Regisseur Dea Kulumbegashvili: ‘In een gewone film zou Yana een bijfiguur zijn geweest’

In Beginning, het beheerste, schilderachtig mooie speelfilmdebuut van de Georgische Dea Kulumbegashvili (35), draait het om Yana, een Jehova’s getuige die in een kleine, benauwende plattelandsgemeente te maken krijgt met religieuze en patriarchale onderdrukking. Ze is de echt­genote van David, een predikant die zijn godshuis in de lange, hypnotiserende openingsscène tot op de grond ziet afbranden. In de overwegend orthodox-christelijke ­gemeente zitten ze niet bepaald te wachten op andersdenkenden.

Beginning was een van de 56 films die het officiële Cannes 2020-keurmerk kregen. Hij beleefde zijn Nederlandse première tijdens de online editie van het Rotterdamse filmfestival IFFR, begin dit jaar. Kulumbegashvili gaf bij die gelegenheid een aantal zoominterviews.

Hoe bent u eigenlijk filmmaker geworden?

“Dat lag niet voor de hand. Tijdens mijn tienerjaren heb ik niet veel films gezien; er woedde oorlog in Georgië en het was crisis, dus er was nauwelijks elektriciteit. Ik woonde in een afgelegen dorp – waar ik Beginning heb opgenomen – dat ver van de grote stad lag. Daar was nog wel iets van filmcultuur, maar ik had er totaal geen weet van. Ik las veel en dacht dat ik schrijver zou worden. In New York, waar ik media ging studeren, ontmoette ik vervolgens mensen die me overtuigden naar de filmschool te gaan. Toen ik mijn eerste film had gemaakt, wist ik dat ik niets anders meer wilde doen.”

Uw film is ontwikkeld met een bijdrage van het Rotterdams filmfestival. De titel was toen nog Naked Sky en het was eigenlijk een heel ander verhaal. Wat is er gebeurd?

“Het is een compleet andere film geworden, ik heb het script helemaal herschreven. Ik ben vijf jaar met deze film bezig geweest voordat we ’m konden gaan opnemen. Op een gegeven moment had ik van zo veel mensen commentaar gekregen – met de beste bedoelingen, maar toch – dat ik mijn interesse begon te verliezen. Het was op een bepaalde manier het perfecte scenario geworden: je kon het lezen en dat was het, er viel niets extra’s meer van te maken. Toen ben ik opnieuw begonnen.”

Yana kwam al wel voor in het oorspronkelijke scenario.

“In een gewone film zou Yana waarschijnlijk een bijfiguur zijn geweest. Dan zou Beginning een whodunit of een whydunit zijn geweest, en zou het erom zijn gegaan wie de brand heeft aangestoken. Maar ik wilde focussen op wat de gebeurtenissen in deze vrouw teweegbrengen, op haar innerlijke conflict. En op wat het betekent om vrouw te zijn. Film is voor mij een ervaring. Ik wilde de ervaring van wat het betekent om een vrouw te zijn in Georgië, een vrouwenlichaam te hebben, voelbaar maken.”

Hoe hebt u uw hoofdrolspeelster gevonden?

“Ia Sukhitashvili is een beroemde, zeer ervaren theater­actrice in Georgië. Zij had via via over Beginning gehoord, maar toen ik een workshop gaf om een hoofdrolspeler te vinden, kon zij niet komen omdat ze net was bevallen. Later heeft ze zelf contact gezocht met mijn castingdirector; ze zag het als een goede mogelijkheid weer aan het werk te gaan en eens iets anders te doen – en dat is het ook, normaal doet ze heel andere dingen.”

Uw debuut is vergeleken met de films van Michael ­Haneke.

“Dat is heel vreemd. Ik hou enorm van zijn films, maar ik weet niet wat ik ervan moet denken.” Ze lacht een beetje besmuikt: “Wat zou Haneke er wel niet van denken?”

Beginning is te zien in Eye en Rialto.