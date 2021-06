Red de wilde bijen: in West worden ze verwend met een totem vol bloemen

Beeld Shutterstock

Een bijentotem, wat is dat?

“Een levend kunstobject, gemaakt met planten en bloemen. Elke soort wilde bijen, in Noord-Holland zijn dat er 104, komt af op specifieke planten en bloemen. Dit keer is de totem bedoeld voor de grote klokjesbij.”

En Amsterdam is een geschikt toevluchtsoord?

“Het platteland zou een goede leefomgeving moeten zijn, maar is dat niet door alle pesticiden. De totems bieden bijen voeding en onderdak, en leren Amsterdammers ook zélf bij te dragen. Buurtbewoners kunnen de wormen voeden met hun plantaardig afval, die op hun beurt de bloemen en planten voeden voor de bijen.”

Een plantaardig kostje waar buurtbewoners aan kunnen bijdragen?

“Bijen leggen hun eitjes in een gaatje en timmeren dat vervolgens dicht met stuifmeel en pollen. De larve die uitkomt eet door dit stuifmeel heen; dat bepaalt hoe groot de bij wordt. ‘Je bent wat je eet’ gaat hier dus op. De juiste voeding verschilt per bij en dus per totem; buurtbewoners krijgen natuurlijk instructies.”

Uw eerste bijentotem plantte u vorig jaar aan de Palmgracht. Hoe gaat het nu met de parkbronsgroefbij?

“Ik ben bezig met de evaluatie. De totem wordt in elk geval nog goed beheerd door bewoners van de Jordaan. Ik moedig ze ook aan bepaalde planten in hun tuin te planten. We hebben nog heel wat totems te gaan.”

Vanaf morgen kan de grote klokjesbij op de Admiralengracht terecht.

“Ja. We moeten hier echt grootschalig mee aan de slag gaan, want als de bijen wegvallen, vallen de planten dat ook. In China zijn er al plekken waar mensen in bomen klimmen om te bestuiven voor fruit. Zulke taferelen willen we hier niet.”