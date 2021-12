Restaurant en wijnbar Sinck verzorgt coronaproof etentjes bij mensen thuis

Wijnbar Sinck, Prinsengracht 422. De drie eigenaren (v.l.n.r.): sommelier Sabas Joosten, gastheer Timo van der Stad en chef Sander Bierenbroodspot. Beeld Sophie Saddington

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Dat we dicht moeten, helaas. Heel zonde, want we zijn net anderhalve week open. Maar we blijven positief en zoeken naar mogelijkheden om onszelf evengoed bekend te maken onder de mensen.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“We gaan catering aan huis doen. Als bijvoorbeeld een familie een diner voor vier personen wil, gaan wij dat verzorgen van a tot z. Dan komen we bij de mensen thuis koken en serveren. De sommelier gaat ook mee. We houden ons uiteraard aan de maatregelen. Verder hebben we dinerboxen en kun je bij ons afhalen.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“We willen niet hetzelfde doen als iedereen. We proberen zo positief mogelijk met de situatie om te gaan. Als we dicht moeten, komt creativiteit vanzelf en gaan we dingen verzinnen, zoals die etentjes aan huis.”

Hoe houdt u de moed erin?

“We hebben zoveel leuke reacties gekregen, zoveel positieve feedback van de gasten en van buren. Dat is een groot compliment, voor hoe kort wij open waren. Die positiviteit willen we vasthouden tijdens deze lockdown.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Dan gaan we een heerlijke lunch of diner verzorgen, en regelen we dat de zaak helemaal vol zit. We zullen onze gasten volledig in de watten leggen met mooie wijnen en kwalitatief eten.”

Tips? open@parool.nl.