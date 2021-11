Regisseur Maartje Nevejan: ‘De film zegt: psychedelica kan ook een medicijn zijn om dieper gegrond te raken’

Still uit Descending the Mountain.

In 2015 vindt er een bijzonder experiment plaats op de top van de Zwitserse berg de Rigi. Een groep ervaren zenbeoefenaars, die nog nooit drugs heeft gebruikt, mediteert er onder invloed van psilocybine. Oftewel: de magische paddenstoelen die bijna vijftig jaar eerder werden verboden.

Vijf jaar later krijgt regisseur Maartje Nevejan (van Ik ben er even niet) het archiefmateriaal van het experiment toegestuurd, maar pas wanneer ze in Zürich de twee initiators van het experiment ontmoet, wetenschapper Franz Vollenweider en zenmeester Vanja Palmers, valt de film op zijn plaats. “Ik zag de vriendschap tussen die twee en toen wist ik: de film is niet het experiment, de film zijn zij,” vertelt ze. “En zij zijn ook de brug van de psychedelische beweging van de jaren zestig naar de psychedelische renaissance die nu gaande is.”

“Zo werd Descending the Mountain het verhaal van die twee mannen die allebei rond hun twintigste een trip hebben gehad en hun leven lang bezig zijn geweest te begrijpen wat er toen gebeurd is in hun hoofd. De een heeft dat wetenschappelijk onderzocht en de andere spiritueel. Dat vond ik een mooi gegeven.”

In de film zet Vanja Palmers uiteen hoe die twee en ook de kunst zich elk op hun eigen manier tot de wereld verhouden. De wetenschap beschrijft, de kunst geeft er expressie aan en de spiritualiteit houdt zich bezig met de ervaring zelf, van binnenuit. “Het zijn drie manieren om naar de wereld te kijken,” beaamt Nevejan. “En die kunnen ongelooflijk veel aan elkaar hebben.”

Organische lichtheid

Die drie zienswijzen ontmoeten elkaar in de film, waarin Nevejan bewust wegblijft van de psychedelische beeldtaal van de jaren zestig. “Dat is omdat deze psychedelische ­renaissance echt over iets anders gaat dan de beweging van toen. Dat ging over breken met je ouders, over vrijheid. Nu gaat het veel meer over breken met een oud idee van groei in de maatschappij, over healing. Dat is een heel ­andere sensatie. Veel meer naar binnen gericht, rustiger. Daarom is de film ook zoals hij is.”

Om die sensatie te vertalen naar film werkte ze met een aantal kunstenaars, zoals Douwe Dijkstra, die subtiele animaties maakte die speels zijn geïntegreerd in het beeld. Eenzelfde organische lichtheid kenmerkt het geluids­decor dat een samenstelling is van bestaand werk van Cosmo Sheldrake, voor de film geschreven composities van Michel Banabila en klanken die ze met haar geluidsman Fokke van Saane opnam. “We hebben eindeloos zitten spelen om precies de juiste toon te treffen. Ik vond het ­belangrijk dat de film niet te zweverig werd en ook grappig. Het gaat over de mystieke ervaring, maar vooral over hoe je dat mystieke integreert in het gewone leven.”

Onzichtbare netwerken

Ook werkte ze met Pinar Demirdag van Seyhan Lee, een bedrijf gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie, voor onder meer animaties waarin kunstwerken in elkaar overlopen – van grottekeningen tot Tibetaanse thangka’s en Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. “Al die kunstenaars hebben die mystieke ervaring geprobeerd te vangen. We hebben die werken aan de artificial intelligence gevoerd en teruggebracht tot verf, tot materiaal. Wat ­eigenlijk weer pigmenten zijn, dus aarde. Waardoor je die hele lijn van de natuur er weer in krijgt.”

“Mensen zeggen vaak: we moeten ons weer verbinden met de natuur. Dan zeg ik: volgens mij is het belangrijk dat we ons verbinden als natuur. Als natuur met ­natuur. We staan er niet boven.” Het is wat psychedelica je van binnenuit doen ervaren: dat het allemaal één systeem is. Een systeem van onzichtbare netwerken, zoals het ­ondergrondse stelsel van elkaar voedende wortels dat Vanja Palmers beschrijft in de film. Maar ook de netwerken in onszelf.

“Een van de grote veranderingen van de afgelopen twintig jaar is dat we in netwerken zijn gaan denken,” legt ­Nevejan uit. “In ons hoofd, onder de grond, tussen gebeurtenissen. Zowel biologisch als neurologisch wordt daarin nu zoveel ontdekt.” Ze refereert aan onderzoek op het ­gebied van de hersenen, waar lang vooral in gebieden werd ­gedacht. “Daar zit de taal, daar zit je zicht. Nu weten we: het zijn netwerken, die samenwerken. Dat is prachtig. Het is een soort mycelium in je hoofd.”

Medicijn

Het zijn precies die netwerken waar psychedelica op ­inwerken. Zoals Franz Vollenweider uitlegt in de film triggeren psychedelica het leggen van nieuwe of andere verbindingen in het brein, wat ze interessant maakt voor ­medische studies. “Er wordt gedacht dat psychedelica een revolutie gaan ontketenen in hoe we denken over healing,” zegt Nevejan. “Er zijn veelbelovende studies naar de effecten ervan bij depressie, angststoornissen.”

Het experiment van Palmers en Vollenweider gaat een stap verder dan dat. “De film zegt: het kan ook een medicijn zijn voor mensen om dieper gegrond te raken op deze planeet.” En dat diepere bewustzijn van de planeet kan weleens cruciaal zijn voor de toekomst ervan.

“Ik zeg niet dat iedereen aan de psychedelica moet,” ­benadrukt Nevejan, “maar het is een veelbelovend veld. Er kunnen ongelooflijk mooie dingen mee gebeuren.”

Regisseur Maartje Nevejan. Beeld Jean Counet

Cruciale rol “Het meest bijzondere aan dit experiment is dat we het konden doen,” zegt zenmeester Vanja Palmer in de documentaire Descending the Mountain. Met psychiater Franz Vollenweider voerde hij in 2015 een experiment uit waarbij een groep ervaren zenbeoefenaars die nog nooit drugs had gebruikt op de vijfde dag van een meditatiesessie op de berg de Rigi in Zwitserland een hoge dosis psilocybine, dan wel een placebo kreeg. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in Nature en Elsevier. In haar documentaire belicht Maartje Nevejan (foto) dit unieke experiment, maar vooral ook de bijzondere vriendschap tussen Palmer en Vollenweider. Terwijl medische studies naar de effecten van psychedelica in opmars zijn, tonen zij met hun experiment dat psychedelica wellicht ook een cruciale rol kunnen spelen in hoe we ons tot de aarde en de natuur verhouden, door een ‘innerlijke klimaatverandering’ in gang te zetten.

Descending the Mountain is te zien in De Balie, Het Ketelhuis, Rialto (VU).