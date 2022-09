Rouze: Luisteren naar sexy fantasieën over een eerste keer

Beeld Getty Images/iStockphoto

De eerste keer… Seks?

“Die fase zijn we allang voorbij, haha. Het gaat nu over de eerste keer toegeven aan of fantaseren over een seksuele wens of een verlangen dat je koestert. Onze schrijvers zijn aan de slag gegaan met hun nu niet meer zo heimelijke fantasieën.”

Wat voor fantasieën komen aan bod?

“We hebben een verhaal over de eerste keer anale seks, over de eerste keer met een voorbinddildo, gebeft worden terwijl je ongesteld bent, plasseks, gedomineerd willen worden. Dat is zo’n beetje de basis. Maar we voegen elke keer wat nieuws toe.”

Waarom dit thema?

“Op basis van een uitgebreide enquête – en gesprekken met mensen in onze omgeving – konden we concluderen dat bijna iedereen wel een fantasie heeft, dat een grote groep daar best aan wil toegeven, maar dat veel mensen het ook best spannend vinden. We hopen daarom het gevoel weg te nemen dat zo’n fantasie iets geks is, iets om je voor te schamen. Misschien dat het luisteraars helpt om hun fantasieën bespreekbaar te maken. Maar het werkt ook al bevrijdend en opwindend om er gewoon naar te luisteren, en er verder niets mee te doen.”

Wat verliezen we wanneer we onze fantasieën voor onszelf houden?

“Ik ken iemand die fantaseerde over tepelklemmen, maar dat niet durfde te delen met haar partner. Terwijl dat best een haalbare fantasie is. Het is, denk ik, leuk en gezond om er iets mee te doen. Wanneer je het voor je houdt, zet je toch de rem op je seksleven. En dat is zonde.”