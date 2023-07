Rosilda de Paula de Oliveira en Leidy Gonçalves willen deze zomer iets leuks doen met hun kinderen: ‘We hebben al zo vaak acuut moeten verhuizen’

Vlnr: Emanuelly, Rosilda de Paula de Oliveira, Yara en Yuri, Leidy Gonçalves en Manu. Beeld Eva Plevier

De zwijgzame Rosilda de Paula de Oliveira (35) en de blijmoedige Leidy Gonçalves (38) kennen elkaar via hun kinderen. Dochter Emanuelly van De Paula de Oliveira scheelt in leeftijd weinig van de tweeling van Gonçalves en de drie kunnen het goed met elkaar vinden, en ook met Gonçalves’ oudere dochter Manu. Voor de twee alleenstaande moeders geldt hetzelfde; vooral dankzij hun gedeelde verleden groeide hun vriendschap uit tot een sterke band.

Omdat De Paula de Oliveira’s Engels niet toereikend is, vertaalt Gonçalves de vragen van de journalist naar het Braziliaans-Portugees. En omdat hun verhalen veel gelijkenissen vertonen, vult de ene vriendin aan waar de andere stilvalt. Ze zijn beiden naar Nederland gekomen omdat ze in hun thuisland weinig perspectief hadden en te horen kregen dat het hier goed geld verdienen was – de een ging haar moeder achterna, de ander haar broer.

Geweld en narigheid in Brazilië

Ze hebben hun land niet alleen om financiële redenen verlaten, maar ook uit zorgen om de toekomst van hun kinderen. Gonçalves: “Als je in Brazilië de krant openslaat, lees je alleen maar over geweld en narigheid. Daar zou ik mijn kinderen niet op straat laten buitenspelen, en ik zou elke dag mijn hart vasthouden of ik ze ’s middags nog wel zou kunnen ophalen van school.”

Maar, benadrukt Gonçalves, de belangrijkste reden is dat zij haar kroost daar niet kan geven wat ze hier wel kan: een goed bestaan. “Ze gaan naar school, leren goede dingen,” zegt Gonçalves. “Als ze naar het ziekenhuis moeten, is dat geen probleem.”

Deze keuzes dwingen haar al 18 jaar lang tot een leven in de illegaliteit. Want Gonçalves en De Paula de Oliveira hebben weliswaar een paspoort, maar geen werkvergunning. “Officiële papieren durven we niet aan te vragen, want als ze ons weigeren, hebben we geen been om op te staan. Dan kom je het land niet meer in en zijn we alles kwijt wat we hebben opgebouwd.”

Schoonmaakwerk en snacks verkopen

Intussen werken de twee zich een slag in de rondte om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze doen schoonmaakwerk en verkopen Braziliaanse snacks vanuit huis. Met name vanwege de torenhoge huur liggen de vrouwen elke maand krom. “Het is, letterlijk en figuurlijk, een hoge prijs die we moeten betalen.”

Omdat ze niet over de juiste papieren beschikken, zijn Braziliaanse gezinnen in Amsterdam vaak de dupe van malafide verhuurders, die veel geld vragen voor weinig ruimte. Gonçalves: “We hebben al zo vaak acuut moeten verhuizen omdat een huurbaas ons zonder pardon op straat zette.” Dan, onthutst: “Deze onzekerheid, de stress, dat wens ik mijn kinderen niet toe. Ik durf niet aan de toekomst te denken, want die is zo onzeker dat ik me alleen maar zorgen maak.”

Op hulp van instanties rekenen de vrouwen niet. Maar de gemeenschap is sterk, en samen houden ze elkaar op de been. “En godzijdank is Gianni er.” Gianni da Costa (38) zorgt al jaren als vrijwilliger voor ongedocumenteerde gezinnen (zie kader). “Formeel bestaan ze niet en dus hebben ze nergens recht op, maar ze bestaan natuurlijk wel,” zegt hij.

Muziekles en bijles voor kinderen

Hij deelde tijdens de pandemie voedselpakketten uit en zette een weekendschool op waar voornamelijk Braziliaanse kinderen muziek- en bijles krijgen. Zo ook de kinderen van De Paula de Oliveira en Gonçalves. “Hij helpt onze kinderen met hun Nederlands omdat wij dat niet kunnen. Ik ben hem ontzettend dankbaar, hij was de eerste Amsterdammer die een helpende hand toestak.”

