Sam gooide flyers door de bus in de hoop dat iemand een huis voor zijn gezin had

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Met welke dromen begonnen huizenjagers en welke zijn daar nog van over?

Sam van Vliet (40) woonde tien jaar in het Midden-Oosten voordat hij samen met zijn vrouw Wafa Al-Attas (42) terugkeerde naar Amsterdam, de stad waar hij sinds zijn studententijd had gewoond. Ze waren blij dat ze een sociale huurwoning in de Kolenkitbuurt konden krijgen, maar nóg gelukkiger toen ze in 2016 een eigen appartement in de Mercatorstraat konden kopen.

Toch werd het tijd om verder te kijken, vertelt Van Vliet. “Onze dochter Noen is nu 4 jaar, zij heeft uiteindelijk wat meer ruimte nodig. Ook wilden we graag een tuin. We missen het buitenleven dat we in het Midden-Oosten hadden.” Al was het geen makkelijke keus om te vertrekken: “We wonen aan het Erasmuspark, hebben allerlei cafés om de hoek en hebben het huis helemaal opgeknapt, met behoud van de oude deuren, kozijnen en vloer. Het was financieel geen optie, maar anders hadden we dit huis graag aangehouden.”

Huizenruil

Een oud huis, meer ruimte en een tuin, dat waren de wensen. Daarnaast moest hun nieuwe woning ergens tussen het Mercatorplein en het Bos en Lommerplein staan. In de buurt van hun huidige appartement, dus. “Vooral mijn vrouw is erg verknocht aan de buurt,” vertelt Van Vliet. “Als je uit een ander land komt, heeft het even tijd nodig om je weg te vinden. Ze houdt van het Bos en Lommerplein, waar de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Molukse eethuisjes naast elkaar staan. En ze heeft activiteiten in de buurt georganiseerd, zoals een Jemenitische lunch in het Westerpark, om haar cultuur te delen met buurtbewoners – van hippe bakfietsmoeders en singles tot ouderen en de Marokkaanse buurvrouw.”

Zelf opende Van Vliet in coronatijd een tweedehandswinkeltje in een antikraakpand aan de Jan van Galenstraat: Abu Noen, Arabisch voor ‘vader van Noen’. “Daardoor hebben we een hoop mensen leren kennen. Alleen met expats en gesjeesde dertigers hebben we wat minder contact.”

Haast om te verhuizen hadden ze niet. Daarom hielden ze het aanbod op Funda in de gaten en besloten ze geen aankoopmakelaar in te schakelen. “Ik ben geen voorstander van het commerciële huizenverkoopsysteem in Nederland, waar alleen de hoogste bieder kans maakt.” Misschien wilden potentiële verkopers ook wel zonder makelaar zakendoen, dacht Van Vliet. Daarom maakte hij afgelopen zomer flyers, waarop hij zijn gezin voorstelde en vroeg of iemand interesse had zijn huis te verkopen of aan huizenruil te doen. Die deed hij in de buurt door brievenbussen. “Ik heb er nooit iets op gehoord. Misschien was de markt er niet naar. Of mensen dachten: ja ja, die willen het lekker goedkoop doen zonder makelaar, haha.”

Koffiebarretje

In augustus fietste Van Vliet door de buurt toen zijn oog op een te koop-bord viel. Het huis was precies wat ze zochten: een eengezinswoning met twee verdiepingen en een ruime achtertuin, tien minuten fietsen bij hun huidige appartement vandaan. Toen ze een afspraak maakten om het huis te bezichtigen, waren ze meteen enthousiast. Ze brachten een bod uit, slechts iets boven de vraagprijs van 415.000 euro. “Ik dacht: dat zal ’m vast niet worden,” zegt Van Vliet. “In eerste instantie kregen we dat ook te horen van de verkopend makelaar, maar kort daarna werden we alsnog gebeld. Tot onze verbazing werd ons bod toch geaccepteerd. Misschien waren er minder biedingen vanwege de vakantieperiode. Ik wist ook niet zeker of het kon in financieel opzicht, omdat mijn vrouw studeert en we alleen mijn inkomen hebben. Maar ook dat lukte, op voorwaarde dat we ons huis zouden verkopen.”

De komende maanden gaan ze flink klussen. Het jarenvijftighuis krijgt een nieuwe badkamer, nieuwe kozijnen en mogelijk een dakkapel. Een andere grote wens van het stel heeft met de buurt te maken: een gemeenschapscentrum met tweedehandswinkel openen. “Onze huidige buurt is de laatste jaren onderhevig aan gentrificatie,” zegt Van Vliet. “Daardoor krijg je een tweedeling: mensen die het leuk vinden als er een nieuw hip koffiebarretje wordt geopend en mensen die het niet kunnen betalen. Hier zijn we de gentrificatie voor. Het zou mooi zijn een plek te maken waar iedereen zich thuis voelt.”

Wie Sam van Vliet (40), werkt bij Dokters van de Wereld, en Wafa Al-Attas (42), maatschappelijk ondernemer en student Creative Producing.

Wonen in een appartement (64 m²) op de Mercatorstraat.

Kochten een eengezinswoning (73 m2) in Slotermeer-Noord voor € 415.000.

Huizen bezichtigd 1

Tip van Sam: “Loop veel rond in de buurt waar je wil wonen en word maatschappelijk actief. Spreek bijvoorbeeld mensen in buurtkamers aan. En hoewel het ons niets heeft opgeleverd, kan flyeren in deze veranderende markt misschien ook helpen.”

Beeld Laura van der Bijl