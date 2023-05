Ringel kreeg een tijdelijke woning van de Regenboog Groep: ‘Ik vertrok bij mijn ex en was in één klap dakloos’

Ringel Goslinga. Beeld Jakob van Vliet

Toen de relatie van fotograaf Ringel Goslinga (53) na twintig jaar op de klippen liep, volgde een moeilijke periode. “De moeder van mijn kinderen was mijn grote liefde, maar het ging niet meer. Ik vertrok, alleen kon ik nergens heen. Het ironische was dat ik in die periode net bezig was met een fotoserie voor het Kansfonds over economische daklozen, en toen overkwam het mij zelf. Vanaf het moment dat ik me bij mijn ex uitschreef, om me vervolgens weer in te kunnen schrijven bij Woningnet, was ik in één klap dakloos.”

Tijdelijk Onder Dak

Ringel slaapt bij vrienden op de bank, in een hangmat op zijn atelier en bij zijn moeder. “Ik was bij iedereen welkom, maar het voelde voortdurend alsof ik op bezoek was. Ik leefde uit een reistas, dat zorgde voor veel onrust.”

Ondertussen zoekt Goslinga fanatiek naar een huis. Het enige wat hij met zijn inkomen kan betalen is een sociale huurwoning via Woningnet. Maar daar moet hij eerst genoeg woonpunten voor opbouwen, wat lang kan duren. “Een van mijn studenten aan de Fotoacademie tipte het project Tijdelijk Onder Dak van de Regenboog Groep, waarbij twee economische daklozen aan elkaar gekoppeld worden om een jaar lang een tijdelijke woning te betrekken, waarbij ze ook een maatschappelijk werker krijgen toegewezen. Zo vond ik een tijdelijke woning.”

Omdat Goslinga zijn kinderen thuis wil kunnen ontvangen in een veilige omgeving, krijgt hij van de Regenboog Groep een tijdelijk huis toegewezen dat hij niet hoeft te delen, aan de Jacob Catskade in de Staatsliedenbuurt. “Het voelde er meteen goed. Ook al was het maar voor een jaartje, ik richtte het huis meteen volledig in. Op dag één trapte ik met mijn voet dwars door de slaapkamervloer. Na onderzoek bleek alles volledig verzakt te zijn en onder de houten planken groeide een compleet zwammenbos.” Na twee maanden moet Goslinga de woning daarom alweer verlaten en kan hij, opnieuw via Tijdelijk Onder Dak, een appartement in de Rivierenbuurt betrekken.

Beeld Jakob van Vliet

Catch-22

Om meer kans te maken op een woning via Woningnet reageert Goslinga maandelijks op huizen, om zo extra punten te krijgen. Als gescheiden vader die lang heeft samengewoond maakt hij aanspraak op twaalf extra punten, gelijk aan twaalf jaar woonduur. Er is helaas één ongeschreven regel die het voor hem lastig maakt: “Je krijgt de extra punten als in het Ouderschapsplan is opgenomen dat je de kinderen in de tussentijd één keer per week 24 uur over de vloer hebt. Maar mijn kinderen vinden het nu nog te spannend om in het tijdelijke huis te blijven slapen. Op het moment zie ik ze eens per week, dan komen ze met hun moeder bij mij langs. Het Ouderschapsplan is opgesteld in het belang van de kinderen, niet omdat ik een huis moet vinden. We komen er samen nog niet uit of we de regel moeten laten opnemen, daardoor bevind ik me nu wel in een catch-22.”

Omdat tijdelijke woningen voor maximaal een jaar verhuurd worden, zal hij sowieso nog een periode moeten gaan overbruggen voor hij via Woningnet iets kan huren. “Over een jaar zal ik dus weer afhankelijk worden van de hulp van anderen – ik denk er nog liever niet over na.” Wat ook een optie is: geld lenen om gedurende een jaar een huis in de vrije sector te huren, óf de stad verlaten. “In Friesland zou ik volgend jaar al een sociale huurwoning kunnen betrekken. Liever blijf ik in Amsterdam, in de buurt van mijn kinderen en werk. Een atelierwoning zou voor mij dé oplossing zijn. Misschien wil iemand ruilen met het atelier dat ik huur.”

Goslinga heeft een nieuwe relatie en regelmatig krijgt hij de vraag waarom hij niet gewoon bij zijn vriendin intrekt. “We hebben allebei kinderen, ik kom zelf uit een samengesteld gezin en weet hoe ingewikkeld dat kan zijn. Daarbij vind ik dat samenwonen een keuze moet zijn, niet iets wat je doet vanwege de overspannen woningmarkt. Daar is niemand bij gebaat.”

Dat hij nu een economisch dakloze is, voelt op zich niet pijnlijk, zegt Goslinga. “De kwetsbaarheid zit ’m in het sociale systeem dat niet functioneert en weinig uitzicht biedt. Ook als je het niet verwacht kun je er zomaar in terechtkomen. Maar ik richt mijn blik op de toekomst, het komt goed, daar vertrouw ik op.”

Wie Ringel Goslinga (53), fotograaf, Fotoacademiedocent en coach

Huurt voor een jaar een tijdelijke renovatiewoning van 50 m2 in de Rivierenbuurt, voor 608 euro per maand

Tip van Ringel “Voor economisch daklozen zijn er meerdere projecten voor tijdelijk wonen, zoals Onder de Pannen en Tijdelijk Onder Dak van de Regenboog Groep. Wanneer je in scheiding ligt, kun je – met een bepaald inkomen – ook terecht bij Parentshouse, die tijdelijke woonruimte bieden voor maximaal een jaar in de buurt van je kinderen.”

Verhuisgeschiedenis 2000-2011 Gillis van Ledenberchstraat

2011-2022 Olympiakade

2022-2023 Jakob Catskade

2023-heden Lekstraat