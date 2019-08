Rob Peetoom is young van spirit

Zo ziet omroep WNL ze graag: “Ze zijn niet weg te denken uit de BV Nederland: hardwerkende en ondernemende families.” Met deze ronkende aankondiging opent elke aflevering van De opvolgers, waarvan gisteren een nieuwe serie begon. In die eerste aflevering stond het kappersimperium Peetoom centraal. Pater familias Rob Peetoom begon vijftig jaar geleden met een eenvoudige kapperszaak in Santpoort en heeft inmiddels zestien zaken, waarvan één in New York.

Dat filiaal wordt bestierd door zijn jongste dochter Savana, die na nog geen jaar in New York zo Amerikaans is dat ze haar personeel elke ochtend, na de verplichte meditatie, een morning mantra laat uitspreken. Zelf had ze een nogal aanstellerig Amerikaans accent waarin ze haar ­oudere zus Rochelle complimenteerde met opmerkingen als ‘Rochelle kan goed tegen pressure en kan heel goed de overall umbrella vasthouden’. Rochelle zei op haar beurt over haar vader dat hij young van spirit was. Zeg dan gewoon ‘jong van geest’, dacht Lips hardop.

Gelukkig was de inmiddels 74-jarige Rob Peetoom het Nederlands nog niet verleerd en bleek hij verfrissend nuchter. “Tegen mijn zoons zei ik vroeger: ‘Word maar geen kapper, het is heel hard werken en je houdt er weinig geld aan over.’ Bij mijn dochters keek ik er anders tegenaan.”

Van zijn vier kinderen zitten er drie in de kappersbranche. Zoon Roger zit in de horeca; zoon Alexander runt de Amsterdamse filialen, maar werd op het feest ter gelegenheid van het 50-jarige kappersjubileum van Rob Peetoom als opvolger gepasseerd ten gunste van Rochelle. Dus is zijn jongere zus nu zijn baas. “Ach ja, honden hebben bazen,” was zijn laconieke commentaar, waarmee hij Lips voor zich won.

Volgende week in De opvolgers: de familie Lips. Daar kijkt deze Lips met gepaste interesse naar uit.

Reageren? hanlips@parool.nl