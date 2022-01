René van Slagerij Van der Schaft begon een bezorgservice vlak voor de pandemie

René van der Schaft: ‘Wij rommelen gewoon door.’ Beeld Jakob van Vliet

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“Zakelijk gaat het hartstikke goed gedurende de lockdown. Kerst was de afgelopen twee jaar top: iedereen ging thuis eten. Maar van mij mag alles weer normaal zijn. Dat is voor iedereen beter. Kijk naar al die kinderen die thuis les hebben moeten krijgen. Ik had die periodes het geluk dat mijn vrouw onderwijzeres is. Echt een zwaar vak, dat lesgeven.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“Wij rommelen gewoon door. Ik heb altijd werk zat. Daarbij ben ik ook niet meer de jongste, dus als het even wat rustiger wordt, is dat ook prima.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Nou, ik denk dat wat wij altijd al deden goed werkt. En onze thuisbezorging is een stuk beter gaan draaien. Wij hebben klanten die al vijftig jaar bij ons kind aan huis zijn. Voor die mensen hebben we vóór de pandemie al een bezorgservice opgezet. We willen niet dat zij, omdat ze minder mobiel zijn geworden, ineens hun vlees bij de supermarkt moeten halen. Nu merk je dat het bezorgen nog meer in trek is, omdat mensen door het virus minder graag de deur uitgaan.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Gewoon lekker doorgaan met het leven. Ik heb het natuurlijk hartstikke makkelijk wat werk betreft. Verder ga ik in mijn vrije tijd graag veel naar buiten met de kinderen. Die zijn nog jong en vinden dat heerlijk.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“Dan ga ik met al mijn vrienden flink uit eten. Nog geen idee waar. Wel weet ik zeker dat dat gaat gebeuren. Ik houd enorm van lekker uitgebreid eten in goede restaurants. Mij vind je niet in de McDonald’s. Vlees of vis? Hoewel ik slager ben, vind ik vis ook heerlijk.”

