Ruimte nodig voor een evenement? In DB55 in West kan iedereen met een goed idee terecht

Een restaurant, een kantoor, een evenementenlocatie, een koffietentje, een sportschool of een galerie? Het is niet helemaal duidelijk onder welke categorie DB55 valt. “Het idee van een blended venue is dat we al de functionaliteiten die het gebouw heeft mixen, zo heb je minder ruimte nodig en hoef je uiteindelijk minder te bouwen,” zegt storyteller Robert Blaauboer (49).

Het pand diende eerst enkel als hoofdkantoor van het architectenbureau D/Dock, het moederbedrijf van DB55. “Maar we hadden vanaf het begin al het idee dat we de ruimte voor meer wilden gebruiken, we vinden het zonde dat veel kantoren in Amsterdam driekwart van de tijd leegstaan,” zegt Thomas van Leeuwen (39). Hij is partner bij D/Dock en is samen met venue-manager Nani Naidenova (34) hoofdverantwoordelijk voor DB55.

Overdag dient het gebouw als kantoor voor verschillende bedrijven: Nachtlab Agency, Furnify, Moss, De Atleetfabriek en natuurlijk D/Dock. Maar ook particulieren kunnen na een gesprek een co-working daypass aanschaffen (€30) waarmee ze de hele dag toegang hebben tot alle ruimtes en koffie, thee en lunch geserveerd krijgen.

Waarvoor de ruimte de rest van de tijd gebruikt wordt, verschilt per week. Het kan variëren van driegangendiners met muziek (rond de €65), tot kunstexposities en evenementen voor kinderen. “Eigenlijk kan iedereen bij ons naar binnen lopen met een idee, als het binnen onze visie past dan kijken we wanneer het kan plaatsvinden,” zegt Van Leeuwen.

Na een jaar experimenteren hadden ze vorige week hun eerste échte evenement: een valentijnsdiner met een concert van klassieke muziek. Wat het doel voor de toekomst is? “Uiteindelijk streven we ernaar om 24/7 open te zijn,” zegt Naidenova.

BD55 Danzigerbocht 55, West Duurzaam Voor de inrichting van het gebouw is door Furnify ongeveer 80 procent gerecycled materiaal gebruikt. Een bijzondere ervaring Chef-kok Yacinth Pos probeert van dineren een unieke ervaring te maken, door bijvoorbeeld een menu samen te stellen dat bij een muziekvoorstelling past. Visie Met DB55 hopen de eigenaren andere bedrijven te inspireren om ruimte efficiënter te gebruiken.

