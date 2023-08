Rond de Piramide spreken de voeten en komt het leven neer op één ding: de bal

Kees van Unen bezoekt de oases van de stad die alleen bestaan in de zomer. Ted Struwer verbeeldt ze. Deze keer: pleintjesvoetbal op de Piramide.

Vijf tegen vijf, winnaar blijft staan. Zo zijn de regels op de Piramide, het voet­balpleintje achter de Haarlemmerdijk. Tuurlijk, de stad heeft er veel meer. Ruud Gullit en Frank Rijkaard hadden vroeger het Balboa­plein in De Baarsjes op slot, het is er nog steeds. Net als het Hendrick de Keijserplein, Joubertplein, Mijehof, en – speciale vermelding – het A. Nouriplein.

Maar er is iets met de Piramide, vernoemd naar het vreemde, piramidevor­mige gebouwtje naast de voetbalkooi: meestal is het er stil. Niemand, zelfs niet op mooie avonden. Maar soms, op vrijdagen als de sterren goed staan, begint het te gonzen in de appgroepen, en dan gonst het van Nieuw-West tot Zuidoost en alles wat daar tussenin ligt. Dan weet de fine fleur van het Amsterdamse straatvoetbal: naar de Piramide, daar is de bal.

Drie rijen dik

En ja, die bal dus; door Johan Cruijff ooit ‘een essentieel onderdeel van het spel’ genoemd, wat niet meteen z’n beste uitspraak lijkt, maar waar meer mee bedoeld wordt – logisch. Want de bal mag dan essentieel zijn, al het andere eromheen is wat voetbal zo voetbal maakt. En op het pleintje zit er zó veel omheen. Letterlijk sowieso: de wachtenden. Winnaar blijft staan, dat betekent: verliezers moeten ­toezien. Je reinste levenslessen in geduld en nederigheid.

Maar wachten kan ook een keuze zijn. De grote mannen – veel mannen in deze wereld, niet alleen maar, vraag het Rox­anne Hehakaija – die al naam hebben gemaakt in de kooien, de pleinen en soms daarbuiten, in games, in commercials, als ambassadeurs van het straatvoetbal: zij wachten expres. Op de avonden dat het broeit, drie rijen dik langs de kant, komen ze pas het pleintje op als ze het zelf tijd vinden en soms helemaal niet. Een spel van verwachting, trots en respect.

En als ze wél meedoen, dan trilt de lucht. Dan volgen de ogen alles wat ze doen.

Branie

Voetbal is hier ook voetbal, maar op straat gaan dingen anders. Balletje onder de voet, leunen tegen hek of tegenstander, opééns weg zijn of heel lang rond durven spelen. Je hebt de babbelaars, maar de grote mannen weten: met grote praatjes kun je diep vallen. Voeten laten spreken, altijd de beste tactiek. Het mooist zijn de jonge jongens, die nét durven. Branie, bluf, al die Amsterdamse dingen, je kan ermee geboren worden, maar op het pleintje leer je pas echt wat het is. Dus eerst langs de kant, wachten, kijken, wachten, kijken. Tot het opeens je beurt is en al die ogen op jouw kuiten gericht staan. Niet omkijken, nooit omkijken. Hoofd omhoog, bal vragen. Kom maar, kom maar, kom maar. Dan komt ie, dan begint het en verdwijnt toch alles eromheen. Dan komt het leven neer op één ding: de bal. Essentieel.