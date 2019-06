Ron Blaauw: ‘Ik eet met mijn zoon graag bij Sapporo’

Terras

“Zo’n twee jaar geleden werd me gevraagd of ik aan de Vinkeveense Plassen een Gastrobar wilde starten. Daar heb ik toen van afgezien. Het werd Harbour Club Vinkeveen. Op een mooie dag, als ik op dat schitterende terras zit, heb ik wel spijt van die keuze.”

Mooiste plek

“De Jordaan rondom Toscanini. Dat is het echte Amsterdam, met een lekker sfeertje.”

De Jordaan. Beeld Lin Woldendorp

Zomerdrankje

“Kir: witte wijn met crème de cassis. Soms kijkt horecapersoneel me raar aan, of ik krijg een kir royal met champagne. Bij restaurant Rijsel weten ze dat ik ’m met witte wijn wil. Hij staat al klaar als ik kom aanlopen.”

Mooiste standbeeld

“Van André Hazes. Bij mijn jeugdvriend Renéetje stond vroeger de hele dag Hazes aan. De muziek kreeg daardoor een speciaal plekje in mijn hart. De teksten kan ik dromen. Geef mij nu je angst is het allermooiste nummer.”

Rijp voor de sloop

“Dat gebouw op het Stadionplein. Het was al niet gezellig, maar dit helpt niet. Het is zo pompeus, lelijk, en neemt al het licht weg. Ik rijd er elke dag langs en denk dan: hoe kán dit gebouwd zijn?”

Zwemplek

“Bij mij voor de deur. Ik woon aan de Bullewijk, een kleine zijtak van de Amstel. Heel af en toe neem ik een duik. Niet te vaak, want ik weet precies hoe groot de vissen zijn.”

Varen

“Met mijn boot door de grachten varen is fantastisch, maar ik ben niet zo’n held aan het roer. Ik vaar daarom liever een rondje via de Waver richting Vinkeveense Plassen. Het is een droomplek. Varend door de natuur maak je zo je kop leeg.”

Restaurant

“Ik ga graag met mijn 12-jarige zoon naar Japans restaurant Sapporo, voor zalm van de plaat. Ik zie hem daar genieten. Soms gril ik thuis zalm, maar hij vindt dat toch niet helemaal hetzelfde.”

Sapporo Beeld Lin Woldendorp

Concertzaal

“Ik heb altijd al een pesthekel aan Ahoy en Gelredome gehad. Dan sta je voor een concert in de file en moet je na afloop helemaal terugrijden. Sinds de opening van de Ziggo Dome ga ik vaker naar concerten, van Lil’ Kleine tot Rod Stewart. Het gebouw ziet er niet uit, maar wat een gemak.”

Adresje

“Ik denk in restaurants heel vaak in cijfers. De Veranda, aan de rand van het Amsterdamse Bos, krijgt eigenlijk altijd een dikke acht. Het is echt een lekker plekkie.”

De Veranda Beeld Lin Woldendorp

Eerste keer in Amsterdam

“Met vriend Renéetje ging ik kleren kopen in Amsterdam. Als je in Hoorn op school rondliep met een tas van CoolCat was je héél stoer. Ik kwam die eerste keer niet verder dan de Kalverstraat en de aardbeienmilkshake van McDonald’s, maar het had indruk gemaakt.”

Beeld Lin Woldendorp

Ergste horeca-ervaring

“Vroeger had je in Ouderkerk kinderrestaurant Praq. Als ik daar binnenkwam dacht de chef: ah, dat is Ron Blaauw. Dan zat er ineens zó veel werk in mijn tournedos dat de kinderen al sliepen als het eten op tafel kwam. Ik word vaak herkend in restaurants. Dat is niet altijd fijn.”

Amsterdam voor kinderen

“De binnenstad wordt steeds interessanter voor de kinderen. Onze dochter van veertien is zelfs al een keer in de Melkweg geweest. Als ik zie dat Amsterdam haar zo aantrekt, maak ik me als vader natuurlijk grote zorgen, maar ik moet het ook een beetje loslaten. Dat avontuur hoort erbij.”

Dieren in Amsterdam

“We hebben twee Bordeaux Dogs, Lexie en Koda, die lekker loslopen in onze grote achtertuin. Ze zijn waaks en dat is een fijn gevoel als je een beetje afgelegen woont.”

Avond op stap met

“Huub van der Lubbe. Vroeger ging ik met vrienden vaak naar optredens van De Dijk. Huub is nog steeds energiek, en een echte Nederlandse rocker. Ik ben zelf niet zo rock-’n-roll, maar ik wil een avondje likeur drinken en mijmeren over vroeger.”

Mooiste herinnering

“De EK-huldiging in ’88. Het was zo’n uniek moment, tussen al die mensen. Iedereen was dronken, mensen sprongen in het water. Ik stond op het dak van een deinende woonboot. En toen kwam die rondvaartboot voorbij… Het was te gek.”