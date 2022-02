Sam Drukker portretteert live bezoekers van zijn tentoonstelling

In Museum JAN in Amstelveen is de tentoonstelling Sam Drukker - Onderweg te zien, met schilderijen en tekeningen gemaakt ­tussen 2010 en 2021. Drukker staat bekend om zijn portretten, die hij met losse penseelstreken schildert op oude en gevonden materialen. In zijn werk vangt hij mensen in al hun facetten. Onzekerheid, kracht, schoonheid en ouderdom zijn te zien in schilderijen waarin de geportretteerden onderweg lijken te zijn; soms doelbewust, soms ontheemd, met een nog onbekende bestemming.

Vanwege corona moest het evenement worden uitgesteld, maar nu is het zover: zondag 13 februari komt Drukker tussen 14 en 17 uur live tekenen tussen zijn eigen werken. Hij zal bezoekers van de tentoonstelling ter plekke portretteren; de tekensessie zal per persoon ongeveer een halfuur duren.

“Hoeveel seconden heb je nodig als iemand binnenkomt? Je ziet het direct: van de wereld, introvert... Maar ik moet een portret maken en ik heb geen tube ‘introvert’. Wat is introvert in godsnaam? Ik zal het je vertellen: dat is vorm, toon, compositie, ritme, textuur,” zei Drukker een paar jaar geleden in deze krant. “Ik hou gewoon van de mens. Zo simpel is het; ik heb enorm veel mededogen. De complexiteit, de gelaagdheid van de mens; dat is zo spannend en interessant. Dat is zo veel meer dan die paar begrippen die je invallen op het moment dat iemand komt binnenlopen. Ik heb een enorme intuïtie voor dat soort dingen.”

Sam Drukker - Onderweg. Tot en met 20 maart in Museum JAN, Dorpsstraat 50, Amstelveen. Live tekensessie zondag 13 februari, normale toegang tot het museum, vooraf inschrijven is niet nodig.