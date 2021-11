Restaurant Helling 7 aan het IJ is gemaakt van oude scheepswerfmaterialen

Beeld Sophie Saddington

“We willen een soort Mad Max-uitstraling vanaf de poort,” zegt architect Marijn Droog (40). De roestige poort en brandtrap op de NDSM-werf doen inderdaad denken aan een apocalyptische filmset. “Een groot deel van het gebouw hebben we van oud materiaal van de werf gemaakt.”

Restaurant Helling 7 is gebouwd op een oude scheepshelling van de NDSM-werf, waar vroeger schepen werden gebouwd. De helling is nu onderdeel van scheepswerf Damen, die wilde dat er een horecagelegenheid kwam. Droog hoorde van dit plan en ging met vier partners aan de slag. Hij had één voorwaarde: dat hij wekelijks over de werf mocht lopen op zoek naar bruikbare materialen daarvoor.

Zo is de houten vloer van het restaurant een voormalig scheepsdek en de palen zijn oude stutten die werden gebruikt bij de scheepsbouw. De uitschuifbare terrasoverkapping is gemaakt van een hangar van Rotterdam The Hague Airport.

In de keuken wordt gekookt op open vuur in een speciaal ontworpen haard. Volgens chef-kok Dirk Mooren (38) wordt de haard voor van alles gebruikt. “Boven in het vuur roken we ananassen, die konfijten in hun eigen schil.” De vruchten worden gebruikt voor het dessert van gerookte ananas met tapioca en ananassorbet (€9). Voor de lunch is er onder meer een sandwich met gerookte makreel en waterkers (€12).

Het uitzicht over het IJ is dynamisch omdat vlak langs het restaurant gigantische schepen varen. Bedrijfsleider Mike Eggink (30) wijst uit het raam: “Over een paar dagen komt daar een Russische ijsbreker te liggen. Gaaf toch, als je hier zit te eten terwijl die aanlegt.”

