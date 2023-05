Rosa (10): ‘Eerst ging ik elke maand bij mijn moeder op bezoek, nu zie ik haar niet’

Monica en Rosa: 'Mama Kika zoekt mijn kleren uit. Ze weet precies wat ik mooi vind.' Beeld Harmen de Jong

Monica Borst (58)

“Rosa was pas vier dagen oud toen ze bij ons kwam, haar navelstreng zat er nog aan. Monique en ik wilden graag iets doen voor kinderen in de knel, daarom besloten we voor pleegkinderen te zorgen. We hoopten op een baby, omdat je dan beter aan elkaar kan hechten.

We voeden Rosa op zoals we een eigen kind zouden opvoeden. Ik voel me in ieder opzicht haar moeder. Zij noemt ons mama Kika en mama Monique.

Rosa is een stoer en lief meisje. Ze heeft veel vriendjes, er spelen hier meer jongens dan meisjes.

Ze speelt trompet, zit op voetbal en houdt enorm van zwemmen. We gaan bijna elke zondag samen naar het zwembad. Ik trek baantjes en zij speelt met vriendinnetjes.

Ze zit in de blazersklas van haar basisschool en soms treden ze op. Op een podium staan vindt Rosa spannend. Een vriendin van ons, die in een salsaband zit, gaat vaak mee. Ik vind het sterk dat Rosa daar gewoon staat en haar ding doet.

Haar biologische moeder, die vijf kinderen heeft, kon niet voor Rosa zorgen. Een tijd lang ging Rosa elke maand bij haar moeder en jongere broertje en zusje op bezoek. Dat contact is helaas door haar moeder verbroken.

We hebben nog een pleegkind, een jongen die negen jaar ouder is dan Rosa. Hij is verslaafd geboren en in de puberteit ging het helemaal mis. Er was wekelijks politie over de vloer. We hebben ontzettend ons best gedaan, maar we konden hem niet meer bereiken. Dat was heel moeilijk voor ons, maar ook voor Rosa die hem als haar broer beschouwt.

Het is verdrietig dat Rosa dat allemaal heeft meegemaakt. Ze vindt het moeilijk om te praten, daar heeft ze hulp voor nodig. Ze is nu in therapie en dat helpt haar.

Rosa is zorgzaam. Haar juf vertelt dat Rosa in de klas degene is die ruzietjes sust en kinderen troost. Als niemand helpt stoelen op de tafels te zetten, doet Rosa dat.

Monique is van samen knutselen en huiswerk maken, zij heeft veel geduld. Ik ben meer van partijtjes organiseren en dingen doen zoals leren fietsen en meegaan naar zwemles.

Rosa en ik hebben hetzelfde gevoel voor humor. We voelen elkaar aan: één knipoog is voldoende. We lachen veel. Als ik zie dat ze boos wordt, probeer ik haar met een grapje af te leiden.

Vorig jaar gingen we met vakantie naar Ibiza. Het was de eerste keer dat Rosa vloog, dat vond ze heel spannend. Ibiza vond ze fantastisch. Deze zomer gaan we naar Griekenland.”

Rosa Sloote (10)

“Eerst speelde ik saxofoon. Mijn vriendin speelt trompet, dat leek me ook een leuk instrument, want dan kunnen we samen muziek maken. Een saxofoon kan wel laag, maar niet zo hoog, een trompet kan laag en hoog.

Monique en Monica zijn lief. Ik ben heel blij met ze. Ze doen goeie dingen voor mij. Laatst was mijn broer weer thuis en dan weten we niet hoe we op hem moeten reageren. Er is de laatste jaren zoveel naars gebeurd dat ik liever niet wil dat hij thuiskomt. Ik vind het heel verdrietig om dat te denken. Mijn moeders zeggen altijd: als je aan nare dingen denkt, vertel het, dan kunnen wij helpen.

Gym is mijn lievelingsvak, Techniek is ook leuk, daar hebben we zelf een zaklamp gemaakt. Lezen en spelling vind ik minder. Als mijn huiswerk moeilijk is, helpt mama Monique. Tafels oefen ik met mama Kika.

Soms ga ik met mama Monique naar haar werk. Zij werkt met gehandicapte kinderen. Ik help haar graag. Ik doe de kinderen slabbetjes om en geef ze eten. Dat vind ik leuk. Als we thuis zijn, spelen we vaak spelletjes.

Mama Kika is lief. We laten vaak samen de hond uit. Zij zoekt mijn kleren uit. Ze weet precies wat ik mooi vind. Ik houd van capuchons en kleren waar iets op staat, dat geeft sfeer.

Mijn eigen moeder kon niet voor mij zorgen. Eerst ging ik elke maand bij haar op bezoek, maar nu zie ik haar niet. Zij is een beetje lastig. Toen ik tien jaar werd, heeft ze mij niet gefeliciteerd. Dat is niet fijn. Het meest mis ik mijn broertje en zusje die bij haar wonen. Monica en Monique zeggen dat het weer goed komt, dat we weer contact zullen krijgen.

Op mijn verjaardag is er altijd een verrassingsfeest, dan is het hele huis met slingers versierd en maken Monica en Monique me wakker met een klein taartje. Als zij jarig zijn, verstop ik hun cadeautjes, die moeten ze dan zoeken.

Ik praat één keer per week met iemand over mijn moeder en mijn broer. We maken bijvoorbeeld samen een tijdlijn en dan kijken we wat we kunnen veranderen. Dat is fijn.

Ik heb een mobiele telefoon. Ik mag hem niet mee naar school nemen. Google doet het niet op mijn telefoon, maar ik kan wel met mijn vriendinnen appen of we spelen spelletjes met elkaar. Ik mag niet altijd op een scherm, dat is best vervelend. In het weekend wil ik graag meer Nintendo spelen, dat is lekker om uit te rusten.”