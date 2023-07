Ruigoord brengt met evenement LaLaLand India naar Amsterdam: ‘Alles is open en alles kan en mag’

Van Bollywooddans en cricket tot transtheater en kunstmatige intelligentie. Het evenement LaLaLand op Ruigoord laat bezoekers proeven aan het India van nu. En er wordt eer betoond aan Felix van Lamsweerde, de oervader van de Indiase muziek in Nederland.

Lalita van Lamsweerde (44) bezocht een feestje op Ruigoord toen ze plots de decennia oude poster zag hangen: aankondiging van een concert door sitar-legende Ravi Shankar. In één klap was ze met haar gedachten bij haar vader Felix, die een jaar daarvoor was overleden. Hij had het betreffende concert georganiseerd, en vele andere.

Komend weekend is de salon van Ruigoord, de officieuze huiskamer van de kunstenaarskolonie, omgedoopt tot Felix Room. Het is een eerbetoon in het kader van het evenement LaLaLand, dat voortbouwt op Van Lamsweerdes levenslange promotie van de Indiase muziek en cultuur.

Felix van Lamsweerde met dochter Lalita, 1980. Beeld privéfoto

“Hier begint het India-gevoel, in geuren, kleuren, smaken en geluiden,” zegt dochter Lalita, als ze onder de nieuwe toegangspoort van Ruigoord door wandelt. “Veel mensen hebben een bepaald beeld bij India: armoede, corruptie, gekkigheid, spicy eten. Maar het is veel meer dan dat. Het is ook een booming economie, wat bevolkingsomvang betreft het grootste land ter wereld en een cultuur die heel veel te bieden heeft. Met LaLaLand willen wij voorbij de stereotypen gaan en die andere kanten laten zien.”

Yogaveldje en suikerspinkar in LaLaLand

Behalve in de Felix Room, waar klassieke Indiase muziek staat geprogrammeerd, speelt LaLaLand zich af op een yogaveldje met filmschermen, een openlucht theaterpodium en het centrale Holi Stage in de kerk, waar de grote acts optreden. Daartussendoor en omheen staan standjes met Indiaas eten, een wensboom, de pop-upstudio van een hennatattoo artist, een suikerspinkar en veldjes voor hockey en cricket – respectievelijk de grootste en de populairste sport van India.

Lalita van Lamsweerde in ‘De Felix Room’ , waar tijdens LaLaLand klassieke Indiase muziek te horen zal zijn. Beeld Mariet Dingemans

“Alles loopt door elkaar,” erkent Van Lamsweerde, die het evenement organiseert met mede-Indiafanaat Noreen van Holstein. “Festivals in India zijn als Ruigoord, een vrijplaats. Alles is open en alles kan en mag. Je komt en gaat wanneer je wilt. Dat zit ook besloten in de naam LaLaLand: het is een plek waar het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt.”

Love it or hate it

“You love it or you hate it, met India zit er zelden iets tussen,” zegt Van Lamsweerde. “En ik hou van India. Maar ik kreeg de cultuur dan ook met de paplepel ingegoten. Toen ik nog in mijn moeders buik zat, hoorde ik al de klanken van sitar en tabla. Op mijn geboortekaartje stond enkel een ohm-teken, het symbool dat de oorsprong is van alle gebeden en mantra’s. En ik kreeg een Indiase naam – Lalita is een van de verschijningsvormen van Parvati, de vrouw van oppergod Shiva. Er werden bij ons thuis heel regelmatig concerten gegeven. Dan werd de huiskamer ontruimd en zaten wel honderd mensen op kussens en kleden op de grond. Sommige kwamen helemaal uit Leeuwarden of Maastricht. De muzikanten bleven bij ons logeren.”

Het leven van Felix van Lamsweerde (1934-2021) stond in het teken van de klassieke Indiase muziek. Als veertienjarige werd hij al gegrepen door de exotische klanken, toen hij revalideerde van tuberculose en via de korte golf avonden lang luisterde naar All India Radio. Eenmaal volwassen ging hij op zoek naar de bron en werd tijdens zijn studie culturele antropologie student-assistent in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Met een beurs voor de Benares Hindu University vertrok hij een paar jaar later naar India. Dit was in een tijd dat de enige westerlingen in India diplomaten en zakenlui waren die zich veelal ophielden in de oude, koloniale herenclubs.

Terug in Nederland legde Van Lamsweerde de basis voor de wetenschappelijke studie van klassieke Indiase muziek en gaf de toen nog bescheiden collectie etnomusicologie van het KIT een enorme boost. Ook bemoeide hij zich met de programmering van het Tropentheater, haalde talloze niet-westerse acts naar Amsterdam en stond daarmee aan de wieg van wat later ‘wereldmuziek’ is gaan heten. Lang voordat The Beatles hem ontdekten, liet hij Ravi Shankar in 1957 debuteren in Nederland door een optreden te regelen in het Concertgebouw. Zonder Van Lamsweerde zou het niet zo vanzelfsprekend zijn dat we nu festivals hebben als Roots of dat het Holland Festival zoveel Afrikaanse en Aziatische concerten bevat.

