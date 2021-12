Reveliefhebber Cor (68) over 75 jaar De avonden: ‘Ik zie hem lopen’

Leest u, zoals sommigen, de laatste tien dagen van het jaar elke dag een hoofdstuk?

“Ik ben gisteren begonnen en had het boek vandaag uit, zonder me een moment te vervelen. Volgend jaar lees ik weer een hoofdstuk per dag.”

Noemt u de schrijver Simon of G.K. van het Reve, of het latere Gerard Reve?

“Denk ik aan Reve, dan zie ik hem lopen als hoofdpersoon Frits van Egters. Ik zit vaak op een bankje aan de Weesperzijde. Dan zie ik hem lopen van de Jozef Israëlskade, de brug over, via het Zuiderstation naar het huis met de twee torentjes op de hoek van de Ruyschstraat.”

De roman is amper fictie?

“Toen ik De avonden op mijn achttiende voor het eerst las, gaf me dat een enorme klap. Ik herkende mijn eigen situatie thuis, alsof Reve over mijn schouder had meegekeken – heel frappant. De apotheose op de laatste avond, dat laatste hoofdstuk, met oudjaar, dan legt hij zijn ouders zo ongenadig langs de meetlat, voortdurend jammerend in Bijbelse termen. Die opperste treurnis, dat raakt me. Dat prakken van het eten van zijn vader, en dat hij het huis uitrent, dat deed ik ook.”

Hoe relevant is De avonden deze avonden?

“De situatie is zeer anders, maar die beperkingen, toen na een toch best spannende wereldoorlog en nu tijdens de pandemie, die zetten veel druk op de stad. Dat voel je, vooral onder jongeren. Die herkennen zich waarschijnlijk heel best in De avonden.”

Wat is de mooiste zin uit De avonden?

“‘Het graf gaapt, de tijd zoemt en nergens is redding.’”