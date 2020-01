Ruben van der Meer: ‘The Movies is een soort mini-Tuschinski’

Comedian Ruben van der Meer (49), te zien in de serie Baantjer het Begin: ‘Naar cafés ga ik niet: dan sta ik eerst een halfuur foto’s te maken met vreemden’ Beeld Lin Woldendorp

Restaurant

“Na de uitvaart van mijn moeder zijn we met vijftig man gaan eten bij café restaurant Amsterdam, waar mijn broer Barend al 22 jaar kookt. Dat was fijn. Ze hadden zelfs menukaarten met een foto van mijn moeder geprint. Het is een groot, maar gezellig restaurant met een goede kaart.”

Café

“Vroeger ging ik vaak naar Dulac in de Haarlemmerstraat, voor lange avonden met de mensen achter de bar. Tegenwoordig ga ik niet vaak meer naar het café, omdat ik dan eerst een halfuur foto’s en praatjes sta te maken met vreemden.”

Wil niet dood gevonden worden

“In de RAI tijdens de Huishoudbeurs. Ik ben er één keer geweest, voor werk. Ik snapte niet dat mensen er vrijwillig rondliepen, met trolleys vol gratis samples. Mensen denken echt: jááááá, gratis crème! Je ziet de gejaagdheid in hun ogen.”

Theater

“De Kleine Komedie is een heerlijk theater om te spelen. Je zit zó dicht op het publiek dat je meteen een golf aan energie krijgt. Direct een harde lach na een goede grap: daar ga je heel goed op.”

Bioscoop The Movies. Beeld Lin Woldendorp

Beste plek om te relaxen

“The Movies is een gezellige bioscoop met een goede programmering. Het is een soort mini-Tuschinski.”

Mooiste herinnering

“Toen ik vijf was liep ik met mijn moeder naar de kleuterschool langs de hoeren van de Korsjespoortsteeg. Ze zeiden me allemaal gedag. Nou, mijn moeder wilde wel even weten hoe ik die dames kende. Ik speelde graag in de steeg, want soms mocht ik sigaretten voor de hoeren halen en kreeg ik een rolletje drop van ze.”

Buurt

“Ik woon op IJburg, al dertien jaar. Mijn kinderen hebben nog in een bouwkeet op school gezeten. Ik vond het meteen fantastisch maar sommige vrienden vonden het te ver. Nou, dacht ik toen, fuck you, haha! Dan kom je toch niet?”

Concertzaal

“Toen ik acht was namen mijn ouders me mee naar een concert van Fats Domino in het Concertgebouw. Het leek niet door te gaan: zijn gitarist was dood aangetroffen. Na anderhalf uur kwam hij toch. Het werd een legendarisch concert, een waanzinnige processie. Dat maakte veel indruk.”

Lunchzaak Small World Catering. Beeld Lin Woldendorp

Mijn kapper

“Je zou het niet geloven, maar ik ga graag naar de kapper. Bij Haarstudio IJburg werken een paar mannen die drie verschillende tondeuses voor mijn haar gebruiken. En daar stopt het niet. Ze waxen mijn oren, knippen mijn baard en epileren mijn wenkbrauwen met zo’n touwtje.”

Dit kan beter

“Ik zat op het Montessori Lyceum en fietste jarenlang die hele fucking Marnixstraat op en af. Het leek wel Polen, man. Het was zo donker, druk en er stonden geen bomen. Het ziet er nu wel beter uit.”

Rijp voor de sloop

“Het Paleis op de Dam hoeft van mij niet afgebroken te worden, maar wel verbouwd, zodat we er iets mee kunnen. Nu is het maar een groot, donkergrijs blok midden in de stad. Maak er alsjeblieft een expositieruimte van. Of een club. Of een bowlingbaan voor mijn part. Ik heb niet het idee dat we daar de koning mee zouden storen: die slaapt er toch niet.”

Favoriet vervoermiddel

“Toen ik in IJburg ging wonen was ik overal een kwartier te laat met de fiets. En ik zweette, zweette, zweette. Toen ik een scooter nam kwam ik tien kilo aan. Nu fiets ik elektrisch. Het is een beetje voor oude mensen, maar wel fijn.”

Coffeeshop relax. Beeld Lin Woldendorp

Beste lunchplek

“Small World Catering, in de Binnen Oranjestraat. Het is een klein zaakje en twee derde daarvan is keuken. Het gaat echt om de lekkere broodjes. Mijn favoriet is die met meatloaf. Je moet alleen niet rekenen op een zitplek.”

Een avond stappen met

“René Froger. Een supergezellige man, die de hele tijd aan het woord is. Al die verhalen over verregende shows in De Kuip: heerlijk. Dan gaan we naar café Bolle Jan. René kent z’n eigen repertoire toch al.”

Beste plek om te sporten

“Ik kan schaatsen als een malle, en zag laatst dat de Jaap Edenbaan helemaal is opgeknapt. Het was altijd een beetje saai, maar nu ziet het eruit als een winterparadijs met lampjes.”

Coffeeshop

“Relax, tegenover Small World Catering. Als ik een advies mag geven: ga eerst naar de coffeeshop en kruip dan met goede trek vier meter naar de overkant voor een broodje, of een chocolate chip cookie.”