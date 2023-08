Relatiecoach Anne de Jong gaat na 2 jaar huwelijk samenwonen met Kluun: ‘Ik dacht: eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger’

Relatiecoach Anne de Jong (52) wisselt in haar nieuwe boek Sorry, schatje anekdotes uit haar huwelijk met schrijver Kluun af met advies voor liefdevolle communicatie. Die was er niet altijd in het gebroken gezin waarin ze opgroeide. ‘Ik leerde vroeg om op mezelf te leunen. In de liefde is dat ook mijn strategie geweest.’

Deze zomer pendelt relatiecoach Anne de Jong tussen de woonboot aan de Amstel van Raymond van de Klundert, beter bekend als Kluun, en haar oude huis in de Watergraafsmeer, waar ze slaapt op een matrasje tussen de verhuisdozen. Twee jaar geleden trouwden de vijftigers; in september gaan ze pas samenwonen, wanneer de middelste van zijn drie dochters op kamers gaat en haar zoon en dochter examen hebben gedaan. Ze had best eerder bij hem willen intrekken, vertelt De Jong. “Maar als je zo snel mogelijk je gezin wil verkloten, moet je vier pubers op elkaar gooien,” vond Van de Klundert.

De Jong en de vader van haar kinderen gingen uit elkaar in 2009. Jarenlang deden ze aan birdnesting, waarbij de kinderen in haar huis bleven en zij en haar ex wekelijks in- en uitvlogen.

Van de Klundert brak door met Komt een vrouw bij de dokter, waarin een op hem gebaseerd hoofdpersonage onstuimig zijn stervende vrouw bedriegt met iemand die later zijn tweede vrouw zou worden. Maar De Jong en hij zijn van plan samen oud te worden. Ze hebben elkaars voornaam op de arm laten tatoeëren.

“Ik vind het best een ding om in zijn huis te gaan wonen,” lacht De Jong. “Want ik heb kinderen en ik heb altijd mijn eigen huis gehad. Het gaat hartstikke goed met z’n vijven, we gaan elk jaar samen op vakantie en we zijn laatst met zijn allen naar Harry Styles gegaan. Maar nu we bij elkaar gaan wonen, merk je bij de kinderen toch een territoriumdrang, van: hoezo eet Eise de kwark hier op en stapt hij ineens de badkamer binnen?”

De Jong is de oprichter en mede-eigenaar van Nonons, een bedrijf dat coaches opleidt en leiderschapstrainingen geeft bij grote bedrijven als RTL, KPN en Hema. “Ondernemen zit in mijn bloed,” vertelt ze. “De dag na de geboorte van mijn dochter, toen ik wist dat ze gezond was, heb ik ontslag genomen. Ik liep zo met de maxicosi naar de Kamer van Koophandel.”

Bij het grote publiek is de psycholoog vooral bekend als relatiecoach. Ze schreef het boek De geluksroute, waarin ze uitlegt hoe je bij problemen met vrienden, relaties en collega’s door goed communiceren weer op het juiste spoor komt. Onlangs verscheen haar boek Sorry, schatje, waarin ze een stappenplan biedt voor een succesvolle relatie, gelardeerd met anekdotes uit haar coachingspraktijk en haar eigen gemengde gezin.

Ouders met kinderen zijn soms onzorgvuldig als ze een nieuwe liefde krijgen, signaleert De Jong. “Uit onderzoek blijkt ook dat tweede huwelijken met kinderen snel uit elkaar gaan. Ik coach een stel dat elkaar drie maanden kent. Ze hebben samen vijf kinderen en gaan meteen samenwonen. Dat zet je relatie onder druk, want je moet elkaar nog leren kennen. Als stiefouder moet je de ex-partner, die ook nog invloed heeft, honoreren en je moet jezelf naar achteren kunnen zetten.”

U gebruikt het woord stiefkind en stiefouder, waar mensen tegenwoordig vaak spreken over bonuskind en bonusouder.

“Ray’s oudste dochter zegt altijd: ‘Hé stief!’ Bij ons is het een koosnaampje. Bonus klinkt als: het is zóóó leuk. Maar voor kinderen vind ik het niet altijd een bonus. Die man of vrouw krijg je er maar bij, met alle eigenaardigheden. Stiefouders pakken ook een stukje af van je ouders. Ik merk dat Ray’s dochters steeds meer beseffen: hé, ze blijft, ze is te vertrouwen. Maar dat duurde wel even.”

Uw eigen ouders scheidden toen u vier was.

