Renato’s pizza’s, pasta’s, eigen deeg en eigen pikante olijfolie komen samen in een zesde vestiging, nu in de Spaarndammerstraat

Bij Renato's in de Spaarndammerstraat is plek voor 75 gasten. Beeld Koosje Koolbergen

In het nieuwe restaurant van Renato’s komen Renato’s Pizzeria en Renato’s Osteria uit De Pijp samen. Op een hoek van de Spaarndammerstraat, waar voorheen Pinsa’s zat, kunnen pasta’s én pizza’s worden gegeten. En als het lekker weer is, wordt de ijskar naar buiten gereden.

Tien jaar geleden namen Kim Lakho (34) en compagnon van de Haagse hotelschool Freek Schraa (36) een restaurant in De Pijp over. De Italiaanse chef Renato Arduini ging met pensioen en leerde Schraa de fijne kneepjes van het vak. Een decennium, een productiekeuken en een Bloemendaalse beachclub later is er nu de zesde vestiging van Renato’s.

Er is daar plek voor 75 gasten, met een aparte ruimte voor grote groepen. Verder zijn er, zoals zo vaak in een oud pand, hoekjes en kiertjes waar de tafels staan.

De pizzabollen, pastadegen, saus en het schepijs worden in de productiekeuken gemaakt, sinds kort in de wijk Houthaven. “Voor we dat deden, wilde de ene pizzabakker een beetje van dit, de ander een beetje van dat. We vinden het belangrijk om als één merk een constante kwaliteit te behouden,” zegt Lakho.

De chefs in het restaurant maken de bollen en degen tot gerechten als Pappardelle allo Stufato (€18), met huisgemaakt stoofvlees, en de pizza Della Casa (€17,50), met parmaham, rucola, truffelolie en Parmezaanse kaas. Lakho’s favoriet is de Margherita (€11). “Ik ben zo’n fan van onze pizzabodem. En Margherita, dat is ook hoe Italianen het eten. Ik doe er wel verse Spaanse pepers en onze pikante olijfolie op, want ik houd erg van pittig eten.”

