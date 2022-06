Reden voor optimisme in de zorg? Volgens het Witboek wel: ‘Tijd voor een ander geluid’

Beeld Shutterstock / uniqueton

Is er reden tot optimisme?

“Absoluut. In 1982 maakte ik het Zwartboek van de verpleging. In dat Zwartboek stond wat de gevolgen waren van het tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. Patiënten kregen te weinig aandacht, mensen werden te vroeg of te laat uit hun bed gehaald en er werden fouten gemaakt. Met alle respect – als je met ellende komt, dan is daar aandacht voor. En dus werd er veel over geschreven destijds. Nu, veertig jaar later, is het tijd voor een ander geluid.”

Maar er is wederom een personeelstekort.

“Dat heeft weinig met het vak te maken, er zijn overal tekorten.”

En toch?

“Je leest veel ellende over de verpleging en verzorging, dat doet wat met het imago. Ik wilde met mensen spreken die trots zijn op hun vak. Wat betekent hun werk voor henzelf, voor de patiënt en de samenleving? Ik werd overweldigd door reacties. 1162 verpleegkundigen hebben hun ervaringen gedeeld. Na twee maanden heb ik het Google form-document offline gehaald, anders werd het te veel om te analyseren.”

Is dit klappen voor de zorg – in boekvorm?

“Klappen voor de zorg was tamelijk symbolisch en heeft nauwelijks zin gehad. Het is veel zinniger om zorgmedewerkers publiekelijk aan het woord te laten. Zo krijgen ze een stem.”

Wie hoopt u dat dit Witboek zal lezen?

“Ik heb veel decanen aangeschreven want ik hoop dat het bij middelbare scholieren terecht komt en scholieren enthousiasmeert om de zorg in te gaan. Ook heb ik het aan de politiek overhandigd. En voor zorgmedewerkers hoop ik dat dit een oppepper is en ze eraan herinnert waarom ze dit belangrijke werk ook alweer doen.”