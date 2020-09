Rotisserie: de beste burgers (en frietjes) van Amsterdam

Rotisserie Beeld Monique Van Loon

Waar bestellen we?

Rotisserie, een zaak die bekendstaat om zijn gegrilde kippetjes en burgers, bezorgt vanuit twee vestigingen: die aan de De Clercqstraat in West en aan het Beukenplein in Oost. Verwacht hier geen gezonde maaltjes of veganistische salades – hoewel ze tegenwoordig ook voor de vegetariërs iets fijns hebben.

Wat biedt het menu dan zoal?

Spareribs, hot wings en gefrituurde kip doen dienst als voorgerechten, maar het draait om de hoofdgerechten: rotisserie-kip (in halve en hele portie te bestellen) en burgers. Die laatste hebben gelikte namen als ‘Big Double Dirty’ en ‘Royale with Cheese’, een klassieker uit het beroemde gesprek tussen Samuel L. Jackson en John Travolta in Pulp Fiction.

Sla vooral de categorie Beyond Burgers niet over, ook (juist) niet als je een ware carnivoor bent. Deze burgers worden gemaakt met patties van Beyond Meat, die volledig vleesloos zijn, maar extreem goed (en vlezig!) smaken. Ik schreef er al eerder over in mijn recensie van Queens.

Tot slot vind je een paar bijzondere milkshakes, Brewdogbieren en een paar wijntjes op de kaart.

Rijden maar!

Na 28 minuten neem ik mijn bestelling in ontvangst. Een flinke hoeveelheid: het is zaterdagavond en mijn gezelschap en ik hebben beretrek. Om te beginnen de Small Pork Ribs ­(€ 11), varkensribbetjes met huisgemaakte barbecuesaus. De portie had voor mij iets groter mogen zijn, maar het vlees is mals vanbinnen en goed gegrild vanbuiten. Je próéft het vuur. De halve kip (€10,50) is extreem sappig, met een goed gekruid velletje. De bijgeleverde piccalilly is prima.

Tijd voor de burgers, dus?

Nou en of. De Big Double Dirty (€10) bestaat uit twee hamburgers, tomaten, sla, augurkjes en saus. Dat klinkt eenvoudig, maar het briljante zit ’m in de details. De bun is zoetig en in boter aangebakken. Het vlees is tijdens het grillen platgedrukt op de hete plaat (een ‘smashed burger’, noemen ze dat in Amerika), en dat maakt ’m crispy én juicy. De condimenten zijn fris en overdadig.

Na alle geteste hamburgers in mijn leven durf ik toch wel te stellen: de lelijkste zijn uiteindelijk de lekkerste. Voor mij geen burger die netjes rechtop staat, alsof hij in een tv-reclame schittert. De beste zijn de licht misvormde en druipende exemplaren.

Enne, die vegaversie dan?

De Beyond Royale with Cheese (€ 11,50) is zo mogelijk nog beter – en er zit dus niet eens echt vlees in! De kwistig belegde cheddar en de vette saus maken ’m af. Wát een topburger. Vergeet ik nog bijna de frietjes op te hemelen: zowel de gewone patatjes (€4) als die van zoete aardappel (tevens €4) zijn subliem.

