Salvo Bake House verkoopt klassieke zoetigheden, en niet alleen aan Italianen met heimwee

Witte muren, een grijs met blauw interieur en grote ovens achter de toonbank. Salvo Bake House lijkt op het eerste gezicht niet op een authentieke Italiaanse bakker, maar de romige gebakjes in de glazen vitrines bewijzen het tegendeel.

De bakkerij is vernoemd naar de Italiaanse eigenaar Salvatore Lioniello (43). Hij besloot tijdens de pandemie zijn heimwee, en die van andere Italianen in Amsterdam, te stillen door pastiera te bakken en te verkopen. Traditioneel wordt deze Na­po­li­taanse taart (€32), met bloem, ei, ricotta en sinaasappelwater, gegeten tijdens Pasen.

Er bleek veel vraag te zijn naar de taarten, dus begon hij ook te experimenteren met andere recepten uit zijn thuisland. “De Italiaanse keuken is populair. Ik wil mensen ook laten inzien wat Italië te bieden heeft buiten de standaardrecepten om. Er zijn een heleboel vergeten Italiaanse recepten die ik graag een nieuw leven in wil blazen,” zegt Lioniello. Andere gebakjes die je in de vitrines ziet liggen zijn bijvoorbeeld de maritozzo (€4,50), een zoet broodje met onder andere chocolade-, hazelnoot- of citroenroom, en de venezianabrioche met custardvulling (€6).

Salvo Bake House is ingericht met zitplaatsen en kleine tafeltjes, maar het is niet een plek om uitgebreid te tafelen. “In Italië is streetfood heel populair. Ik wil van deze bakkerij ook een soort Grab & Go maken. Mensen kunnen via de ene deur naar binnen en lopen via de andere kant met koffie en gebak in hun handen weer naar buiten,” zegt Lioniello.

Salvo Bake House Tweede Hugo de Grootstraat 9, West Zoete drank In Italië drinken ze vaak een zoete wijn of likeur bij het gebak. Ze verkopen bij Salvo Bake House daarom ook wijnen die ze afnemen bij kleine lokale wijngaarden in Italië. Hermitagemarkt Voordat Lioniello de bakkerij opende, verkocht hij elke zaterdag gebak op de markt in de tuin van de Hermitage. Romantisch De bestseller maritozzo (‘echtgenoot’) wordt van oudsher gebruikt om een verlovingsring in te verstoppen.

