René van ’t Hof, geroemd om zijn komische spel, over zijn terugkeer op het toneel: ‘Je moet wel de humor van vergankelijkheid inzien’

Hij is nauwelijks te zien in de nieuwe Beckett-voorstelling van Erik Whien. Maar zelfs als je alleen zijn handen ziet, is het nog altijd een enorm plezier om naar René van ’t Hof (66) te kijken. Het is maar goed dat de meester van de mime en het komische spel niet heeft besloten te stoppen met spelen.

Zijn handen, die zie je, maar verder duikt René van ’t Hof in Happy Days pas helemaal aan het einde op vanachter een berg zand – in deze versie een bouwwerk van kriskras gespannen gele banden. Willie, zijn personage, heeft slechts een paar woorden in het hele stuk. Samuel Beckett (1906-1989) gaf alle tekst aan Winnie, het vrouwelijke personage, dat tot haar middel, en later tot haar nek, in die hoop zand zit. Het is een stuk over vergankelijkheid, een aanstaande dood, maar ook over de absurditeit van het leven. Winnie wordt gespeeld door Antoinette Jelgersma, die heel graag deze rol wilde spelen. Zo veel interessante vrouwenrollen zijn er namelijk niet in de toneelgeschiedenis.

Het is ook daarom dat Van ’t Hof voorafgaand aan het interview mailt: ‘Mijn rol is echt heel minimaal.’

Dat neemt niet weg dat het een uitgelezen kans is om Van ’t Hof te spreken. De acteur, die wordt geroemd om zijn stille, komische spel – bekend uit films als Flodder (Kees Flodder), Alles is liefde, Ober, Plan C en Matterhorn – verdween na 2019 ineens van het toneel. Letterlijk. Zijn laatste rol was die in de vorige Beckett-voorstelling van regisseur Erik Whien, bij Theater Rotterdam: Eindspel. Voor die rol werd hij genomineerd voor de Louis d’Or, de belangrijkste toneelprijs. Toen die productie vorig jaar werd hernomen, nam Eelco Smits zijn personage waar.

We spreken elkaar in Haarlem, in een café bij het station. Dat is een gesprek met veel uitbeelden. Praat hij over een chagrijnige man, dan doet hij die na; noemt hij de wonderlijk strikte regels op de mime-opleiding, dan beeldt hij die uit. Het is alsof je even een privé-voorstelling krijgt van een van Nederlands beste fysieke acteurs.

Waar was u tussen Eindspel en Happy Days?

“Ik ben er een tijdje uit geweest. Ik had een operatie aan mijn hartklep. Het was coronatijd en we zijn verhuisd van Amsterdam naar Haarlem. Toen ze Eindspel wilden hernemen was ik even niet goed. Dus toen Erik Whien belde voor Happy Days was hij heel voorzichtig. Maar ik zei: dat komt me perfect uit, ik wil weer wat doen. De rol is ook zo klein dat ik er een beetje in kan komen. En ik vind Beckett geweldig.”

Waarom houdt u zo van Beckett?

“Hij schrijft over de kern, over waar het leven om draait. Wat ik leuk vind, is dat Erik ook de lichtheid van Beckett omarmt. Soms vergeten mensen dat. Het thema is de vergankelijkheid, maar je moet daar wel de humor van inzien, anders is het niet te doen. Anders is het leven überhaupt niet te doen! Dieren hebben geen besef van de dood, maar mensen weten dat ze uiteindelijk in een kist belanden. De een is daar mee bezig en de ander niet. Ik ben er zelf wel altijd mee bezig geweest, als kleine jongen al. Met de dood.”

Hoe was u bezig met de dood als kind?

“Een van mijn eerste herinneringen was de dood van mijn opa. Maar wat mij het meest heeft geraakt is het overlijden van mijn onderwijzeres van de eerste klas op de lagere school. Ik was nogal een druk jongetje en zij was best streng, maar die grenzen vond ik blijkbaar fijn. Ik had een sterke band met haar. Zij is onder een trein gesprongen. Dat heb ik heel heftig gevonden.”

Is het een verdrietig besef dat het leven eindig is of louterend?

“Het is vooral verdrietig. Maar ik kwam er los van toen mijn vader overleed aan kanker, toen ik zelf 23 was. Daarna heb ik de dood meer aanvaard. Maar nu ik echt ouder word, merk ik dat ik dat besef van de dood weer terugkrijg. Ik heb me mijn hele leven jong gevoeld, en de laatste paar jaar, sinds mijn hartoperatie, voel ik me oud.”

Een mens zou er somber van kunnen worden.

