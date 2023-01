RTXP toont vele meesterwerken van de schilderkunst – al zijn het dan niet de originelen

Beeld Dingena Mol

De Geboorte van Venus, De Schreeuw en De Vaandeldrager zijn slechts een paar voorbeelden van wereldberoemde werken die sinds deze maand te bewonderen zijn bij RTXP in De Pijp. Oké, het zijn niet de originele werken, maar waar anders kun je met eigen ogen zien hoe een kunstenaar De Nachtwacht schildert van eerste schets tot laatste kwaststreek?

Quintus (69) en Jason (32) Abeln, vader en zoon, liepen al jaren rond met het idee om een dergelijke expositieruimte te openen. Quintus was veertig jaar werkzaam in de advocatuur, Jason runde een eigen uitzendbureau en werkte in de auto-industrie. “Een jaar geleden stopte ik met werken en kreeg ik meer tijd om me te focussen op RTXP. Dit pand, oorspronkelijk gebouwd als jongensschool en later gebruikt als kunstcentrum, stond gelukkig leeg,” vertelt Quintus.

“We hebben geprobeerd een overzicht te maken van werken die een grote invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de schilderkunst. Als je de originele werken zou willen zien, moet je daarvoor ongeveer 37.000 kilometer afleggen. Nu kan je het combineren met een middagje Albert Cuyp,” aldus Quintus.

Kinderen jonger dan zes jaar kunnen gratis naar binnen, voor kinderen van zes tot twaalf jaar betaal je €7,50 en een ticket voor volwassenen kost €19,50 (tot 1 maart €10). “Bijna alle stukken zijn ook te koop, maar dan wisselen we door met nieuwe werken,” zegt Jason.

“We hebben geprobeerd de tentoonstelling zo levendig mogelijk te maken, zodat kunst wat minder stoffig wordt. Zo hebben we bijvoorbeeld de tuin van Monet, die terugkomt in veel van zijn schilderijen, geprobeerd na te maken in 3D. Onze hoop is dat de tentoonstelling zo ook een bijzondere ervaring voor kinderen wordt,” zegt Jason.

RTXP Eerste Jacob van Campenstraat 59, Zuid Rembrandt Vanaf april gaat schilder Nard Kwast ter plekke een studie van De Nachtwacht schilderen. Bijzonder De schilder van de 3D-tuin van Monet sliep ook een tijd in die kamer, als hij ’s nachts inspiratie kreeg, begon hij weer met schilderen. Vreemd Het schilderij L’Origine du monde van Gustave Courbet hangt achter een gordijn, want de eigenaren weten nog niet hoe bezoekers daarop gaan reageren.