“Mijn vader studeerde geneeskunde, mijn moeder deed de kleuterkweekschool. Ze waren begin twintig en opeens zaten ze met een baby, in hun studentenflat op Uilenstede. Mijn vader was een binnen­vetter en mijn moeder kon daar niet tegen. Ze kregen steeds meer ruzie en kwamen er niet uit. Mijn moeder en ik gingen in een woongroep wonen. Ik zag haar verdriet. De kraakbeweging was een warm bad voor haar, de groep ging als een kudde om haar heen staan.”

In 1975 woonde u in een kraakpand aan de Lastageweg, dat werd ontruimd voor de aanleg van de metro.

“Ik stond als kind tussen die rellen, terwijl er met traangas werd gespoten, heel eng. Ik weet nog dat ik mijn moeder even kwijt was. Een ME’er pakte me op en vroeg: ‘Waar is je mama?’ Ik zag hoe de sloopkogel mijn kamer stukmaakte, terwijl mijn mooie gele kraanwagen nog binnen lag. Het voelt een beetje verloren als ik terugdenk aan die tijd.”

Ze wrijft een traan weg. “Tot mijn tiende ben ik vijftien keer verhuisd. Ik herinner me dat mijn moeder op vakantie was en iemand uit de woongroep mij kwam ophalen van school en zei: kom, we gaan een nieuw huis kraken! We kwamen in een onbewoonbaar verklaard pand, timmerden alle gaten dicht en richtten de kamers in met kleedjes en oude banken. Er woonden de meest uiteenlopende mensen, van Marokkanen zonder verblijfsvergunning en gevluchte Chilenen tot een advocaat en een prostituee. Alles mocht. De spaghetti gooiden we het tegen het plafond. Als het bleef plakken was het gaar. Er was veel vrolijkheid, muziek, feestjes. Bij het verstoppertje spelen deden alle volwassenen mee. Maar ik wist nooit waar ik de volgende maand zou wonen. Mijn vader was al weg, de woongroepbewoners wisselden steeds. Ik stond er als kind vaak alleen voor. ’s Avonds legde ik mijn kleertjes klaar en zette ik zelf de wekker. Soms maakte ik ’s ochtends mijn moeder wakker: ik wil naar school.”

Wat deed uw moeder?

“Mijn moeder zat in de bijstand en werd later maatschappelijk werkster. Ze stemde CPN. Ze droeg geen bh’s en ging porno­fabrieken in om videobanden kapot te maken. Ze was heel idealistisch en feministisch, daar ben ik trots op. Maar mijn moeder was ook angstig en onzeker. De kraakbeweging begon in een soort hippie­sfeer, maar in 1980 werd het grimmig, toen is mijn moeder eruit gestapt. Na die kraakperiode kwam Fan bij ons inwonen, mijn tweede vader. Hij is mijn redding geweest. Eindelijk werden we een normaal gezin.”

Wat voor kind was u?

“Megaverlegen. Als iemand vroeg hoe ik heette, piepte ik: ‘Annemieke.’ Ik maakte me onzichtbaar, anders was ik de lul in de klas, want ik was best raar. Ik droeg zelf­gebreide truien en jasjes van lamavellen uit Ecuador. Als mensen bij me thuis kwamen schaamde ik me, want het zag er niet uit. Ik verlangde naar zo’n Amsterdamse trap met zo’n mooie loper. Ik zat met Teun van de Keuken in de klas. Hij beschrijft mij in zijn boek als ‘verlegen Annemiek met een pennenbakje’. Pas na mijn studententijd heeft mijn leven kleur gekregen.”

Beeld Ernst Coppejans

U heet eigenlijk Annemiek?

“Ja, maar ik dacht: als ik naar een middelbare school ga, noem ik mezelf Anne en wil ik stoer zijn. Ik koos een school waar niemand uit mijn klas naartoe ging. Dan kan ik mijn nieuwe image hebben, dacht ik: iemand die kan lachen met vrienden en van alles durft. En daar hoort een andere naam bij.”

Was het effect louter positief?

“Ja, behalve dat ik van school gestuurd werd. Ik sloeg een beetje door met mijn grote mond.”

Wanneer is de psychologe in u geboren?

Lachend: “Rond mijn tiende. Mijn moeder zei altijd dat ik zo goed kon luisteren. We hadden veel ruzie, dat moesten we in de praatgroep bespreken. ‘Nou Anne, wat was je probleem deze week?’ Dat waren een soort therapiesessies. Ik háátte praten over gevoel, maar ik vond het fascinerend om naar anderen te luisteren. Die studie psychologie had ik eigenlijk al gedaan in mijn jeugd, haha! Ik wilde chirurg worden, lekker technisch, niet dat softe hippiegebeuren. Vier keer werd ik uitgeloot, toen ben ik toch psychologie gaan studeren. Mijn eerste baan was bij het intaketeam van het Riagg. Het was lopendebandwerk, maar ik voelde me thuis. Het was een snoepjesfabriek van stoornissen.”

