Samuel Levie eet de bloemkool het liefst zoals ie is

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op bloemkool.

Ik ken veel mensen die iets tegen bloemkool ­hebben. Voor wie tot de groep bloemkoolhaters hoort: geef de witte kool een tweede kans! Waarschijnlijk stammen de slechte herinneringen uit de tijd dat onze grootmoeders de kool integraal of in roosjes in de pan mieterden om deze in minstens 45 minuten geheel tot snot te koken. De bloemkool belandde vervolgens met een snuf nootmuskaat op de eettafel. Of als het echt feest was met een kledder kaassaus. Een recept voor nachtmerries en groentetrauma’s.

Bloemkool kapotkoken zou bij wet verboden moeten worden en de boeken die ons dat vertellen zouden moeten worden ­verbannen naar de culinaire geschiedenis.

Hete azijn

Gelukkig maken steeds meer mensen vandaag de dag kennis met een andere, meer aantrekkelijke kant van bloemkool. Je kunt er namelijk alle kanten mee op.

Giet bijvoorbeeld hete azijn met suiker over de roosjes en maak er knapperige pickles van. Snijd bloemkool dun en maak aan met citroensap en olijfolie voor een lekkere bloemkoolsalade. Of rooster ­keihard in de oven en blaker de groente zodat er nootachtige smaken vrijkomen die bijna ieder vegetarisch maal tot een feest maken.

De bloemkool is een aantal jaren geleden begonnen met een wederopstanding. Chefs ­gingen de groente beminnen en opeens lagen er zelfs bloemkoolbodems en bloemkoolrijst in het schap. Dat vind ik dan weer dure onzin. Doe mij de bloemkool zoals ie is.

Soms is mijn bloemkool-­craving zo groot dat ik de Psych Bloemkool van restaurant Mana Mana thuis laat bezorgen. Of ik spring op de fiets naar restaurant Beyrouth op de Kinkerstraat voor een fix gefrituurde bloemkool met tahin. Bloemkool behoort, mits goed bereid, tot mijn favoriete groenten. Bij ons thuis is de bloemkoolcurry een favoriet vegetarisch maal, voor jong en oud.

Recept: ‘kidsproof’ bloemkoolcurry Snijd de tofu in blokjes en dep droog met keukenpapier. Breng de tofu op smaak met zout en zet weg. Snijd de bloemkool in kleine roosjes en snijd de stronk fijn. Breng ook op smaak met zout. Zet opzij. Snipper ui en knoflook, fruit eerst de ui tot deze zacht is, voeg dan de knoflook, amandelen en garam masala toe. Bak alles een minuut of vijf. Doe dit mengsel met tomaat in de keukenmachine en maak er een gladde saus van. Doe de saus vervolgens samen met de kokosmelk en de uitgelekte kikkererwten terug in de pan, breng op smaak met zout en zwarte peper en kook ongeveer 15 minuten in totdat de saus dikker wordt. Verhit intussen de olie in een wok en bak de bloemkool hierin zo’n 7 minuten tot hij bruin en licht knapperig is, bak op het laatst de komijn en kurkuma mee. Bewaar de bloemkool op een bord en maak de wok schoon om nu ook de tofu in zonnebloemolie aan te bakken. Voeg nu de bloemkool en tofu aan de saus toe en laat alles een minuut of twee pruttelen. Rasp komkommer grof en maak aan met zout. Knijp het vocht uit de komkommer en meng met de yoghurt. Serveer de curry met witte rijst, een lepel komkommersaus en met verse koriander.

- 200 gram tofu

- 1 kleine bloemkool, in roosjes

- 1 ui

- 2 tenen knoflook

- 75 gr amandelen

- 1,5 tl garam masala

- 1 blik tomaten

- 1 blik kokosmelk (400 ml)

- 1 blik kikkererwten

- zonnebloemolie

- 2 tl gemalen komijn

- 1,5 tl kurkuma

- ½ komkommer

- 5 el griekse yoghurt

- koriander