Rondje Muiderslot: van Stenen Beer tot pruimenboomgaard

Beeld Jet de Nies

A.

Vanuit Oost fietsen we over de ­Diemerzeedijk in 35 minuten naar de Poort van Muiden (wandelen kan ook, dat duurt ongeveer 2 uur en een kwartier). We beginnen de wandeling bij de rotonde aan de ­Amsterdamse-straatweg, waar de Muidertrekvaart in de eerste helft van de 17de eeuw werd aangelegd. Het is de oude trekschuitverbinding tussen Amsterdam en het Gooi.

B.

We lopen over de oude vestingwerken naar het Fermanplantsoen, waar ooit korenmolen De Spiering stond. De molen is verdwenen, maar de ­Stenen Beer (een gemetselde dam in een vestinggracht) is bewaard ­gebleven.

C.

Via de punt van de vestingrand ­lopen we naar het midden om de zeesluis over te steken, druk met passanten. Vroeger was dit punt strategisch van groot belang. De Groote Zeesluis Muiden werd gebouwd direct na het Rampjaar van 1672, toen Nederland van alle kanten werd aangevallen. De sluis werd gebruikt als een schutsluis voor het scheepvaartverkeer en voor de verdediging van het land tegen de Zuiderzee. Ook had de sluis een militaire functie. Muiden maakte hiermee deel uit van de ­Hollandse Waterlinie.

De Groote Zeesluis Muiden. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D.

We steken door naar het Muizenfort (1874), waarvan de naam verwijst naar de grijze kleur van de soldatenuniformen. Het werd gebouwd ter bescherming van de Naardertrekvaart en was onmogelijk in te nemen door de ligging op een ravelijn – de buitenste rand van een vesting.

E.

We lopen naar ons hoofddoel, het Muiderslot, gebouwd in 1285. Graaf Floris V liet het hier aan de monding van de Vecht neerzetten om tol te kunnen heffen. Het Muiderslot kreeg ook bekendheid door de latere bewoner, dichter P.C. Hooft, die hier met zijn vrienden bijeenkwam. Binnen krijg je een voorstelling van hoe hij woonde, want de kamers tonen het interieur uit zijn tijd, de 17de eeuw.

F.

We lopen extra rondjes buitenom, want daar is veel te beleven. De ­bijzondere tuinen vertellen over vroeger, de vele internationale plantensoorten, het gebruik van de groenten in de keuken en het verven van stoffen. Ooit dienden de tuinen het kasteelleven, nu worden kinderen door het museum uitgedaagd de planten te tekenen.

De tuinen van het Muiderslot. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

G.

Vanuit de tuinen lopen we over de buitenste wallen van het verdedigingswerk. Hoewel het eerste slot er niet meer staat, dwalen onze gedachten wel af naar de eerste bouwheer. Graaf Floris V heeft Amsterdam min of meer gesticht, toen hij vrijstelling van tol verleende op 27 oktober 1275. Deze handeling van Floris V wordt gezien als de geboorte van de stad, een feestelijk moment dat nog elk jaar op 27 oktober wordt gevierd.

H.

Tot onze grote vreugde zien we dat je nog tot en met 12 september kan kamperen in de befaamde pruimenboomgaard. De boomgaard is geplant op de plaats waar P.C. Hooft zijn ­Amsterdamse vrienden ontving, onder wie ook dichter Joost van den Vondel. Het gezegde ‘tot in de pruimentijd’ wordt weleens aan Hooft toegeschreven. Zijn vrienden verbleven vaak langere tijd in het kasteel en bij het afscheid zouden zij dan tegen elkaar ‘tot in de pruimentijd’ gezegd hebben, doelend op de volgende zomer.

Tot en met 12 september kun je nog kamperen in de befaamde pruimenboomgaard. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

I.

In de hoek achter de boomgaard zien we de Stenen Beer, die momenteel hersteld wordt. De Beer ligt precies op de scheiding van het binnen- en het buitenwater. Het water dat ons omringt toont nog maar eens de relatie van Muiden met de hoofdstad. In 1477 nam Amsterdam het ­beheer van het kasteel over. Het stadsbestuur had het slot in handen gekregen om hiermee de bescherming over land en het water te kunnen borgen. Dat waren nog eens tijden.

J.

We passeren nog eenmaal de pruimenboomcamping; helaas hebben we geen slaapzak bij ons, anders ­waren we gebleven voor een spannende nacht in het kasteel, met een kampvuur en een picknickmand. Aan de overzijde ligt zeiljacht De Groene Draeck in de haven; de ­koninklijke lemsteraak ligt bij de ­Sociëteit van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging.

K.

We lopen terug via de Herengracht en halen bij Bakkerij Stricker een heerlijk regenboogkleurig taartje. Deze pauze biedt ook een moment om stil te staan bij de Muidense zeemeerminlegende, die ook in het stadswapen terugkomt. De Muidense vissers zouden een zeemeermin gevangen hebben en in ruil voor haar vrijheid beloofde ze hen rijke vangsten en volle netten. Bij het wegzwemmen zong ze echter: “Muiden zal Muiden blijven, Muiden zal nooit beklijven.”

Een mooie verklaring voor de schaal van deze stad, dat gek genoeg geen Amsterdam werd.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, ­Amsterdam door! Gijs & Floor – ­wandelen met een frisse blik op de stad, ­Uitgeverij Fjord, €22,50.