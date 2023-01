Rob & Rosa: ‘Ik heb mijn dochters geadviseerd niet in het vak te gaan, ook al hebben ze talent’

Rosa Mee en Rob van de Meeberg. 'Ik wilde niet bekendstaan als de dochter-van.' Beeld Harmen de Jong

Rob van de Meeberg (78)

“In 2017 werd ik gevraagd Leo Fuld te spelen. Voor de oorlog was Fuld een wereldberoemde zanger van het Jiddische lied. Hij is totaal in de vergetelheid geraakt. Voor de voorstelling zochten we een jonge vrouw. De regisseur suggereerde om Rosa te vragen. Ik heb mijn dochters nooit naar voren willen schuiven, maar ik wilde graag met Rosa optreden.

Tijdens de eerste repetitie had ik nog het gevoel dat ze mijn dochter was, binnen de kortste keren was ze gewoon een collega. Het had ook gevolgen voor onze relatie. Ik keek plotseling met andere ogen naar mijn eigen kind en kon haar volwassen personage beter zien. Thuis noemt ze me pap, maar op het toneel zegt ze Rob. Soms – als ik slecht luister – noemt ze me thuis ook Rob.

Vorig jaar heb ik voor het eerst met mijn beide dochters opgetreden bij de Theaterroute Huizen. Vera is totaal anders. Rosa is een klassieke actrice en Vera meer een jonge hond met gekke invallen.

We zijn eerlijk tegen elkaar. Soms zit ik te veel in een oud tempo, daar wijzen zij me op. Toen ze het zeiden, moest ik wel even slikken, maar ze hadden gelijk. Samen optreden is ons enorm bevallen. Als iemand een goed stuk heeft, zouden we het zo weer doen.

De kinderen zijn opgegroeid in Bussum. De buurkinderen vonden het – geloof ik – een rotzooitje bij ons, maar ook gezellig. Er werd geleefd, we maakten muziek, verzonnen zelf toneelstukjes en ik speelde regelmatig poppenkast.

Mijn vader was violist. Ik wilde graag acteur worden, maar dat vond hij geen beroep met toekomst. Hij zag liever dat ik ook muzikant werd, daar kon je je brood mee verdienen. Ik ben opgeleid als contrabassist. Later heb ik de overstap naar cabaret en toneel gemaakt. Gek genoeg heb ik mijn dochters ook geadviseerd om niet in het vak te gaan, ook al hebben ze een groot talent. Het is moeilijk om van rond te komen. Er waren tijden dat ik veel verdiende en tijden dat het minder ging. Ik was blij dat mijn vrouw Marie een vaste baan had.

Jan Wolkers heeft ooit gezegd dat hij zich 17 voelde ook al zat hij in een lijf van 70. Ik voel me 25. Ik vond het verschrikkelijk leuk toen Rosa zwanger was, maar het leek me vreselijk om opa genoemd te worden. Dan ben je meteen zo’n ouwe lul. Maar het went.

Ik wil nog zo lang mogelijk doorgaan met optreden, het is een onlosmakelijk deel van mijn bestaan. Ik kan me geen leven zonder voorstellen.”

Rosa Mee (40)

“In het laatste jaar van de middelbare school deed ik met een groepje vrienden mee aan Kunstbende, een talentenwedstijd voor jongeren. We speelden een zelfgeschreven stuk over een gezonken duikboot. Er was niet genoeg eten en de bemanning moest loten wie opgegeten ging worden. Rob heeft ons toen geregisseerd.

Ik kon meteen scheiden dat hij op dat moment een professional was en niet mijn vader. Meestal zijn ouders alleen trots, maar hij keek kritisch naar mijn spel. Dat vond ik fijn, ik wilde van hem leren.

Na de toneelschool heb ik de artiestennaam Rosa Mee aangenomen. Ik wilde niet bekendstaan als de dochter-van. Vorig jaar heb ik voor het eerst met Rob en mijn zus Vera gespeeld. Ik focus op mijn eigen rol, Vera kijkt ook naar het hele plaatje. Als het licht niet goed is, zoekt zij een ladder en lost het op. We leren van elkaar.

Rob’s grootste kracht is zijn muzikaliteit, die zie je niet alleen terug in zang, maar ook in spraak, intonatie en pauzes. Hij komt het best tot zijn recht in de combinatie van acteren en zingen.

De eerste voorstelling met hem die ik me herinner, is Cats. Rob speelde oom Deutronium. Hoewel ik nog heel jong was, maakte het enorm veel indruk. Ik zie Carré met overal poesjes nog voor me. Als Rob jeugdtheater speelde, waren Vera en ik vaak proefpubliek. Dan vroegen de acteurs na de voorstelling wat wel werkte en wat niet.

Toen Rob en ik in december samen speelden in Als de Kerstman komt in de Jordaan, kwamen mijn kinderen kijken. Ruben, mijn oudste zoon, vond het geweldig. Roan, de jongste, vond het saai, hoewel hij het wel interessant vond om in de kleedkamer opa’s pruik te passen.

Rob is een lieve opa. In de coronatijd verzon hij verhalen over dieren, bijvoorbeeld over een eekhoorn en een muisje, die hij dan op zijn telefoon opnam en aan ons stuurde. Mijn kinderen vonden ze geweldig. Hij zit altijd vol trucs, die ik herken uit mijn jeugd. Dan doet hij bijvoorbeeld of hij zijn vingers aan elkaar naait. Dat zie er heel levensecht uit.

Mama werkte ook in het vak, maar achter de schermen. Zij wil niet op het podium. Ik lijk meer op haar, wij willen de lieve vrede bewaren en denken na voor we iets zeggen. Rob en Vera zijn emotioneler en reageren sneller.

Veel acteurs spelen lang door, acteren is niet alleen werken, je bent creatief en ontwikkelt iets. Dat geeft energie. Ik gun Rob dat hij het nog lang volhoudt.”