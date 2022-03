Ruud Spil (61) zit met een schildersezel bij de bouwput van Centraal Station

Mocht u komende week een schildersezel bij de bouwput van CS zien staan, dan is de kans groot dat u Ruud Spil (61) aan het werk ziet.

Wat doet u daar?

“Ik ben professioneel schilder en fiets geregeld langs het Centraal Station. Toen ik laatst naar de bouwplaats keek, zag ik een gelaagdheid in het landschap, met de Nicolaasbasiliek op de achtergrond. Een schitterend gezicht, dat straks weer weg is zodra het water terugkomt. Dat wil ik vastleggen. Het is wel iets heel anders dan wat ik normaal gesproken doe. Ik schilder vooral koeien.”

Pardon?

“Nou ja, ik ben gewend om op locatie te schilderen en zie een koe ook als een gebouw: met een voorkant, een zijkant. Zo schilder ik het ook.”

Wat trekt u zo aan in een bouwput?

“Ik ben geïnspireerd door Breitner, die de bouwwerkplaatsen van Amsterdam vastlegde in de negentiende eeuw. Het grote verschil is dat er toen dampende stoommachines werden gebruikt.”

Ik neem aan dat een schilder daar niet zomaar terecht komt.

“Ik heb keurig toestemming gevraagd bij de projectleider en die was erg enthousiast over het idee. Er moest zelfs toestemming bij de gemeente gevraagd worden, want ik ben toch een risicofactor op zo’n bouwplaats. De bouwvakkers vinden het geweldig: ze komen telkens kijken hoever ik ben en willen met me op de foto.”

Wat is uw plan?

“Ik maak een panorama van de bouwplaats, van 150 bij 40 centimeter. Ik heb de compositie met potlood staan, vanaf donderdag ga ik een paar dagen op de bouwplaats schilderen. Mijn enige angst is dat mijn werk wordt ingehaald door het water, maar ik heb in de wandelgangen gehoord dat het project vertraagd is.”