Roos verhuisde van Nieuw-Sloten naar Friesland: ‘Amsterdam is mijn stad niet meer, hier zegt iedereen elkaar gedag’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over? Roos Cardon (52), geboren en getogen Amsterdammer, vertrok naar Friesland. ‘De mentaliteit in de stad is veranderd.’

‘Jij gaat nooit weg uit Amsterdam,” zeiden vrienden weleens tegen Roos Cardon (52), geboren en getogen Amsterdammer. Toch vertrok ze. Deze zomer verruilden zij en haar man Frank hun buurt Nieuw-Sloten, waar ze vijftien jaar woonden, voor het Friese dorp Twijzelerheide.

“De afgelopen jaren is de mentaliteit in de stad zo veranderd,” vertelt Cardon. “Er zijn veel toeristen, als je in een café iets wil drinken, moet je dat in het Engels vragen, mensen zijn chagrijnig, gooien afval op straat. Als je er wat van zegt, kun je een knal voor je harses krijgen. Het is mijn stad niet meer. Ik verlang terug naar het Amsterdam van twintig jaar geleden.”

Toekomstbestendig

Een paar jaar geleden droomde Cardon ervan naar Portugal te emigreren. Daar zag ze van af omdat haar vader plotseling overleed en haar moeder hulpbehoevend is. Zij woont in Ede, in een ­centrum voor oudere doven en slechthorenden. “Frank en ik wilden ons huis in Amsterdam verkopen en een chaletje op de Veluwe kopen,” vertelt Cardon. “Maar de prijzen voor chalets rezen de pan uit, je mag niet op elk park het hele jaar door wonen en honden zijn ook niet overal welkom. Toen zijn we op Funda gaan kijken in Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe.”

Het echtpaar wilde in een bosrijke omgeving wonen, in een vrijstaand huis – alles wat je niet in de stad vindt. Ze namen een lokale makelaar in de arm voor de verkoop van hun huis én de aankoop van een nieuwe woning. “Miranda, onze makelaar, adviseerde ons onze voorkeursinstellingen op Funda te verwijderen,” zegt Cardon. Daardoor werd hun zoekgebied flink uit­gebreid.

Beeld reyer boxem

“Frank zei op een dag: ik heb iets moois gevonden, maar het ligt wel iets verder weg dan we eigenlijk wilden. In Friesland. Toen ik de foto’s op Funda zag, was ik op slag verliefd. Een vrijstaande woning met een enorme tuin die begint bij de ene kant van de weg en doorloopt tot de andere kant, met een vraagprijs van 350.000 euro. Daar koop je in Amsterdam niet eens een studiootje voor.”

Ze planden twee bezichtigingen op één dag: het droomhuis en een ander huis in Twijzelerheide. “Het is toch twee uur rijden,” verklaart Cardon. “Dat andere huis was oké, maar toen we bij dit huis aankwamen, wisten we meteen: dit is ’m. De voorkant vonden we al fantastisch.”

Het is een toekomstbestendig huis, met de badkamer beneden, en de slaapkamer heeft uitzicht op een groot grasveld. “Toen Miranda ons vertelde dat het veld tot aan de kerk bij dit huis hoorde, kon ik het amper geloven.”

Ajaxvlag

Bieden gebeurde op inschrijving: Cardon en haar man konden één bod uitbrengen. “We deden er een begeleidend schrijven bij waarin we ons voorstelden en zeiden dat we rust en ruimte zochten. En we hebben flink in de buidel getast: we hebben een behoorlijk bedrag overboden.”

Daar was gelukkig budget voor dankzij de goede verkoop van hun huis in Nieuw-­Sloten. “We hebben dat huis wel flink aangepakt om het verkoopklaar te maken: we hebben een nieuwe keuken, een nieuwe voor- en achterpui en een nieuwe badkamer laten plaatsen en het dak vernieuwd.”

Beeld reyer boxem

Het bod werd geaccepteerd en begin augustus verhuisden Cardon en haar man naar Friesland. En dat bevalt uitstekend. “De ruimte is heerlijk, onze jongste van 21 heeft hier een eigen logeerkamer. Iedereen zegt elkaar gedag en mensen verkopen thuis van alles. Een pondje gerookte paling kost in Amsterdam dertig euro, hier koop ik het voor de helft bij iemand die zelf paling rookt. Van het huisje in de tuin gaan we een kas maken, met daaromheen een moestuin, en we willen kippen nemen. Zo worden we grotendeels zelfvoorzienend.”

Cardons werk bij de gemeente Amsterdam, in Zuidoost, is wel wat verder weg: met het ov duurt een enkele reis drieënhalf uur. Daarom gaat ze komend jaar haar rijbewijs halen. Al is Amsterdam nooit ver weg. “Er wonen veel Amsterdammers in de buurt. Als je het dorp binnenrijdt, zie je al een Ajaxvlag hangen.”

Wie Roos Cardon (52), procesondersteuner bij de gemeente Amsterdam, en Frank Cardon (66), gepensioneerd Woonden in een hoekwoning in Nieuw-Sloten (113 m2)

Kochten een vrijstaande woning met aparte werkruimte (samen 114 m2) op een perceel van 1275 m2 in Friesland

Tip van Roos “Zoek op Funda niet in een straal van een aantal kilometer rondom een plaats die je aanspreekt, maar zoek breder. Zet je voorkeuren uit, zodat je een melding krijgt van elk nieuw huis dat aangeboden wordt.”

Beeld Laura van der Bijl