De appel valt niet ver van de boom, want uw vader is psychiater.

“Hij werkte eerst ook bij het Riagg en later in een tbs-kliniek. Zijn specialisme was pedoseksuelen en chemische castratie. Pedoseksualiteit is het verdomhoekje van de samenleving. Hij had empathie voor zijn cliënten, hij zei: stel je eens voor dat je zo geboren bent. We lijken op elkaar, we vinden het allebei leuk om moeilijke dingen helder uit te leggen.” Grinnikend: “Maar hij was van de medicijnen, niet van de gesprekken.”

In uw boek De geluksroute schrijft u: ‘Mijn vader legt altijd een snoepje op het hoofdkussen van zijn verdrietige kleinkinderen, met de boodschap: eet maar op als je gestopt bent met huilen.’

“Mijn vader is een rationele man. Als ik vroeger met een probleem kwam, zei hij: kom op, we moeten het een beetje leuk houden hè? Hij heeft geleerd om emoties weg te lachen. Dat is ook zijn kracht geweest, want hij heeft een zware jeugd gehad. Zijn vader was dominee in Oegstgeest. God ging voor alles, op zondag mocht hij niks.”

Hoe is uw band met hem?

“Ik heb vaak verlangd naar meer tijd met hem alleen, maar ja, hij had een nieuw gezin, in Wijk bij Duurstede. Toen ik negen was, werd mijn broertje geboren, later mijn zusje. Ik ging eens in twee weken een weekend naar hem toe. Dan kwam ik in een gezin van een ander, zo voelde het. Het mooie is: toen ik vijftig werd, nam hij me uit eten. Het was een cadeau, dat soort juweeltjes heb ik weinig gehad. Hij alleen met mij, wat we nooit doen. Toen hebben we voor het eerst een echt gesprek gehad, ook over mijn jeugd. Hij vertelde dat hij niet goed wist hoe hij dat moest doen, met een kind met gevoelens.”

Gevoelens waren maar lastig?

“Ja. Hij voelde zich ook afgewezen door mij. Want in mijn studententijd ging ik niet meer zo veel naar hem toe. Ik dacht: jeetje, zo reageren mensen dus op elkaars gedrag. Ik kwam niet langs en hij dacht dat ik hem niet belangrijk vond. En ik had juist steeds gedacht dat ik niet belangrijk was voor hém, anders zouden we wel een-op-een dingen doen. Wij reageerden allebei op afwijzing met: oké, laat maar. Dat vind ik het mooiste in mijn werk nu, als ik mensen kan laten inzien dat onder de verharding vaak gevoeligheid en kwetsbaarheid zit.”

Beeld Ernst Coppejans

U heeft vaak gezegd dat u niet gelooft in het uitpluizen van iemands jeugd.

“Nou, ik geloof niet dat die oude psychotherapie automatisch leidt tot gedragsverandering. Mijn tweede vader heeft zes jaar lang, vier keer per week analytische therapie gevolgd voor zijn hypochondrie. Na zes jaar kon hij praten, maar was hij nog steeds een hypochonder. Ik ga in mijn werk ook terug naar het verleden en ga kijken: waar zijn de problemen begonnen? Waar zit de pijn? Maar ja, dan ga je graven in het verleden, je gaat huilen, je geeft je ouders de schuld, en dan? Mensen vinden het moeilijk om actiestappen te zetten, want dan moeten ze uit hun comfortzone.”

“Ik geloof heel erg dat mensen kunnen veranderen, dat komt ook voort uit mijn eigen liefdesleven. Ik heb vroeg geleerd om op mezelf te leunen. In de liefde is dat ook mijn strategie geweest. Ik kon me nooit helemaal committeren. Ik kon nooit denken: dit is voor altijd, ook niet met de vader van mijn kinderen. Als ik me afgewezen voelde, trok ik me terug uit vriendschappen en werd ik hard en koud. Daar heb ik hard aan gewerkt.”

Wat voor relatie ambieerde u toen u jonger was?