Het leven was al duur en is de afgelopen tijd veel duurder geworden. “Geld om leuke dingen te doen heeft deze groep niet,” zegt Da Costa. Hij gunt de kinderen die zijn lessen wekelijks bezoeken (in totaal zo’n honderd kinderen) iets om naar uit te kijken en om over te vertellen als ze in september weer naar school gaan. “Naar een pretpark bijvoorbeeld. De kinderen horen van klasgenootjes over de Efteling en worden dan dolenthousiast, maar zo’n uitstapje bekostigen is voor deze ouders ondenkbaar.”

O.v.v. ‘Giving Back Project’ kan geld worden overgemaakt op NL30 RABO 0125 9437 33 t.n.v. Stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer. Van het ingezamelde bedrag worden ongedocumenteerde Braziliaanse gezinnen in Amsterdam getrakteerd op een uitje.

Hulp voor Brazilianen zonder papieren Zeven jaar geleden besloot Gianni da Costa zich middels de stichting Giving Back Project in te zetten voor de Braziliaanse gemeenschap zonder documenten. Hij schat in dat er zo’n 15.000 ongedocumenteerde Brazilianen in Amsterdam wonen. “Politiek gezien wordt deze groep als economische vluchteling beschouwd, maar dat is iedereen. Het vertrekpunt voor zij die hun thuis achterlaten is áltijd een betere toekomst.” Wat hem steekt is dat deze mensen nergens voor in aanmerking komen. “Het is een hard gelag, ze proberen iets op te bouwen maar worden vaak lamgeslagen door de realiteit. Ze hebben bijvoorbeeld geen recht op een stadspas. In mijn ogen zijn het Amsterdammers, en toen ik ze eenmaal zag, kon ik niet meer wegkijken.” Hij verzorgt taallessen voor kinderen en volwassenen, organiseert allerlei activiteiten en springt bij met voedselpakketten. “Deze mensen werken ontiegelijk hard, maar houden geen tijd over om iets leuks met hun kinderen te doen. Ik zou ze graag die mogelijkheid geven, zodat ze samen nieuwe en leuke herinneringen kunnen opbouwen.”

Gianni da Costa: ‘Toen ik ze eenmaal zag, kon ik niet meer wegkijken.’ Beeld Eva Plevier

Vorige week vertelden Abed Al Geboury en Sanaa Alhletem er alles aan te doen om hun vier kinderen een eerlijke start in Nederland te geven. Een goed fornuis zou kostbare tijd schelen. Hester Carvalho doneert. Het bekostigen van hun dagelijks leven is een uitdaging, maar de Iraakse Abed Al Geboury (53) en de Syrische Sanaa Alhletem (31) redden het net; op dinsdag gaan ze naar de Voedselbank, ze draaien elke cent om en een vakantie zit er niet in. Ondanks de uitdagingen is het gezin vastbesloten in Amsterdam hun bestaan te vestigen. Thuis spreken ze Arabisch, maar ze doen er alles aan om te voorkomen dat dit tot een taalachterstand bij hun vier kinderen leidt. “We blijven soms uren langer op school om met Nederlandse kinderen te spelen,” zegt Alhletem. Geld voor grote uitgaven hebben ze niet. Een laptop voor hun oudste dochter aanschaffen is geen optie, net zoals een nieuw fornuis uitgesloten is. Hun huidige is oud, koken duurt lang en kost veel energie. Journalist Hester Carvalho (59) springt bij: ze sloeg aan op het woord ‘fornuis’, vertelt ze. “Ik vind koken en eten heel erg leuk en ik zie het als een essentieel onderdeel van je leven. Het bepaalt je woongenot.” Ze noemt de wens symbolisch: “Koken en voedsel bereiden zorgen voor brandstof voor de kinderen en hun ouders, niet onbelangrijk. Dus dan is het wel prettig als je goede spullen in huis hebt.” Daarnaast heeft een andere Paroollezer aangeboden Al Geboury te helpen met de kosten voor zijn rijbewijs en doneert het Montessori Lyceum Oostpoort een laptop voor de bijles van de kinderen.

Gever Hester Carvalho: ‘Koken zorgt voor brandstof voor de kinderen en hun ouders.’ Beeld Eva Plevier

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad