‘Retroburgemeester’ Job Cohen knipt weer eens een lintje door

Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: de opening van de Mooi Menswinkel.

Job Cohen heeft opadag, dus hij neemt zo zijn kleindochter mee. Het is feest in de Banne. De Mooi Menswinkel wordt officieel geopend, straks door Cohen.

Voor de ingang hangt een rood lint. Dat gaat Cohen doorknippen. Vooralsnog kun je er ook gewoon omheen lopen.

In de hal staat een joviale man met een button. “Voor jou,” zegt Felix van Overbeek. “Omdat je een mooi mens bent. Waar wil je hem hebben?”

Even later loop ik rond met een Mooi Mensbutton, een rode.

De winkel hangt vol met kleding, allemaal tweedehands, al heet dat nu vintage. Ook laarzen en tassen.

De Dottinies zingen ‘Alle leuke jongens willen vrijen, maar ’t stadhuis is er niet bij’, en meer van dat repertoire.

We krijgen punch in koffiebekers. Op de tafeltjes staat chips, geserveerd in schalen van gekleurd reliëfglas. Er is ook dipsaus. En zoute stengels in een glas – principieel één glaasje extra voor spijs en drank.

“We hebben alles zo aangekleed alsof je bij oma op bezoek gaat,” zegt Van Overbeek.

Bij mijn ouders zal hij bedoelen.

Twee jaar geleden begon Zwaan van Dam met de Kledingbank: gratis kleding voor Amsterdammers in sociale problemen. Van Dam: “Het eerste jaar hebben we 495 mensen aangekleed, gestyled, moet ik zeggen. We kleden ze niet aan, we maken ze mooier.”

Het afgelopen jaar waren dat er al duizend. “Dat had ik nooit durven dromen, toen we begonnen met een kuub rotzooi.”

Want niet alle kleding die de Kledingbank krijgt, is geschikt, zacht gezegd. Het uitzoeken noemen ze hier schatzoeken.

Inmiddels werken er veertig vrijwilligers en er zijn plannen voor een voedselbank en een sociale kruidenier. “Een winkelcentrum, zodat je maar een keer met de bus hoeft, voor alle basisbehoeften op één adres.”

De stichting maakt geen winst, maar als extra verdienmodel is er nu deze winkel met vintage kleding voor zeer schappelijke prijzen. “De mensen in de Kledingbank hebben geen interesse in vintage. Die willen gewoon een lekkere joggingbroek, gewone alledaagse kleding, meedoen met wat anderen doen.”

Ik sta in een winkel in Noord en zie inderdaad alleen maar mooie mensen. Een daarvan komt langs met lange prikkers vol kaas en tafelzuren.

Cohen spreekt ook nog enkele fijne woorden. “Dit is een retrowinkel, en daarom is het heel goed dat hier een retroburgemeester staat. Ik heb mijn kleindochter eventjes gestald, zodat ik hier kan zijn.”

Een vrijwilliger heeft speciaal een kussentje genaaid. Dat is voor Cohen, met daarop een schaar. Het gezelschap gaat naar buiten.

Cohen knipt het lint bedreven door, in redelijk tempo ook, het motregent.

Wat opening Mooi Menswinkel

Waar Stichting Kledingbank, Parlevinker

Wie Zwaan van Dam, Job Cohen, Felix van Overbeek, Mieke en Coos Langkemper, Mirium Prior

Wanneer vrijdag 6 december, 12.00 tot 14.00 uur Drank en spijs ****

Sfeer ****

Hans is een retroverslaggever