“Ik wilde een soort romantische prins die mij steunde en me helemaal aanvoelde. Maar dat is een kindverlangen. Niemand kan altijd jouw gevoelens lezen, zeker niet als je niet vertelt wat je nodig hebt of wat je voelt. Ik wilde Sorry, schatje schrijven als handleiding voor een betere communicatie in de liefde, in no-nonsensetaal. Want mensen beginnen vaak te laat met praten, en je kunt het leren.”

Een fijne relatie begint met goed zorgen voor jezelf, schrijft u.

“Ja, want als je te veel inlevert, of te vaak over je gevoel heen walst, ontploft de boel. Je moet weten wat je voelt en nodig hebt, en vervolgens moet je dat ook nog durven uitspreken.”

Terwijl een lezer misschien een partner heeft die niet over gevoel kan praten.

“Of die je erop afstraft, of er niets mee doet. Ik zie het als een soort slakje dat met zijn voelsprietjes naar buiten komt. Je vertelt iets kwetsbaars en als iemand net niet goed reageert denk je: oké, ik trek me terug, dit ga ik nooit meer zeggen. Een stel dat ik coachte vertelde dat ze eens in de auto zaten toen zij iets kwetsbaars vertelde. Het was een mooi gesprek, maar toen zei hij: ‘Hé, ik hoor een kraakje in de auto.’ Hopla, toen was het klaar. Hij vond het zo kwetsbaar, hij wilde de sfeer doorbreken, maar zij voelde zich afgewezen.”

Hoe kun je communiceren met iemand die dat van nature niet kan?

“Je kunt iemand niet dwingen. Maar je kunt wel vragen wat er in je partner omgaat. Mijn zoon van achttien heeft een vriendin. Hij is een stoere gast, zijn broeken hangen laag. Hij zegt altijd: mama, een relatie is heel makkelijk hoor. Je moet gewoon altijd vragen wat ze voelt en denkt, dan is het snel weer goed!”

Een van uw tips is: als je vindt dat je te weinig krijgt in een relatie, moet je meer geven.

“Mensen gaan vaak tellen. Ik heb meer gegeven, nou moet hij maar komen voordat ik weer wat voor hem doe. Maar als jij lief tegen iemand doet, gaat die ander vanzelf weer lief terug doen. De Amerikaanse psycholoog John Gottman, mijn opleider en grootste held, noemt dat ‘turning towards’. Gottman heeft veertig jaar lang onderzoek gedaan naar relaties en kan tot 94 procent nauwkeurig voorspellen of je na zes jaar nog bij elkaar bent, óf ongelukkig samen. Even naar de ander toe draaien is de belangrijkste succesfactor. Je partner helpen als hij binnenkomt met een zware tas. Vragen wat er aan de hand is als zij zucht. Complimenten zijn ook belangrijk. Al die leuke dingen die je voor lief neemt blijven benoemen. Maar echt schadelijk zijn verwijten, defensief reageren, cynisch met je ogen rollen en innerlijk vertrekken. Dat zijn de verwoestende vier acties in een ruzie, daarmee beland je in de rode zone.”

Ruim een derde van de huwelijken in Nederland eindigt in scheiding.

“Tel daar nog eens 30 procent bij op die niet scheiden, maar die in een leeg of naar huwelijk zitten. Hoeveel echt leuke stellen ken je?”

Waarom wordt er zoveel gescheiden?

“Scheiden is tegenwoordig iets makkelijker omdat vrouwen nu economisch onafhankelijker zijn.”

Dat schijnt enorm tegen te vallen.

“Eens. Ik las laatst dat maar 25 procent van de vrouwen het zelfstandig kan rooien. Maar goed, vroeger kon je helemaal niks.”

We scheiden omdat het kan?

“Ja, mensen nemen meer regie over hun leven. De maatschappij wordt steeds ik-gerichter. Zo van: wat haal ik hieruit? In plaats van het samen rooien. Persoonlijke groei staat voorop. Daarom coach ik geen individuen meer, want dat gaat vaak alleen over opkomen voor jezelf: ik moet groeien, ik wil gezien worden. Terwijl je juist gelukkig wordt van goede relaties met de mensen om je heen.”

Beeld Ernst Coppejans

Steeds meer twintigers en dertigers kiezen voor polyamorie. Hoe kijkt u daar als professional naar?

“Ik ben benieuwd of dat ook nog zo is als ze veertig zijn. Onze kinderen vertellen dat een relatie pas na een jaar exclusief is. Terwijl ik denk: huh? Als het duidelijk is dat je elkaar leuk vindt, is het toch vanaf de eerste keer zoenen exclusief?”

Op de lange duur werkt het niet?

