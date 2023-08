Regenbooglolly’s, trainingspakken en hersenspinsels over een vrijer leven: de Parade is terug in de stad

Van amusement tot diepgang en alles daartussenin. Ook dit jaar brengt theaterfestival de Parade in het Martin Luther Kingpark van 18 augustus t/m 3 september een brede programmering. Voorstellingen over afkomst, homofobie, grensoverschrijdend gedrag en leugens passeren de revue. Wat te zien, wat te doen?

Op kaplaarzen of teenslippers, in cocktailjurk of trainingsoutfit, op de Parade kan het allemaal. Hier sjezen jonge gezinnen, vriendengroepen en cultuurliefhebbers kriskras door elkaar. Ook dit jaar strijkt het reizend theaterfestival neer in het Martin Luther Kingpark. Wie de entree passeert, verzuipt in een warm bad. Hier gaan theater-, woonkamer- en kermistaferelen hand in hand.

Sinds 1990 is de Parade een feit. Het festijn, dat is voortgekomen uit internationaal theaterfestival Boulevard of Broken Dreams (tussen 1984 en 1988) brengt iedere zomer een uitgebreide programmering. Van de 64 voorstellingen die er in 2023 spelen, zijn er 41 fonkelnieuw en speciaal voor het festival gemaakt. Het grootste gedeelte van de programmering ging al in première tijdens de Parade in Eindhoven, Den Haag en Utrecht. Amsterdam, de laatste festivallocatie, serveert er vijftig van het totaalaanbod.

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen financiering. Hoewel veel theatermakers zelf een crowdfunding opzetten, krijgt de Parade sinds 2022 ook subsidie. Na de coronamisère bieden de beschikbare bedragen jonge theatermakers net iets meer garantie. Geld wordt aangevraagd in alle steden waar wordt opgetreden, ook krijgt de organisatie contributie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting Dioraphte.

Uit de kast

Hoewel de Parade zich steeds beter inzet voor meer diversiteit, valt er nog veel te halen, vertellen enkele theatermakers. Onder hen Kevin Klein. In de komende dagen bezoekt hij verschillende radiostations in de Bijlmer om te praten over zijn voorstelling Feniks. ‘Op negentienjarige leeftijd verhuisde ik van Suriname naar Nederland. Suriname heeft mij gevormd. Adolescent zijn is daar moeilijk, omdat het land op politiek en economisch gebied zo ingewikkeld is. Je hebt er geen toekomstperspectief. Kun je weg, dan ga je. Ik kreeg die kans door de Nederlandse nationaliteit van mijn vader.’

Kevin Klein: 'Ik was lang homofoob, wetende dat ik homo ben.'

In Feniks brengt Klein zijn teksten als hersenspinsels in briefvorm, waarbij hij zich afwisselend richt tot zijn ouders en God. Hij vertelt over een vrijer leven leiden in Nederland, in je eigen kracht staan en over de Surinaamse cultuur waar homoseksualiteit niet wordt getolereerd. ‘In Paramaribo gingen we wekelijks naar de kerk. In de preken worden moordenaars, homoseksuelen en pedofielen in één zin genoemd. Ik was lang homofoob, wetende dat ik homo ben. In Suriname ben ik nooit uit de kast gekomen, dat deed ik pas hier, op de Toneelschool.’

Grensoverschrijdend gedrag

Vanaf de aankondigingsposter lachen haar blote billen je tegemoet. Kim Karssen laat je alle kanten van de Paradetent zien. “Don’t rain on my paREET lijkt in eerste instantie een voorstelling over contact zoeken en eenzaamheid, maar eigenlijk kaart ik grensoverschrijdend gedrag aan.” Gewapend met een flinke portie adhd-energie en in een compleet rood Adidaspak – croptop, broek én jack – grijpt ze het publiek bij de strot. Startpunt is een feestje waar ze terechtkomt, en een versierpoging die een tikkeltje uit de hand loopt.

De jonge theatermaker is verbonden aan Frascati Producties en werd samen met theatermaker Hendrik Kegels genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs en voor een Gouden Krekel. Karssen geeft pijnlijke thematiek een luchtige draai en spoort aan tot nadenken. Ze vertelt hoe lastig het is om grenzen aan te geven. Ook legt ze het verschil uit tussen seks voor mannen en vrouwen. “Vrouwen houden van goede seks,” zegt ze. “Bij slechte seks is het alsof er iemand op jou masturbeert.” Haar timing is haarscherp, ontzettend gevat.

De Parade is óók eindeloos rondwandelen door het park en ritjes maken in de zweefmolen. Beeld Renate Beense

Karssen staat op de Parade omdat ze een gemengder publiek wil bereiken. “In het theater gelden andere codes: wij gaan hier niet om lachen. Het is serieus, belangrijk. Dat is vet en tegelijkertijd jammer. Mijn onderzoek gaat onder andere over of iets wel of niet grappig is. Publiek aan het lachen krijgen en tegelijk laten schrikken, vind ik geweldig.” En wat de aankondigingsposter betreft: “Ik weet het: sex sells. Maar het is wel mijn kont, mijn keuze.” Ja, van deze dame gaan we nog veel horen.

