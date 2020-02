Samen lachen, samen huilen bij Willeke Alberti

Zoon Johnny de Mol, jarige Willeke Alberti en operazanger Henk Poort. Alberti, tijdens een tussenpraatje: “Ik werd vanochtend wakker – gelukkig.” Beeld Amaury Miller

Als je Willeke Alberti bent, dochter van Willy, samen goed voor twee generaties Amsterdamse Canon, en ook nog eens beschermvrouwe van al die jongens tijdens hun eerste schreden uit de kast, mag je best je verjaardag twee keer vieren. De grande dame is 75 jaar, op maandag en dinsdag.

De eerste avond in het Concertgebouw was zo snel uitverkocht, dat er een dag aan vastgeplakt werd. Ook mudvol. De meesten hoeven, als ik zo eens om me heen kijk, morgen niet meer om zeven uur op om te werken.

Het verjaardagsfeestje is een jukebox van herkenning, regelmatig maar van enkele regels, soms aangepast aan de actualiteit. ‘Spiegelbeeld/vertel eens even/ben ik heus – 75 jaar?’

Willeke vertelt dat ze het aller-, allerleukste leven heeft gehad. “Tot nu toe! De liefste ouders en drie prachtige, echt, geweldige vaders van mijn kinderen.”

De setlist stuitert van vrolijk naar gevoelig en weer terug. Carolientje, Carolientje – en even later gaan de eerste armen in de lucht bij Samen zijn. Tijdens een medley herken ik ‘Munne nassibal, munne nassibal, munne nassibal is heet’, maar dan in het Italiaans; ik vermoed het origineel.

Er zijn er meer die hier lol van hebben, want in de bovenste rij achter het podium, best hoog en steil, wordt de polonaise ingezet, wat er nog redelijk gevaarlijk uitziet, en bovendien is het wat vroeg op de avond.

Willeke zingt een lied voor haar zonen en ook een voor haar dochter. Om me heen worden de eerste traantjes uit ooghoeken gepinkt.

Dan is er een verrassingsoptreden. Dat wil zeggen: “Gisteren was het nog een verrassing,” zegt Willeke eerlijk. “Johnny, hij is hier.”

“Lieve mama,” zegt de zoon, “ga maar even zitten.” Hij zingt een liedje speciaal voor haar, en ze dansen lief samen tijdens een gitaarsolo.

Het is tijd voor Telkens weer en dan beginnen de staande ovaties. Eerst nog een Italiaanse klassieker van vader en dan samen met Henk Poort en zoon Johnny. ‘Samen zijn/is samen lachen/(enz)/dat wil toch iedereen,’ een nummer dat nog behoorlijk kan rekken.

Willeke sluit kordaat af: “Dankuwel, rij voorzichtig en tot de volgende keer.”

Opmerkelijk snel stroomt de zaal leeg, de parkeertarieven zijn ook niet mals. De gelukkigen begeven zich naar de artiestenfoyer, waar het feest verdergaat.

“Is het al twaalf uur?” roept producent Bob de Voogt, en om 23.45 uur zingen we Lang zal ze leven. De jarige snijdt in een taart met een afbeelding van de jarige.

Na afloop van de foto maak ik nog een praatje met Edwin van Andel, programmeur pop en jazz van het Concertgebouw. Hij vertelt hoe hij afgelopen zomer na afloop van een gastoptreden van Alberti aan haar vroeg: “Mevrouw, zullen we dit een hele avond te doen?”

En zo is het gekomen.

Persmanager Jacob van der Vlugt: “Een nieuwe ster in het Concertgebouw!”

Nou, dat valt ook wel mee, vindt Van Andel, en hij somt een lijstje andere successen op, programmeur die hij is.

Nou, vanavond was toch echt een groot succes, benadrukt Van der Vlugt, persmanager die hij is.

Van Andel: “Nick Cave was in één minuut uitverkocht.”

Dat moest nog even.

Ondertussen wordt het mij duidelijk dat ik dat hele Saaaaaaaamen zijn uit mijn hoofd kom te bikken.

Wat Willeke Alberti 75 jaar

Waar Concertgebouw, Concertgebouwplein

Wie Willeke Alberti, Johnny de Mol, Henk Poort, Daniëlle Oonk, Bob de Voogt, Edwin van Andel, Simon Reinink, Tjeerd Oosterhuis Wanneer Dinsdag 25 februari, 20.15 tot 23.00 uur

Drank en spijs **

Sfeer ****

‘De Larense dames’: Clementine Butôt-Smeur, Lony de Wit, die op dezelfde dag trouwde als Willeke haar eerste keer, Marion Breure en Betty Burger. “Betty heeft een eigen uitgeverij. Ze geeft elke dag geld uit.” Dat was haar man. Beeld Amaury Miller

“Carolientje, Carolientje, Carolientje wil een man.” Beeld Amaury Miller

Team Concertgebouw: producent Leonoor Coppoolse, persmanager Jacob van der Vlugt, programmeur Edwin van Andel en directeur Simon Reinink. “Mevrouw, zullen we dit een hele avond doen?” Beeld Amaury Miller

Begeleidingsband: Peter van der Zwaag, Sietse Huisman, Xander Buvelot, Jan Kooper en Peter Krako, met producent Bob de Voogt: “We moesten kiezen uit 467 liedjes.” Beeld Amaury Miller

Rita de Jeu (Wij Presenteert): “Het is wel historie wat daar staat.” Met Ageeth Bakker (Vink Installatiegroep), sportmasseur Ans de Jeu (“Sport tussen haakjes”) en Lianne Dobbe (Dobbe Transport). Beeld Amaury Miller