Rolschaatsen met bloemenprint en kleurrijke skateboards bij Skate Dokter in West

De ballonnen van het openingsfeest van het ruimere pand van Skate Dokter zweven nog rond. Beeld Jennifer Gijrath

Dat skaten weer helemaal in is, merkt Ron Nieuwpoort (55), eigenaar van Skate Dokter, als geen ander. Hij groeide uit zijn minipand in de Jan van Galenstraat en verhuisde naar een grotere locatie twaalf panden verderop. In het pand, waar voorheen een vazenwinkel zat maar dat nu gevuld is met skates, stepjes en rolschaatsen, zweven de ballonnen van het openingsfeest nog rond.

Tientallen skateboards met gekleurd motief prijken in de zij-etalage. Voor ijshockeyers is er boven een speciale ruimte ingericht. Voorin de winkel staat een paar rolschaatsen met bloemetjesprint in de uitverkoop. “Daar is echt veel meer vraag naar dan drie jaar geleden.”

Zijn formule? Langetermijnkwaliteit, eerlijk advies en extra service, zodat klanten terugkomen. “Als mensen hier skates kopen en later nieuwe wielen nodig hebben, zet ik die er gratis onder.” Dit doet Nieuwpoort op zijn splinternieuwe werktafel van flink formaat, waarop hij ook schaatsen slijpt. Geen overbodige luxe na de enorme lockdowndrukte vorige winter, toen Amsterdammers massaal naar hem toetrokken voor een paar geslepen schaatsen.

Naast de verkoop van skatespullen, variërend in prijs, verhuurt Skate Dokter skates voor een tientje per dag of 12,50 euro voor een heel weekend. “Ik kijk dan verder niet naar de tijd.”

Ruim twintig jaar zit Nieuwpoort in de skatewereld, daarvoor was hij schoenmaker. “Toen de schoenmakerij een vrij beroep werd en een goedkope concurrent naast mij opende, hield ik niet meer genoeg over.” Nieuwpoort switchte naar de skatewereld en met succes. “Dit is fantastisch. Het verschil met een schoenmakerij is dat hier iedereen blij binnenkomt.”

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.