Leugens

De Parade is óók eindeloos rondwandelen door het Martin Luther Kingpark. In de rij voor de zweefmolen glundert een verliefd stelletje. “Dit is onze derde keer. Thuis op de koelkast prijken polaroidfoto’s van ieder ritje.” Naast de zweef staan de Snoepmeisjes van de zoetigheidbolide. In verschillende vakjes zijn minstens twintig soorten uitgestald: regenbooglolly’s, schuimblokken, zure matten. Suikerkick ingedaald? Wijk dan uit naar de sangriabar of haal eten bij een van de wereldkeukens.

In een intieme Paradetent verderop speelt vierkoppig gezelschap Mythoman. Onder regie van Laura de Geest met haar scherpe blik repeteerden ze voor Ik ga niet voor je liegen over grote en kleine verzinsels. Actrice June Yanez deelt een voorbeeld uit haar jeugd. “Als kind heb ik stiekem mijn boterhammen weggegooid omdat ik ze vies vond. De juf vroeg waarom. Ik antwoordde: ‘Mijn moeder maakt geen boterhammen omdat ze nooit uit bed komt. En ze ruikt naar wijn. Terwijl mijn moeder niet drinkt, omdat oma alcoholist was’.”

Gezelschap Mythoman vraagt zich af of liegen echt een probleem is.

Actrice Rosa Kreulen stelt zich de vraag of het wel echt zo lelijk is om te liegen. “We leven in een systeem waarin dat continu gebeurt, neem alleen al de reclamewereld.” Acteur Sam Verhaeren: “Of als je een première bezoekt van vrienden, die je niet goed vond. Na afloop sta je tegenover elkaar en zegt: ‘Goh, ik vond het echt leuk om je te zien’.”

Ezra Koppejan: “Op een gegeven moment vraag ik iemand in het publiek: ‘Vind je mij een goede actrice?’ De dame die ik aansprak zei: ‘Nee’. Je vist ernaar, dus je kunt het verwachten, maar het was zo rechtdoorzee.” Kreulen: “We staan op de Parade heel dicht op het publiek. Daar genieten we van, al is het tegelijkertijd doodeng.”

5 theatertips op de Parade De Grote Actualiteitentombola Actrices Randy Fokke en Margôt Ros laten met hun gevoel voor timing en humor weer zien een uitstekend duo te zijn. Bijgestaan door de getalenteerde muzikant Levi Manner hebben ze op tekst van Nathan Vecht een loterij van thema’s bedacht. Ze trekken een balletje en spelen die aangedragen scène, zoals ‘Nick & Simon’. Licht en geestig, met als kraker het Vleeslied.

18 t/m 22 aug Metgezwel Wat begint met een potje knallende liefde neemt een pittige wending na een wel erg vervelend telefoontje uit het ziekenhuis. Wanneer muzikant Reindier de mededeling krijgt een tumor in zijn hoofd te hebben, neemt de toekomst een andere wending. Samen met zijn partner, acteur Sander Plukaard, maakt hij er een oprechte, liefdevolle voorstelling over. Muziektheater dat recht in het hart raakt.

18 t/m 21 aug A Melody for Grownups Passievol vertelt Gavin-Viano over zijn kindertijd. Hoewel de boomers in zijn familie beweren dat hij zich volwassener moet gedragen, denkt hij daar zelf anders over. Hartverwarmend is een scène waarin hij voor zijn verjaardag een taart met een opdruk van De kleine zeemeermin krijgt. “Waarom?” vraagt hij zijn moeder. Haar antwoord: “Because you embrace joy!” Een voorstelling over het omarmen van je afkomst en seksuele geaardheid.

18 t/m 23 aug Zand erover Theatermakers Nina-Elisa Euson en Yeliz Dogan vieren vrouwelijke woede. Ze verbinden een hervertelling van de mythe van Cassiopeia aan vrouwelijke verzetsstrijders. Als twee tirades schieten ze door de eeuwen heen, waarbij de toeschouwers flink worden opgeschud. Grote kans dat je de toko strijdlustig verlaat.

22 t/m 25 aug Fünf, sechs, alles Flex Hij is een stinkend rijke vastgoedondernemer, zij een professorsdochter. Het Zuidelijk Toneel en Club Gewalt verdiepen zich in Nestroy’s 19de-eeuwse komedie en geven er een eigen draai aan. Sleutelwoorden: list, bedrog en hebzucht. Uitkomst: een dolkomische show op muziek van Robbert Klein. Wanneer je denkt dat het niet nóg gekker kan, heb je het mis. Zowel spel als tekst zijn over de top. Het tempo ligt hoog.

30 aug t/m 3 sept