“Ja, en dat moet dus niet! Dat is wel een gevecht. Er niet te veel mee bezig zijn. Maar ik ben er gewoon mee bezig. Het zit in mijn hoofd, in mijn systeem. Dat je leven zo voorbij is. En of je nou wil of niet, je moet ermee dealen.”

Ik heb laatst voor een eigen amateurtoneelproductie een filmpje van een beroemde scène van u teruggekeken in de voorstelling Café Lehmitz van toneelgroep Carver. Daarin eet u een koekje. Wat een plezier om naar te kijken. Ik sprak ook jonge mimespelers die u als voorbeeld noemden.

“O ja? Ik denk vaak dat jonge mensen helemaal niet meer weten wie ik ben, en dat ze Carver helemaal niet meer kennen. Ik ben een traditionalist, ik geloof dat je altijd in een traditie staat. Ik kom bijvoorbeeld uit de traditie van de stomme film, maar ook iemand als Leen Jongewaard was een voorbeeld. Soms ik heb ik het idee dat jonge mensen de geschiedenis niet meer kennen, en dat vind ik een beetje dommig. Het draait niet om mij, maar weten in welke traditie je staat, is belangrijk. En dat is moeilijker met mime dan met teksttheater, want er blijft niets van over. Al moet ik wel zeggen dat steeds meer amateurgezelschappen Carverstukken spelen.”

Bent u nog altijd zenuwachtig als u opgaat?

“Ja, natuurlijk. Ik ben altijd heel zenuwachtig, maar dat gaat vrij snel weer weg als ik eenmaal op ben. Het komt soms voor dat het niet weggaat, en dan blijf ik me er de hele tijd van bewust. Vroeger zou ik dan van slag zijn, maar nu niet meer. Dat is wel fijn aan oud worden. Ik zou graag weer jong zijn, maar dan met de ervaring die ik nu heb.”

Miste u het spelen?

“Eerst niet. Het kwam me goed uit om niet te spelen. Ik kon rustig die operatie doen en verhuizen van Amsterdam naar Haarlem. Ik heb veertig jaar in Amsterdam gewoond en toch dacht ik: dat doe ik wel even. En daarna was er corona. Maar ik ben nog steeds niet echt geland.”

“En na een tijdje besefte ik: godverdomme, ik mis ook het spelen. Ik ervaarde een soort leegheid, kaalheid. Ook omdat er geen toneel meer te zien was in de coronatijd.”

Had u eigenlijk besloten te stoppen met acteren?

“Ik dacht dat het zo was, maar het bleek niet zo te zijn. Ik zat ermee te hannesen, en ik hield mezelf ook een beetje voor de gek. Ik heb wel besloten geen grote dingen meer te doen. Geen solo’s of grote stukken.”

Maar ze mogen u nog bellen.

“Zeker, en dat doen ze ook. Ik heb met toneelschrijver Magne van den Berg nog een toneelstuk staan dat door corona niet doorging. Ik ben in gesprek over een serie. Af en toe een reclamedingetje. Dus er is genoeg. En als ik het op die voorwaarden kan blijven doen, is dat goed. Ik heb ook een gezin, met redelijk jonge kinderen, want ik ben er laat aan begonnen, en voor hen wil ik er ook zijn.”

“Maar helemaal niets doen, moet ook niet. Thuis zeggen ze al: dan krijgen we een chagrijnige brompot die maar naar buiten zit te staren.”

René van ’t Hof Geboren op 15 oktober 1956 in Rotterdam, opgegroeid in Breda. 1978-1980 Mimeopleiding aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam, niet afgemaakt. 1980-1987 Theatergroep Carroussel. 1990-2004 Theatergroep Carver (richt de groep op met Leny Breederveld en Beppie Melissen, vertrekt in 2004). Freelance acteur in de films Ober (2006), Alles is liefde (2007), Plan C (2012), Matterhorn (2013), De Boskampi’s (2015) en nog vele andere. Speelt in voorstellingen van onder meer Theater Artemis, het Onafhankelijk Toneel, Orkater, het Zuidelijk Toneel, Stichting Woods en Theater Rotterdam. In 2007 ontvangt Van ’t Hof de VSCD-Mimeprijs voor zijn rol in het toneelstuk Vallende Ster van Bernlef door het Onafhankelijk Toneel. Voor zijn rol in de speelfilm Plan C (regie Max Porceleyn) krijgt hij in 2012 een Gouden Kalf.

Happy Days, door Het Nationale Theater, geschreven door Samuel Beckett en in de regie van Erik Whien is op 18 april te zien in Theater Frascati, 6 mei in Haarlem, 7 mei in Amstelveen.

