Samuel Levie voelt de moestuinstress en bakt een groentetaart

Vier kookschrijvers nemen ons om beurten mee in hun keukens. Deze week bakt Samuel Levie taart uit de tuin.

De zomervakantie staat voor de deur. Ik word in de dagen voor vertrek iebelig. Ik bedenk steeds weer nieuwe dingen die mee moeten, om die vervolgens in de koffer te proppen die inmiddels op knappen staat. Want tja, naar Zweden kunnen we niet zonder regenjas – maar laarzen zijn misschien ook een goed idee. O god, ik ben mijn rijbewijs kwijt en de koelkast moet nog leeg. En wie gaat de moestuin eigenlijk water geven? Stress!

Rode blos

Nadat ik vrienden heb gevraagd of ze tussendoor de tuin nog een keer water willen geven, besluit ik zelf nog een laatste keer te sproeien. Ik zie dat de trosjes aan de tomatenplanten, die ik al drie maanden liefdevol snoei, bewater en opbind, zowaar een rode blos beginnen te krijgen. In mijn ooghoek zie ik vervolgens dat er onder de grote groene bladeren van de courgettes vier ondermaatse courgettes groeien. De meloen doet haar best om alle andere planten te overwoekeren en hangt vol meloenen zo groot als struisvogeleieren. Kak! Net nu ik wegga lijkt alles opeens bijna zover.

Nu hoop ik natuurlijk dat een deel van de vruchten van mijn werk nog even wachten en zich rijp laten plukken op het moment dat ik terugkom. Dan heb ik alle ingrediënten voor onderstaand recept uit eigen tuin. En anders is het gewoon dikke vette pech voor mij en is dit recept voor mijn vrienden, die zo lief zijn om mijn sproeidiensten over te nemen.

Moestuintaart Ingrediënten

250 g bladerdeeg

100 g feta

100 g ricotta

100 g gegrilde paprika (eventueel uit pot)

1 courgette

250 g cherrytomaten

½ venkel

1 el rodewijnazijn

10 blaadjes basilicum Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden. Bekleed een taart- of cakevorm met bladerdeeg. Vouw het deeg aan de buitenkant om, zodat een laag opstaand randje ontstaat. Prik met een vork gaatjes in de bodem. Leg bakpapier op het bladerdeeg en vul tot de rand met droge bonen of bakparels, zodat je de bodem blind kan bakken. Bak 10 minuten met bedekking en daarna nog 10 minuten zonder bakpapier en bonen. Als het deeg kleur krijgt en knapperig is, haal je de bodem uit de oven. Laat de oven aan staan en de bodem afkoelen. Halveer tijdens het afbakken de cherrytomaten en leg ze in een ovenschaal of bakblik. Snij de courgette in plakken van 1 cm dik, besprenkel met een beetje olie en leg ze in een andere schaal of blik. Breng tomaat en courgette op smaak met een beetje zout en schuif in de oven. De tomaten haal je er na 10-15 minuten uit. De courgette kun je nog een paar minuten laten staan om ze wat kleur te geven te geven. Snij de venkel heel fijn en maak aan met de azijn en wat zout. Tenslotte doe je de paprika, feta en ricotta samen in een keukenmachine of draai met de staafmixer tot een gladde crème. Maak de taart af door de paprikacrème over de bodem te lepelen. Verdeel vervolgens de courgette, tomaatjes, venkel en basilicumblaadjes over de taart. Fijne vakantie.

