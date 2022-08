Restaurant Secret Garden is een groene oase midden in de stad

Beeld Daphne Lucker

Broers en eigenaren Roy (34) en Mike Poppes (32) willen met hun restaurant Secret Garden een on-Amsterdams sfeertje neerzetten. Roy:“Je waant je bij ons totaal in het buitenland.”

Zo trots als een pauw zijn ze op het interieur van hun onlangs geopende zaak. Letterlijk: midden in een jungle van tropische planten en Zuid-Amerikaanse kunst staat een opgezette pauw vernoemd naar de binnenhuisarchitect Willy. De aankleding straalt internationale luxe uit, precies hoe de broers het voor ogen hadden.

Eenmaal binnen blijkt de tuin uit de naam niet zo geheim: naast de bar achter in het restaurant ligt het stukje groen. Zelfs de menukaart helpt je het te vinden. Alle wegen leiden naar de geheime tuin, zo staat erop vermeld. Mike: “Midden in de drukke stad is de tuin een oase van rust met uitzicht op eeuwenoude monumentale panden.”

Het menu van Secret Garden is geïnspireerd door de Japans-Peruaanse keuken, beter bekend als de Nikkeikeuken. Dat resulteert in gerechten als een tiradito tuna tataki (€22,00) of crispy pulpo met lavendel (€21,00). En aan de bar drink je cocktails in Nikkeistijl. Kies bijvoorbeeld voor de Coco Lima (€14,00) met de Peruaanse drank Waqar Pisco en Japanse Yuzusaké.

“Een avondje Secret Garden is meer dan een hapje eten,” zegt Roy, “het is een allesomvattende ervaring.” Na een borrel in de tuin verplaats je je naar het restaurant voor diner, alwaar je de avond afsluit met een dansje aan (of op) de bar. De allesomvattende ervaring is inclusief dresscode, namelijk casual chic.

Secret Garden

Reguliersdwarsstraat 38-40

