Rijd wielerroute Rondehoep voortaan rechtsom: ‘Dat voorkomt gevaarlijke situaties’

Waarom rechts?

“Omdat fietsers op deze manier van de erven afrijden. Dat voorkomt gevaarlijke situaties. Nu zie ik nog wel mensen beide richtingen op rijden, maar dat komt omdat de regel nog maar net is ingesteld.”

Wat nou als je een afslag gemist hebt, mag je dan terug of krijg je een bekeuring?

“De fietsroute is vooral een vriendelijk verzoek en het is aan ons zaak om mensen duidelijk uit te leggen waarom deze wielerinterventie nodig is.”

Waarom is het nodig?

“Ouderkerk aan de Amstel is een klein dorp met een buitengebied dat erg mooi is. Rondehoep is een prachtig rondje van ruim 17 kilometer en dat weten wielrenners ook: ze komen op mooie dagen in zulke grote aantallen dat het overweldigend is. Uit tellingen bleek dat op sommige dagen wel 5000 fietsers door het dorp reden, waarvan een derde wielrenners. Dat leidde tot ergernis van bewoners die handtekeningen hebben opgehaald. Het is een hot item.”

Hoe maakt u het de wielrenners duidelijk dat het menens is?

“Met borden in de taal van wielrenners. In het dorp is op de straat een fiets geschilderd met daarboven in het groen de letters ‘KOM’. Wielrenners weten dat dat staat voor ‘King of the Mountain, een bekende term in wielerapp Strava. Dat betekent dat er een tijd is neergezet die ze willen evenaren.”

U probeert wielrenners te lokken met een goede tijd?

“Echte wielrenners herkennen zich daarin. De inwoners van Ouderkerk overigens niet. Zo kreeg ik laatst een berichtje van een inwoner die zei dat er beter in het rood ‘ga’ kon staan.”