Magic Bus

De eerste editie van LaLaLand vond vijf jaar geleden plaats in Goa, de kleine kustprovincie in het zuidwesten van India waar Van Lamsweerde en Van Holstein twee jaar hebben gewoond nadat ze jarenlang in de hoofdstad Delhi hadden doorgebracht. Dat de Nederlandse versie is geland op Ruigoord is volgens haar bijna onvermijdelijk. “Ruigoord ontstond vijftig jaar geleden, precies in het jaar dat mijn vader het eerste India-festival organiseerde,” zegt ze, terwijl ze de oorspronkelijke folder uit 1973 uit haar tas trekt, die met uitgebreide beschrijvingen van Indiase instrumenten het zendingswerk van haar vader illustreert.

De kunstenaars die Ruigoord kraakten en transformeerden tot vrijplaats, hadden bovendien een sterke connectie met India. Ze kregen in hun beginjaren de legendarische Magic Bus, waarmee ze een maandenlange reis naar Zuidoost-Azië maakten. “De oorspronkelijke Magic Bus is anderhalf jaar geleden afgebrand,” vertelt Ruben Lodeizen (49), tegenwoordig een van de drijvende krachten van de creatieve kolonie. “Maar we hebben een nieuwe bus. Daar gaan we volgend jaar mee naar Polen. En wie weet, rijden we ook weer een keer naar India. Ik heb er al veel gereisd en dacht er zelfs over om erheen te verhuizen. Voor mijn zoontje heb ik, op zijn verzoek, laatst voor carnaval een masker gemaakt van de olifantgod Ganesha.”

Geen politiek en religie

Ook Hans Plomp (79), cultschrijver van onder andere Het Amsterdams dodenboekje die als oer-Ruigoorder in de vroege jaren zeventig het verzet leidde tegen de sloop van het dorp, heeft veel met India. “Ik heb er zeker zes jaar rondgescharreld. Zoals Nederland mijn vaderland is, is India mijn moederland. Het is een ongelooflijke plek, waar alle tijden gelijktijdig aanwezig zijn – van het stenen tijdperk in de gebieden van inheemse volkeren tot de cyber-technologische toekomst van Bangalore. De hele menselijke beschaving is daar samengebald. Tot niet zo lang geleden ging ik elke winter terug. Daar is met corona alleen de klad in gekomen.”

Oer-Ruigoorder Hans Plomp bij zijn atelier: ‘Zoals Nederland mijn vaderland is, is India mijn moederland.’ Beeld Mariet Dingemans

Tijdens LaLaLand leest Plomp bij het kampvuur Indiase gedichten voor die hijzelf vertaalde. Eerder op de dag heeft transacteur Bhisaji Gadekar op diezelfde plek dan al een drie uur durende theatervoorstelling gegeven. “We zitten als het ware bij hem in de kleedkamer als hij zijn baard eraf scheert, make-up opdoet en langzaam transformeert van man naar vrouw,” aldus Van Lamsweerde. “Alle thema’s die ertoe doen in het India van nu, komen in LaLaLand aan bod. Behalve politiek en religie – daar blijven we ver van. Maar gender is een belangrijk onderwerp, net als de rol van vrouwen en klimaatverandering. In de voorstelling Climateprov, die in de kerk speelt, interacteert het publiek met personages op het scherm die door Artificial Intelligence (AI) zijn gegenereerd.”

Smartlappen naar Goa

Een derde van de acts op LaLaLand komt uit India. “Omdat we de CO2-footprint van het evenement beperkt willen houden, komt de rest van dichterbij. We compenseren de vliegkilometers ook met een bijdrage aan een bomenplantproject in Gujarat waar we eerder mee hebben gewerkt.”

Uit Europa afkomstig zijn onder andere Bollywooddansgroep Bollylicious, dansgezelschap Kalpanarts, de magiër Ramana Magic en spoken word artiest Priyam Redican. De afsluiter op zondagavond is de achtkoppige Surinaams-Hindoestaanse reggaeband Shiwa uit Rotterdam.

Hoewel de voorbereidingen nog in volle gang zijn, kijkt Van Lamsweerde al voorbij dit weekend. “Twee acts die individueel optreden op Ruigoord zijn een samenwerking aangegaan voor de decembereditie van LaLaLand in Goa. We brengen India naar Amsterdam, maar we willen in de toekomst ook cultuur uitdragen in omgekeerde richting. Het lijkt me bijvoorbeeld geweldig om Amsterdamse smartlappen te koppelen aan Indiase klassieke muziek.”

LaLaLand – the Magic of India: 8 en 9 juli op Ruigoord, ticket per dag €37,50, €0,99 servicekosten. www.enterlalaland.nl