“Dat denk ik niet. Je wil toch weten: ben je er voor mij? En loop je niet zomaar naar een ander als ik even boos of lelijk ben? Ik coach nu een stel met een open relatie. Dat gaat goed, juist omdat ze veel afspraken hebben over wat wel, wat niet. Voor mij zou dat te spannend zijn. Ik vind het heel belangrijk dat Ray en ik monogaam zijn.”

U ontmoette hem toen hij een coachingopleiding bij u volgde. Twee jaar later ontmoette u elkaar weer, omdat hij een citaat voor de achterflap van uw boek zou geven. Had u op dat moment zijn boeken gelezen?

“Ja, ik weet nog dat ik Komt een vrouw bij de dokter las en dat iedereen een oordeel had. Terwijl ik dacht: ga er maar aan staan, op je zesendertigste een zieke vrouw hebben en een kindje van een jaar. Hij vertelde dat hij altijd als hij een vrouw ontmoette dacht: zou ik voor haar willen zorgen als ze kanker krijgt? Dat is voor hem een groot thema.”

Dacht u tijdens de opleiding: goh, lekker ding?

“Ik vond hem grappig en hij brengt sjeu. Ik vond hem aantrekkelijk, maar daar kijk ik niet echt naar als ik lesgeef. Maar toen we elkaar twee jaar later troffen was de inspiratie er meteen. Ik ken niemand die mij intellectueel zo kan stimuleren en die zoveel belangstelling voor mij heeft als Ray. Wat je niet verwacht.”

Waarom niet?

“Omdat hij zoveel praat. Als hij thuis komt wacht ik altijd tien minuten voor ik zelf wat vertel, haha!”

Tijdens dat eerste avondje uit kreeg u gevoelens voor hem.

“Het was een vrolijke, maar ook moeilijke tijd. Ik had een goede relatie. Misschien geen negen, maar het was stabiel. Ray had al een liefdesbekentenis gedaan. Maar ik dacht: kut, hij is niet monogaam. Een paar weken lang was het afspreken, niet zoenen, weer afspreken, niet zoenen. Ik dacht: ik begin hier niet aan, maar ik spreek nog één keer af. Toen was het weer zo overweldigend. Ik vroeg: stel dat het wat wordt, geloof jij dan in monogamie? Toen hij ja zei, hebben we voor het eerst gezoend.”

Bent u hem daarna blijven testen?

“Natuurlijk. Hij is in het verleden vreemdgegaan, ik weet hoe goed hij kan liegen. Soms was het net alsof het mij was overkomen. Ik dacht: eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger. Zelf ga ik niet vreemd, ik zou niet eens weten hoe. Ik wilde snappen: hoe kun je zo gelogen hebben? Hoe weet ik dat je dit niet ook tegen andere vrouwen zegt? En wat het shitte is van iets met Ray hebben: hij schrijft heel expliciet over seks. Maar wat is waar en wat niet? Het blijft een roman. Die seksscènes werden plaatjes in mijn hoofd, daar had ik last van. Maar telkens als ik zei dat ik bang was, antwoordde hij eerlijk. Hij heeft me nooit een zeur gevonden. Hij heeft me al zijn wachtwoorden gegeven, ik mag alles weten en zien. Aan de andere kant zei hij vaak tegen me: jij liep altijd zomaar weg. Hij was bang dat ik op een dag gewoon de deur zou dichtdoen.”

Heeft u dezelfde opvattingen over de ideale relatie?

“We hebben veel gemeen. We zijn allebei ambitieus, ons hoofd staat nooit stil. We doen graag een wijntje en we sporten veel, we lezen en schaken samen. Maar Ray is van huis uit gewend dat een stel alles samen doet. Ik heb dat minder. Soms wil ik weg, of denk ik: ik doe het wel alleen. Dat zijn mijn oude triggers. Daarom vind ik het zo mooi dat ik nu echt in overgave op de boot ga wonen, met mijn angsten onder mijn arm. Ray zegt elke dag: ‘Hoe gek of vervelend je ook doet, ik ga nooit bij je weg. Je kunt me wegjagen, maar ik haal je altijd terug.’”

“We hebben een huisje in Spanje. Onze droom is fulltime met z’n tweeën lekker uitkijken op die berg. Dat betekent niet dat het 100 procent zeker is dat we voor altijd samen zullen zijn. Maar de intentie is dat ik blijf, ook als er gedoe is. Mijn dochter Mare zei laatst: ‘Jeetje mama, dat je toch getrouwd bent!’ Al onze kinderen hebben een scheiding meegemaakt. Wij laten zien dat een grote liefde nog kan op je vijftigste.”

Beeld privéarchief