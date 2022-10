Restaurant Cape Town Social Club is een stukje Zuid-Afrika in de Jordaan

Beeld Jakob van Vliet

De naam van het restaurant is niet voor niets: eigenaren Sebastian Erasmus (29) en Alexander Heim (35) zijn beiden opgegroeid in Kaapstad. Hier deed Erasmus zo’n twaalf jaar lang ervaring als chefkok op in verschillende restaurants. Heim werkte achttien jaar als gastheer in meerdere landen.

De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in The Potluck Club in Zuid-Afrika en jaren later kruisten hun paden per toeval opnieuw, in hotel Zoku in Amsterdam. Zo ontstond een hechte vriendschap en uiteindelijk het idee om samen een zaak te beginnen.

‘Een representatie van een high-end restaurant uit Zuid-Afrika,’ is hoe Heim het restaurant omschrijft. Kenmerkend zijn de donkerblauwe muren, die er al waren toen dit nog Jack’s BBQ Shack was. Er is veel opgeknapt, en met de gouden lampen en houten details willen de heren dat het restaurant een warm gevoel uitstraalt.

Op de menukaart staan kleine gerechten, allemaal bedoeld om te delen. Zo heb je verschillende planken met vlees, kaas en brood, of kies je voor de Harvest Board (€27) met van alles wat. Het favoriete vegetarische gerecht van de chef is de Tender Stem Broccoli (€13). Ook is er een breed aanbod aan cocktails, waaronder een drankje met lychee, Thaise basilicum en rode chili (€14).

Voor Erasmus is het restaurant een plek waar hij zijn visie op eten kan laten zien. Heim had altijd als grote droom om ooit een eigen restaurant te hebben. Hij vertelt dat hij zijn ouders heeft verloren. “Op een dag open ik mijn eigen restaurant,” zei hij vaak tegen hen. Dat is nu gelukt.

