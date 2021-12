Restaurant Larette verkoopt een uitgebreide brunchbox voor kerstochtend

Texas Termaaten van Restaurant Larette: ‘Dat ik dit samen met vrienden doe, dat is voor mij het belangrijkste.’ Beeld Lin Woldendorp

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Veel emotie. We zijn nog niet lang open. Als je íets anders kunt, worstel je je er wel doorheen. Maar als je niets kunt, is het lastig om positief te blijven. Gelukkig hadden we al een tijdje de Deli-box (€50), onze brunch die je kunt bestellen met onder meer zalm en mimosa’s.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Gisteren zijn we gelijk met het team een grote schoonmaak begonnen. Op woensdag bespreken we met het hele team wat we gaan doen. Dat kun je zelf bedenken, maar het is leuker om daar iedereen bij te betrekken. Naast de Deli-box krijgen we dus misschien vanuit het team nog leuke ideeën voor de komende tijd.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Met het opengaan van een nieuwe zaak moeten vaak snelle beslissingen worden genomen. Er is niet veel tijd om stil te staan bij de consequenties. Op de lange termijn gaan we hier veel van leren. Je komt er op een harde manier achter wat wel en wat niet nodig is voor de zaak.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Dat ik dit samen met vrienden doe, dat is voor mij het belangrijkste. We gaan kijken of we met het team wat buitensportactiviteiten kunnen oppakken; een renclubje om de spirit hoog te houden en naar de toekomst te kijken bijvoorbeeld. Het uitzicht is ver. We hebben geen idee wanneer alles weer kan. Voor nu focussen we ons op het team en hopen we dat we evengoed leuke feestdagen tegemoet gaan.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Dan gaan we doen alsof we voor het eerst opengaan, met een knipoog. Dat wordt een mooi moment, waarvoor we iedereen uitnodigen om kennis te maken met Larette 2.0.”

Tips? open@parool.nl