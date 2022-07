Restjes weggooien voor je op vakantie gaat? Houd liever een Kliekjesfestijn

'Iedereen kweekt courgettes, terwijl het een best saaie groente is.' Beeld Getty Images

Hoe kwamen jullie op dit idee?

“Het ontstond in 2019, het eerste jaar van Elixer. Mijn partner en medechef Eva Evers en ik gingen op vakantie, en dat leek ons een goed moment om mensen te laten zien wat je met kliekjes kan maken. Het idee groeide uit tot een festijn dat nu we jaarlijks voor onze vakantie herhalen.”

Jullie slaan niet stiekem veel eten in voor het festijn?

“Vorig jaar moesten we er door de drukte wat bij halen, maar inmiddels hebben we een voedseltuin waar we uit kunnen putten. Daarnaast hebben we gedroogd, ingevroren en ingemaakt voedsel dat allemaal op mag. We krijgen onder andere eten van buurtbewoners met een moestuin. Zij ruilen groenten die ze over hebben met ons, of ze doneren het. Zo verzamelen we veel voedsel dat we nu kunnen opmaken.”

Krijgt iedereen hetzelfde menu?

“Nee, iedere kok pakt telkens een paar kliekjes en probeert daar kleine hapjes van te maken. Bezoekers kunnen bij ons langslopen om de gerechten te pakken. Soms zijn er maar tien dezelfde hapjes te maken en dan is het alweer op.”

Zijn er producten die altijd overblijven?

“We krijgen heel veel courgettes. Iedereen kweekt ze, terwijl het een best saaie groente is. Eva en ik zijn inmiddels erg creatief, maar op een gegeven moment heb je alles wel geprobeerd.”

Nog tips voor mijn eigen koelkastkliekjes?

“Zet alles wat je over hebt voor je neer. Niet alleen uit de koelkast, ook uit andere kasten. Schuif dan de producten door elkaar en je komt vast op ideeën. Soms hoef je alleen nog een tomaat te halen om er iets lekkers van te maken.”

Kliekjesfestijn Elixer, Egeldonk, Zuidoost, zondag 17 juli