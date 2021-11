Roots: gigantische porties, gezond en lekker

Waar bestellen we?

Roots richt zich op de Amsterdammer die een gezonde en/of veganistische levensstijl aanhangt. Alle maaltijden, snacks en drankjes zijn volledig plantaardig en vrij van geraffineerde suikers, en veelal ook zonder lactose en gluten gemaakt. De kaart staat vol met originele opties voor ontbijt, lunch, brunch en diner. Van een Golden Bowl met mango en banaan in de ochtend tot een Falafel Bowl met pompoen en rode bietjes voor later op de dag. Roots staat bij liefhebbers bekend om z’n groenteburgers, bijvoorbeeld van zoete aardappel of biet. Ik spot ook een kleine selectie zoetigheden (zonder suiker) en drankjes: homemade sappen en smoo­thies en limonades van kleine fabrikanten.

De gerechten zijn redelijk aan de prijs; sandwiches kosten rond de 8 euro, burgers tussen de 12 en 14, ontbijtbowls ongeveer een tientje. Dit is vergelijkbaar met andere healthy zaken in de stad.

Rijden maar!

Na een uur neem ik mijn bestelling in ontvangst. Die is netjes ingepakt in duurzaam karton en papier. De porties blijken gigantisch; met de kwantiteit zit het wel snor. De soep van de dag (€7,25) is een licht pittige pompoensoep, 350 milliliter. Deze extreem dikke substantie is eerder een groentepuree dan een soep, maar heel goed op smaak. Ik bestelde daarbij het ­glutenvrije notenbrood (€3,50) op basis van havermout, lijnzaad, chiazaad, amandelen, zonnebloempitten, sesam en pompoenpitten. Een klein plakje, dus tamelijk aan de prijs. De smaak kan ik het best omschrijven als ‘gezond’. Dit eet je niet voor je plezier, althans: ik niet. Eerder omdat je veel vezels wilt binnenkrijgen.

Wat proefde je nog meer?

Iets wat naast gezond wel vooral erg smakelijk is, is de Moroccan Bowl (€12,50). Een goedgevulde kom met quinoa en spinazie, kerriebloemkool, wortel, kikker­erwten, komkommer, huisgemaakte zuurkool en alfalfa. De dressing van peterselie, tahin en sinaasappel is fris en kruidig. Vooral het dotje ge­ka­ra­mel­li­seerde uienchutney steelt de show. Aanrader!

De Aziatische Wrap (€12) moet je met mes en vork eten, want de breekbare crêpe van boekweit is niet tegen de royale vulling bestand. Maar wat een goede rol! Een prettige Indonesisch aandoende mix van in ketjap gemarineerde tempeh, pinda­hummus, ingelegde komkommer, koriander, lente-ui, alfalfa, geroosterde pinda en gember-sesamdressing. Groot, voedzaam en vullend: z’n geld zeker waard.

Een snoepje om mee af te sluiten: de Salted Caramel Smoothie (€8,25). Een reusachtige shake met tahin, banaan en kokosmelk, die ondanks de ‘karamel’ van dadels, amandelen en kokos niet té zoet is.

Roots Open ma-vr 10.30 tot 20.30 uur, za-zo 10.30 tot 18.00 uur

Bestellen via ­UberEats

Prijs €43,50 voor wrap, soep met brood, bowl en smoothie

Aanrader Als je voor voedzaam en lekker gaat, zit je hier goed – vooral met de bowl en wrap

