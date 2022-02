Rinny & Tomas: ‘Hij kijkt altijd naar wat wél kan’

Tomas (50) kreeg op 20-jarige leeftijd een hersenbloeding. Rinny (73) bewondert zijn doorzettingsvermogen. ‘Hij heeft zich helemaal zelf teruggevochten.’

Rinny Cnossen (73)

“Mijn man Tom werd onverwacht heel ernstig ziek. Toen Tomas en ik een keer samen boodschappen deden op het Gelderlandplein, stelde Tomas voor om nog even door te rijden naar Zorgvlied, om te kijken of je daar met een rondvaartboot kunt aanleggen. Op dat moment begreep ik dat hij voelde dat zijn vader niet beter zou worden. We spraken daar niet over omdat Tom ontkende dat hij doodging.

De dag van de begrafenis was zo indrukwekkend: de jongste schipper van Amsterdam die over de Amstel voer met zijn vader in een kist voor zich. Omdat Tom zo jong is overleden, is de band tussen Tomas, zijn jongere broer Tijn en mij enorm sterk geworden.

Tomas werkte voor een rederij toen hij een boot zag die te koop stond. Hij nam mij mee om te kijken. Ik schrok, die boot leek hartstikke lek en er groeide onkruid op. Maar Tomas geloofde erin. Hij heeft een groot netwerk en iedereen heeft geholpen met opknappen. Ik heb het dekzeil gemaakt. Het was zo groot dat ik er op de overloop aan werkte.

Tijdens zijn studie lonkte het ondernemerschap al. Hij zwierf van jongs af aan bij het water van de Stadhouderskade voor het Rijksmuseum. Daar verdiende hij geld met allerlei klusjes, zoals het terugfietsen van waterfietsen.

Hij is zijn eigen bedrijf met niets begonnen. Toen hij wilde uitbreiden, kon hij nergens een lening krijgen. Tom en ik hadden alle vertrouwen in zijn ondernemingszin en toen Tomas mijn hulp vroeg, heb ik meteen mijn hypotheek verhoogd.

In 1991 kreeg Tomas, hij was net 20, een hersenbloeding. Hij zweefde dagen op de rand van de dood en toen hij bijkwam, kon hij niets meer. Maar hij heeft zich helemaal teruggevochten. Zijn doorzettingsvermogen is fenomenaal. Dat zie ik ook terug in hoe hij zijn bedrijf runt: hij kijkt altijd naar wat wél kan.

Net voor Toms dood kochten we samen de Bloemenboot, een drijvende bloemenwinkel aan de Ruysdaelkade. Ik werkte als systeembeheerder voor de gemeente en toen mijn baan werd wegbezuinigd, besloot ik van mijn hobby mijn beroep te maken. Een deel van de boot werd niet gebruikt, daar heeft Tomas later zijn kantoor in gevestigd. Ik zat voor, hij achter. Dat was enorm gezellig.

Tomas houdt van gezelligheid, hij is echt een familieman en wil het iedereen naar de zin maken. Met Sinterklaas nodigt hij alle vrienden en familie uit om vanaf een boot naar de intocht te kijken. Ook met Sail neemt hij iedereen mee.”

Tomas de Smidt (50)

“Zonder mijn moeder had Rederij ’t Smidtje niet bestaan. Nadat ik mijn eerste boot had gekocht en met spaargeld had opgeknapt, wilde ik verder groeien. Ik heb haar lief aangekeken en zij heeft een extra hypotheek genomen.

Mijn vader, die directeur was van een school, was trots op mijn ondernemersgeest. Op mijn 12de bouwde ik van een oude houten poppenkast een simpele bar. Die nam ik op Koninginnedag mee naar het Vondelpark en daar verkocht ik, samen met een vriendje, koffie. Om de beurt gingen we naar huis om thermoskannen te vullen met de koffie die onze moeders zetten.

Het jaar daarna ging ik op het Leidseplein friet bakken in een gehuurde frituurpan. Dat liep nog harder. Op mijn 14de had ik genoeg spaarcenten om een eigen bootje te kopen.

Vijf jaar voor mijn vader overleed, kreeg ik een hersenbloeding. De eerste paar dagen waren heel spannend. Als ik nog een bloeding had gekregen, had ik het niet overleefd. Dat realiseerde ik me niet, maar mijn ouders wisten het wel. Ik kon niets meer, ik moest zelfs weer leren praten. Kort na de revalidatie ging ik op voor mijn groot vaarbewijs. Toen ik geslaagd was, voelde ik me niet langer patiënt.

Na het overlijden van mijn vader bleef ik als relatief jong jochie achter met mijn moeder en broertje. In die tijd zijn we heel erg naar elkaar toegegroeid. We zijn nog steeds close. Soms hoef ik niet eens iets te zeggen en begrijpt mam al wat ik bedoel.

Toen ik begon met ’t Smidtje, timmerde mijn broer een kantoor in mijn moeders Bloemenboot. Zij vond het gezellig en we konden elkaar helpen. Ze kan geweldige boeketten en bloemstukken maken, dat moet je mij niet vragen, maar ik kan wel sjouwen, schoonmaken en kerstbomen uitzoeken.

Na het overlijden van mijn vader werd de boot een ontmoetingspek voor familie en vrienden. Ze kwamen aan het eind van de dag, hielpen met opruimen en schoonmaken en daarna gingen we buiten aan de wijn.

Rinny staat altijd voor iedereen klaar. Ze is heel zorgzaam en doet zichzelf daarmee soms tekort. Ze cijfert zichzelf te vaak weg. Toen ze zwanger was van mij, heeft ze haar studie kunstgeschiedenis afgebroken. Als ik met haar in een museum ben, merk ik hoeveel ze weet. Het is ook leuk om te zien met hoeveel plezier ze mijn kinderen meeneemt naar musea.

Ze is op haar 73ste nog altijd heel energiek. Mijn broer en zijn vriendin krijgen binnenkort een kindje en mam staat gewoon nog een kinderkamer te schilderen.”