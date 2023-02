Sandjay & Levi: ‘Hij staat langs de kant en zegt bijna nooit iets’

Levi en Sandjay Tuithof. Sandjay: ‘Levi is een verbeterde versie van mij.’ Beeld Harmen de Jong

Sandjay Tuithof (41)

“Ik wil overal het maximale uithalen, ik wil graag winnen. Maren, mijn vrouw, heeft dat competitieve niet, zij doet iets omdat ze er plezier in heeft. Dat verschil zie ik terug bij onze kinderen. Levi is net zoals ik, hij wil de beste zijn. Als mijn dochter Suri een spelletje speelt, doet ze dat voor de lol.

Ik geniet als Suri plezier heeft. Eigenlijk vind ik dat makkelijker. Ik merk dat ik Levi vaak wil pushen, omdat we zo op elkaar lijken, denk ik te weten hoe hij zich voelt. Misschien ben ik daardoor soms harder voor hem.

Levi heeft een groot hart, hij is zorgzaam voor zijn omgeving. Hij voelt zich sterk genoeg om voor anderen op te komen. Laatst werd op school iemand gepest en daar zegt Levi dan iets van. Ik vind het mooi dat hij zich zo zeker voelt, dat hij dat durft. Dat kon ik vroeger niet. Zelf had ik een ­tumultueuze jeugd en was minder gebalanceerd dan Levi. Ik wil onze kinderen graag een veilig en gelukkig leven geven.

Op de basisschool was Levi een goede leerling. Nu hij in de brugklas zit, heeft hij het moeilijker. In het begin van het jaar haalde hij veel onvoldoendes. Ik help hem, kijk mee met zijn huiswerk en lees vooraf de teksten plus de vragen. Als hij zijn huiswerk gemaakt heeft, kijk ik het na en bespreek het met hem.

Levi is slordig. Dat vind ik moeilijk, maar ik herken het ook. In mijn jeugd was ik van de ‘grote stappen snel thuis’, daarvoor wil ik Levi graag behoeden. Maren is het er niet mee eens dat ik Levi zo intensief help. We botsen zelden, maar hierover wel. We werken eraan, maar hebben het nog niet helemaal opgelost.

Levi voetbalt fanatiek. Ik hou niet van voetbal. Daarom ben ik voorzichtig in mijn oordeel: ik heb er geen verstand van. Ik denk dat hij technisch goed is maar zich op het veld soms iets te sociaal opstelt. Hij houdt veel rekening met andere spelers, ik vind het leuk om hem te zien sporten. Levi lijkt soms een kopie van mij, maar hij is een verbeterde versie: slimmer, socialer en beter in sport.

We gaan regelmatig samen een dag op stap. We waren in Leiden en een keer in Amsterdam. We zijn naar de Surinametentoonstelling in de Nieuwe Kerk geweest en naar het Anne Frank Huis. We zoeken vooraf precies uit wat er te doen is en maken dan een plan. We doen graag zoveel mogelijk in zo’n dag samen.”

Levi Tuithof (12)

“Op de middelbare moet ik veel beter opletten dan op de basisschool. In mijn eerste toetsweek had ik voor vier van de zeven toetsen een onvoldoende. Daar schrok ik wel van. Papa appte: er is werk aan de winkel, maar het komt goed. Als er iets is, helpt hij altijd.

Ik ben slordig, ik lees teksten niet goed en kan dan de vragen ook niet goed beantwoorden. Papa kijkt mijn huiswerk na en geeft aanwijzingen. Hij zegt dat ik beter moet lezen wat er staat.

De tweede toetsweek had ik voor twee van de negen toetsen een onvoldoende. Papa kan streng zijn als ik slordig ben, maar hij is trots als ik een hoog cijfer haal. Hij zegt vaak hoe goed hij het vindt dat ik een 8,8 voor Frans had. Dan zie ik aan zijn gezicht dat hij blij is.

Nadat ik op mijn vijfde een proefles voetballen deed, wist ik meteen: dit wil ik. Je speelt met een team, je doet het niet alleen voor jezelf. Papa is geen voetbalfan, maar hij komt wel vaak kijken. Hij staat langs de kant en zegt bijna nooit iets. Laatst heeft hij een zaak gedaan voor een beroemde voetballer. Die heb ik op mijn verjaardag ontmoet. Dat was cool, maar ik was super verlegen, ik wist niet wat ik moest zeggen.

Ik was twee keer bij een Ajax-trainingskamp. Daarna vroegen ze me als ballenjongen bij de wedstrijd Ajax tegen Oekraïne. Mama had gevraagd waarom ze mij hadden uitgekozen. Toen zeiden ze dat ik sportief ben, goed kan voetallen en respect heb voor anderen. Dat was echt een compliment, ik was er heel blij mee.

Papa en ik willen allebei het hoogste uit iets halen. Als iemand ons iets wil verkopen voor vijf euro, proberen wij het voor vier euro te krijgen. Ik ben slordig, dat is hij niet, hij is heel netjes. Ik raak vaak dingen kwijt. De eerste keer dat ik een jasje kwijtraak, denk ik: zo ben ik. De tweede keer gaat ook nog, maar de derde keer ben ik echt boos op mezelf. Als papa dan ook boos wordt, is het te veel, want ik ben dan al kwaad op mezelf.

Mama is lief. Als mijn zusje of ik ziek zijn, blijft zij voor ons thuis. Als ik met iets zit, vind ik het makkelijker om eerst met haar te praten. Daarna ga ik naar mijn vader. Die leeft altijd mee. Hij vraagt of ik weet hoe ik het wil oplossen, hoe ik me voel en of mijn ouders ergens mee kunnen helpen.”