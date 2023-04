De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over?

Masterstudent Rosa Urban (26) betrekt op haar 22ste, na twee half­slachtige samenwoon­pogingen, een tijdelijke studentenwoning via Ymere. “Een studio in de Van der Pekbuurt die op de lijst stond om gesloopt of gerenoveerd te worden. Ik betaalde er de volle mep, bijna 600 euro, voor een huis vol gebreken. Als er iets was, zoals een lekkage, moest ik een lange adem hebben voor iemand het kwam oplossen. Op een ochtend werd ik wakker en zag ik mijn kat aan een paddenstoel knabbelen bij de badkamerdeur. Heel even vroeg ik me af of ik de avond ervoor soms risotto had gemaakt, maar de padden­stoelen bleken uit de badkamermuur te groeien. Pas na weken mailen en bellen kwam er iemand langs om er wat kit op te smeren.”

Uit een koffer

Toch heeft Urban het erg naar haar zin in Noord, ze vindt het jammer dat ze na een jaar uit de woning moet. “Binnen twee maanden moest ik de woning verlaten, dat zorgde voor veel stress. Het was tijdens corona en er waren nauwelijks bezichti­gingen. Rechten op een nieuwe woning had ik niet, wat betekende dat ik op straat zou komen te staan. Samen met mijn ­moeder mailde ik herhaaldelijk met Ymere over mijn situatie. Ze waren heel begripvol, maar konden helaas niet veel voor me betekenen. Ik moest gewoon blijven reageren op het tijdelijke woningaanbod en hopen dat daar iets uit kwam rollen.”

Uiteindelijk wordt ze uitgenodigd voor een bezichtiging op het Mosveld, net als heel veel andere studenten. Ze heeft geluk en krijgt de woning, een huis uit 1920 waar de vorige bewoonster zestig jaar had gewoond. “In al die tijd was er niets aan het huis opgeknapt, alles was kapot en het stonk er, maar ik was heel dankbaar dat ik tijdelijk weer een dak boven mijn hoofd had. Toch voelde het niet prettig dat ik na een tijdje ook weer uitgeknikkerd zou worden. Het was alsof ik voortdurend uit een koffer leefde.”

Als haar nieuwe liefde Pim mogelijk op straat komt te staan omdat zijn huisgenoot gaat samenwonen, gaan Urban en hij ­allebei fanatiek op zoek naar een plek om samen te kunnen wonen. “Ik werd als ­student met een beperkt inkomen en een forse studieschuld nergens voor uitgenodigd. Pim, die zeven jaar ouder is dan ik en een fulltimebaan heeft, reageerde op één woning van zijn vorige verhuurder en hij werd meteen uitgenodigd voor een bezichtiging van een nieuwbouwappartement op het NDSM-terrein.”

Beeld Jakob van Vliet

Het stel krijgt de sleutel en ze trekken bij elkaar in. “Ik voel me een enorme mazzelaar dat het zo heeft uitgepakt, ik besef heel goed dat dit alleen kan als je samenwoont. We wonen nu in een heerlijk appartement, in een keurige wijk. Toch mis ik de volksbuurten waar ik woonde wel. Op het Mosveld kwam de buurman af en toe met zijn gettoblaster voor mijn deur staan om heel hard Hazes mee te zingen. Hier kennen de mensen elkaar nauwelijks en een babbeltje maken kan er vaak niet vanaf. Als ik in mijn oude buurt ben en de buren vragen waar ik nu woon, schaam ik me te zeggen dat ik tussen de yuppen woon. Opeens hoor ik bij de mensen waar zij, als oorspronkelijke Noorderlingen, vanwege de gentrificatie zo’n afkeer van hebben.”

De huur en de servicekosten van het complex zijn recent verhoogd, zodat de tuinman het grind in de idyllische Japanse binnentuin kan aanharken, vertelt Urban. “Dat voelt vreemd voor mij. Ik ben dit niet gewend; ik groeide op met mijn moeder en mijn zusje in een appartement van 45 m2 in de Rivierenbuurt. Dat was proppen, maar het was ook heel knus en het leerde me om tevreden te zijn met weinig.”

Nu ze drie jaar samen zijn is het tijd voor de volgende stap: samen een huis kopen. “We betalen liever geld aan een woning die echt van ons samen is dan aan een verhuurder, maar met onze studieschuld – de mijne bedraagt bijna 65.000 euro – is het lastig om aan een redelijke hypotheek te komen.”

Wie Rosa Urban (26, ­af­gestudeerd theater­wetenschap aan de UvA, werkt als mentor in de thuiszorg en volgt de master kunst, cultuur en politiek), woont samen met Pim Verstraeten (34, warehousemanager bij Things I Like Things I Love) Huren een appartement van 71 m2 voor 1246 euro per maand op het NDSM-terrein

Beeld Jakob van Vliet

Verhuisgeschiedenis 1996 Geboren in Groningen 2004-2019 Uiterwaardenstraat 2019-2020 Zilverschoonstraat 2020-2021 Mosveld 2021-heden Kraanspoor

Tip van Rosa ‘Zorg dat je je rechten als huurder goed kent, zodat instanties je niet aan het lijntje kunnen houden. Als student kun je onder meer naar het Juridisch Loket of de Amsterdamse Studentenbond stappen.”