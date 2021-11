Roberta & Anna: ‘In het begin had ze de mindere versie van mij als moeder’

Anna met haar moeder Roberta. Beeld Harmen de Jong

Roberta Pagnier (42)

“Anna’s vader en ik gingen uit elkaar toen ze drie was. Toen ze zes was, kreeg ik een relatie met Vincent. Ze woont de helft van de week bij haar vader in Amsterdam, en de helft van de week bij ons. Vroeger vond ik dat moeilijk: als moeder wilde ik mijn kinderen altijd bij me hebben.

Als je de helft van de week niet samen bent, is het schakelen als je dat wel weer bent. Ze leeft in twee huizen, met twee typen mensen, twee soorten energie. Haar vader houdt me altijd goed op de hoogte: we hebben een goede band gehouden. We hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk Anna. Bij ons allebei is de belangrijkste focus dat Anna de gelukkigste, beste versie van zichzelf kan worden.

Mijn eigen moeder overleed toen ik twaalf was, nadat op mijn zesde een hersentumor bij haar was vastgesteld. Eigenlijk was ze sinds mijn zesde mijn moeder al niet meer. Daarna is de band met mijn vader lang niet goed geweest. Soms brengt zo’n gebeurtenis mensen dichterbij elkaar, wij groeiden juist uit elkaar. Dat gaat nu beter: ik zie meer in wat hij in die tijd voor mij heeft gedaan.

Zo’n heftige gebeurtenis kan goede dingen voortbrengen: ik ben er snel zelfstandig door geworden en heel doelgericht. Maar het is natuurlijk ook een traumatische gebeurtenis en pijn beïnvloedt je beslissingen. Toen Anna net geboren was, ben ik in therapie gegaan. Ik was me bewust van het feit dat er nu een klein meisje was voor wie ik moest zorgen en dat ik er voor haar moest kunnen zijn.

Zo’n moeilijke jeugd beïnvloedt je op een bepaalde manier. Zonder veel tijd en aandacht kan je daar niet makkelijk uitkomen. Met terugwerkende kracht vind ik het weleens moeilijk dat Anna in het begin de mindere versie van mij als moeder had.

Anna is, zeker voor haar twaalfde, enorm empathisch. Ze kan zo’n begrip opbrengen voor hoe haar broertje of ik ons voelen. Ik vind het belangrijk om, zeker als ouder, mijn fouten toe te geven: als ik moe ben, dan leg ik uit dat ik daarom uit mijn slof schoot en niet door haar. Dat snapt ze goed. Ik was op die leeftijd een stuk minder begripvol.

Nadat Anna’s vader en ik uit elkaar waren gegaan, ben ik vaak alleen met haar op vakantie geweest. Dat was te gek: je bent op een plek, met een koffer met kleren, en je hebt alle tijd voor elkaar. We waren de hele tijd samen, in elkaars flow, zonder de onderbrekingen van het dagelijks leven. Ik word bijna emotioneel als ik aan die vakanties terugdenk, dat was fijn.”

Anna Borstlap (12)

“Mijn moeder en ik zijn erg hetzelfde. We zijn allebei best grappig, we hebben dezelfde sarcastische humor. Mama is niet zo goed in rekenen en wiskunde, maar ze helpt me daar wel bij. Als we het dan allebei niet snappen, maken we daar samen grapjes over. Ze staat sowieso altijd klaar om me te helpen: met huiswerk, maar ook als ik me onzeker voel, bijvoorbeeld over school, kan ik met haar erover praten.

Toen mama zwanger was van Milo vond ik dat heel leuk, maar toen hij net geboren was, moest ik eraan wennen dat ik de aandacht moest delen. Dat heb ik soms nog steeds. Ik snap het wel, want hij is nog klein, maar ik vind het alsnog lastig af en toe. Gelukkig kan ik dat ook met mama bespreken. Ze vindt het moeilijk om te horen, maar we bedenken dan samen oplossingen. Die werken niet altijd 100 procent, maar wel goed.

Ik vind het heel leuk om samen met mijn moeder te gaan shoppen. We hebben dezelfde kledingstijl, dus als ze dingen uitzoekt, vind ik die bijna altijd mooi. En als ik het niks vind, ziet ze dat meteen aan mijn blik. We zijn ook weleens naar een hotel geweest waar we dan manicure en pedicure lieten doen, zulke schoonheidsdingetjes doen we graag samen.

Mama kan ook heel lekker koken: vaak pasta, ze is namelijk half Italiaans, maar soms ook gewoon frietjes met kip. Het lekkerste vind ik als ze pasta met tonijn of met spekjes maakt. Ik kook zelf niet zo vaak, maar als ik het doe is het wel lekker. Pasta is nog wat te moeilijk, maar een eitje bakken lukt wel. Er wordt vaak over Italianen gezegd dat ze bijdehand zijn; dat is mama zeker, en ik eigenlijk ook. Dat heb ik dus wel meegekregen.

Mijn moeder had vroeger niet de beste band met mijn opa. Mijn vader juist wel, dus ik ging vaak met hem langs bij opa. Soms ging ik met mama, en dat vond ik altijd fijn. Ik zag aan haar dat ze dat wel moeilijk vond, maar het is heel lief dat ze dat dan voor mij deed.

Mama is bijna altijd vrolijk, maar soms kan ze, als ze een lange werkdag heeft gehad, wel chagrijnig zijn. Dan laat ik haar even met rust, zodat ze kan ontspannen en rustig thuis kan komen. Als ze dan weer vrolijk is, ga ik meestal nog bij haar zitten en kijken we samen naar Keeping up with the Kardashians op tv, mama’s guilty pleasure. Dat vinden we allebei heel leuk.”