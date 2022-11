Restaurant De Compagnon zit al 30 jaar ‘tussen de junks, zwervers en toeristen’

Beeld Shutterstock

U heeft een chic restaurant in de Guldehandsteeg.

“Dat is een aparte combinatie, inderdaad. We zitten tussen de toeristen, junks, zwervers, prostituees en dealers. We werken en leven om elkaar heen. Ik zou het ook niet anders willen. Elke ochtend wanneer ik naar mijn restaurant loop, geef ik wat junks en zwervers een hand, en begin dan vrolijk aan de dag.”

U begon dertig jaar geleden.

“Ik was jong, wist alles beter. Dus zei mijn vrouw: koop dan een restaurant. Dat deed ik, samen met een vriend. Vrij impulsief.”

Hadden jullie wel een plan?

“Nee, helemaal niet. We wilden gewoon koken. Het was best spannend allemaal. Na een jaar kwam Johannes van Dam langs. Hij gaf ons restaurant een 9 in Het Parool. Vanaf toen heeft het een vlucht genomen. Nu, dertig jaar later, zeggen collega’s dat ik een instituut heb neergezet in Amsterdam. Dat maakt me trots.”

U stond een tijd bekend als de truffelkoning.

“We kochten honderden kilo’s per jaar in. Ik kreeg toen van een handelaar de grootste witte truffel van dat jaar cadeau. Kwamen ze brengen. Wat bleek? Het jaar daarvoor had de paus ’m cadeau gehad, en daarvoor president Bush.”

U staat nog altijd in de keuken. Dacht u nooit: ik maak een terugtrekkende beweging?

“Nee. Het restaurant is het belangrijkste in mijn leven. Ik ben er elke dag tussen zeven uur ’s ochtends en twaalf uur ’s avonds. Dat komt ook doordat ik alles zelf wil maken. Ik koop niets kant-en-klaar in bij de groothandel. Uiteindelijk ben ik altijd in mijn steeg. Ik woon er ook. Het voelt er fijn en vertrouwd.”