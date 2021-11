Risma Soekhie wil een sinterklaasfeest organiseren voor arme gezinnen in Noord: ‘Alle bijdragen zijn welkom’

Risma Soekhie (46) voorziet samen met haar vrijwilligersnetwerk zo’n tachtig arme gezinnen in de Buiksloterbanne van gezonde voeding. Ze wil graag een groot sinterklaasfeest organiseren voor de kinderen in de buurt. Alle bijdragen zijn welkom.

Haar naam zal de trouwe Paroollezer bekend voorkomen. In 2018 werden Risma Soekhie en haar man Hendrik (66) al eens geportretteerd voor deze rubriek. Ze vroegen om een fiets en een laptop voor hun dochters. Nu, drie jaar later, vertelt Soekhie in haar woonkamer in de Buiksloterbanne over het vrijwilligersnetwerk Moeders van Noord, dat ze sindsdien heeft opgericht en over haar wens een groot sinterklaasfeest te organiseren voor de buurt. “Als je moet rondkomen van 25 euro per week, kun je geen sinterklaascadeautje kopen. Ik wil dat alle kinderen kunnen meedoen.”

Aan het begin van de pandemie merkte Soekhie dat veel buurtgenoten in de problemen raakten. “Ik was leefbaarheidsambassadeur (zie kader), waardoor ik goed in de gaten had wat er allemaal speelde; wie zijn baan kwijtraakte, wiens bedrijf ten onder ging.”

Zonder ontbijt naar school

Om die mensen te helpen en het contact in de buurt te versterken, begon ze voedselpakketten uit te delen. En binnen no time verzamelde ze een flink aantal gezinnen om zich heen die ze hielp met boodschappen – tegenwoordig zo’n tachtig huishoudens. “Ik ging samenwerken met groothandels en lokale winkels. Van hun overschot maakte ik pakketten met gezond eten: groente, fruit, en altijd brood en beleg – veel kinderen hier in de buurt gaan anders namelijk zonder ontbijt naar school.”

De operatie, die Soekhie eerst vanuit haar garagebox runde, werd zo groot dat ze hulp nodig had. “Ik sprak mensen aan die vastliepen en iets te doen zochten. Inmiddels werken er tien à vijftien vrijwilligers bij Moeders van Noord. Wie bijvoorbeeld een baan vindt, laat ik ook weer gaan. Als je iemand geholpen hebt, moet je ze daarna weer op eigen benen laten staan.”

Soekhie, inmiddels welbekend en zeer geliefd in de Banne, deelt dus niet alleen voedsel uit, maar ook advies. “Als het water je aan de lippen staat, weet je niet meer hoe je om hulp moet vragen. Die mensen help ik op weg.”

Populaire evenementen

Daarnaast blijft ze nadenken over hoe ze het leven in de Banne voor alle bewoners kan verbeteren. “Wat onze organisatie doet, stem ik af op de behoeften in de buurt. Naast voedsel zijn we ook spullen gaan inzamelen voor onze weggeefwinkel en organiseren we evenementen voor kinderen.”

Die evenementen zijn bijzonder populair. Na een klein moederdagfeest aan het begin van de pandemie, kwamen een maand later op het vaderdagfeest al zo’n 300 buurtbewoners af. En ook het sinterklaasfeest dat Soekhie vorig jaar organiseerde voor de 150 kinderen die haar in de weken daarvoor hadden geholpen zwerfvuil op te ruimen in de buurt, was een daverend succes.

Het was zelfs zo’n succes, dat kinderen die niet hadden deelgenomen naar Soekhie toe kwamen om te vragen of zij ook een cadeautje mochten. Daar kon Moeders van Noord toen niet in voorzien. “Dat was hartverscheurend. Het was al heel moeilijk geweest om subsidie te krijgen voor het feest. Het eten had ik uit eigen zak betaald – en ook ik heb het nog steeds niet breed. Dit jaar wil ik dat íedereen mee kan doen, wel 300 kinderen. Ieder kind verdient een pakjesavond.”

Maar ook dit jaar is het moeilijk om subsidie te krijgen voor het sinterklaasfeest. Daarom vraagt Moeders van Noord om donaties. “Niet alleen de kinderen zijn er enorm mee geholpen, ook voor de ouders is het geweldig om te zien dat hun kinderen deze keer wél sinterklaas kunnen vieren. Dat tovert een glimlach op ieders gezicht.”

O.v.v. ‘Sinterklaasfeest in de Banne’ kan geld worden overgemaakt op NL30 RABO 0125 9437 33 t.n.v. Stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer, zodat Risma Soekhie 300 kinderen in de Buiksloterbanne een leuke dag kan geven met een echte Sinterklaas, leuke spelletjes, pepernoten én fruit en voor ieder kind een cadeautje. Alle bijdragen zijn welkom.

Leefbaarheidsambassadeur Leefbaarheidsambassadeurs zijn vrijwilligers die hart hebben voor het welzijn van hun wijk en fungeren als de ogen en oren van woningcorporaties en de wijkbeheerder. Twee keer per week maken de leefbaarheidsambassadeurs een ronde door de wijk langs alle portieken om te kijken of het er schoon is en of er niks stuk is. Ook kunnen buurtbewoners de leefbaarheidsambassadeurs aanspreken als ze overlast ervaren of iets hebben gezien wat niet in de haak is. Dan kan de leefbaarheidsambassadeur contact opnemen met de wijkbeheerder, die er iets aan kan doen of het op zijn beurt weer doorspeelt naar de gemeente.

