René van der Mark ligt noodgedwongen veel in bed en kan extra beddengoed goed gebruiken

René van der Mark: ‘Ze denken dat ik niet ziek ben, omdat ik gezond lijk. Het tegendeel is waar, en dat is lastig.’ Beeld Eva Plevier

Op het grote raam aan de straatkant van de lichtgroene doorzonwoning van René van der Mark (52) is een sticker met de tekst ‘hotel papa’ geplakt. “Die heeft een vriend als verrassing voor me gemaakt. Ik had me kritisch uitgelaten over al die deurmatten, mokken en stickers waar ‘hotel mama’ op prijkt. Het gaat bij zulke parafernalia altijd over de moeder. En dat vind ik niet eerlijk. Niet naar vrouwen toe, maar ook niet tegenover vaders. Ik weet zéker dat een man net zo goed voor zijn kinderen kan zorgen als een vrouw.”

Van der Mark spreekt als ervaringsdeskundige. Hij draagt al ruim tien jaar in zijn eentje de zorg voor zijn twee dochters (21 en 19), van wie de jongste nog thuis woont in Ouderkerk aan de Amstel. Over de relatie met de moeder van zijn kinderen weidt Van der Mark liever niet uit, behalve dat ze ‘zacht gezegd niet door één deur kunnen’.

De kinderen waren 8 en 12 toen hij ze onder zijn hoede kreeg. Niet veel later kreeg Van der Mark allerlei onverklaarbare klachten. Op het laatst zag hij niets meer. Scans toonden de boosdoener: een hersentumor ter grootte van een mandarijn.

Afgekeurd

Bij het wegsnijden werd ook zijn hypofyse verwijderd. Deze klier is essentieel voor de hormoonhuishouding en bij gebrek aan beter moet hij dagelijks een scheepslading medicijnen slikken. Met name zijn bijnieren, essentieel bij het trotseren van stress, hebben te lijden gehad. Hij heeft er de ziekte van Addison aan overgehouden (zie kader). “Ik mag niet te veel stress hebben, want dan kelderen mijn waardes keihard en raak ik in een crisis. Ik heb dat nu drie keer meegemaakt waarvan twee keer de ambulance eraan te pas moest komen.”

Een van de bijwerkingen van zijn weigerende bijnieren is de verkleuring van Van der Marks huid. Daardoor lijkt het alsof hij net terug is van een zonvakantie aan de Spaanse kust. “Mensen trekken hun conclusies. Ze denken dat ik niet ziek ben, omdat ik gezond lijk. Het tegendeel is waar, en dat is lastig. Mensen doen geen moeite je situatie te begrijpen en vellen direct een oordeel.”

Dan heeft hij het alleen nog maar over de passanten op straat. Die lopen uiteindelijk wel door. Een weinig tegemoetkomende gemeente kan het leven van een chronisch zieke een stuk lastiger maken, aldus Van der Mark. Hij is 100 procent afgekeurd en ontvangt een uitkering.

“Vanwege mijn hoge lasten is mijn besteedbaar inkomen karig, maar de gemeente kijkt daar niet naar en dus kom ik voor nagenoeg niets in aanmerking. Ik heb alle extraatjes in het leven wegbezuinigd en ik sla met grote regelmaat maaltijden over om te besparen. Weet je wel hoe ellendig dat is? Ik moet op mijn 52ste bij m’n ouders aankloppen voor financiële hulp, terwijl ik al sinds mijn 14de werkt.”

Belasting kwijtschelden

Hij wil bespreekbaar maken waar je als chronisch zieke tegenaan loopt. “Je valt tussen wal en schip. Ik vind dat de gemeente zorg op maat moet leveren, maar ze verschuilen zich achter regeltjes. Ondanks mijn conditie ben ik strijdlustig – ik kan niet tegen onrecht. De gemeente onthoudt me van datgene waar ik recht op heb en ik ben wat dat betreft een terriër.”

“Hun beleid jegens chronisch zieken klopt van geen kant. Elk jaar moet ik bijvoorbeeld opnieuw bewijzen dat ik in recht heb op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Mijn hersenen groeien niet aan, mijn situatie verandert niet, hoe graag ik dat ook wil. Het is niet fijn daaraan herinnerd te worden en het bezorgt me die gevaarlijke stress.”

Zijn week bestaat uit ongeveer 2,5 actieve dag, voor de rest ligt hij plat. Hoewel hij veel tijd in bed spendeert, hebben Van der Mark en zijn dochter slechts één set beddengoed per persoon. “Het zou fijn zijn als we de boel wat vaker kunnen verschonen, ook voor onze goede nachtrust.”

Stuur uw reactie met vermelding van telefoonnummer naar aha@parool.nl. Meer info: amsterdammerhelptamsterdammer.nl

De ziekte van Addison Als de bijnieren – de klieren die boven op de nieren liggen – door een ontsteking onherstelbaar beschadigd raken, heet dit de ziekte van Addison. De bijnieren maken minder hormonen aan en dat leidt tot onder meer moeheid, een lage bloeddruk, concentratieproblemen, een bruine verkleuring van de huid en fikse trek in zout voedsel. Mensen met de ziekte van Addison moeten medicijnen slikken om de tekorten op te vangen. Als koorts, infectie, oververmoeidheid of stress optreedt kan dit voor een bijniercrisis zorgen. Zo’n crisis is levensbedreigend als er niet adequaat op wordt gereageerd. Zo snel mogelijk medicijnen slikken is het devies. Als de nood heel hoog is, is een injectie met hydrocortison essentieel.

Ted van ’t Hek. Beeld Eva Plevier