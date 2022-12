Rector Jolanda Hogewind van IJburg College: ‘Ik herken nog steeds niet dat de school onveilig is’

Jolanda Hogewind, rector IJburg College. ‘Ik zie dat de schoolpopulatie de ongelijke verdeling in de stad weerspiegelt. Ook bij ons.’ Beeld Chris en Marjan

Vlak voor de zomervakantie van start ging, in het weekend van 9 juli, publiceerde Het Parool dit artikel waarin duidelijk werd dat het niet goed ging op het IJburg College. Docenten waren angstig, werden bedreigd en voelden zich onveilig op school. De vele gewelddadige incidenten in een klimaat waarin leerlingen overal mee weg leken te komen, maakten dat zo’n 35 docenten in de maanden voor de zomervakantie vertrokken of besloten om na de vakantie niet meer terugkeren.

Wat dacht u toen het artikel verscheen?

“Ik vond het heel ingewikkeld. Ik zocht steun bij de mensen dicht bij mij. Mijn partner, mijn vrienden. En ook bij collega’s. Het was heel dubbel, want hoe moeilijk zo’n periode erna ook is, het is ook verbindend. Collega’s zochten elkaar op. En ik herkende de school er niet in, ik vond het artikel onterecht.”

Leerlingen waren gegijzeld in de gymkleedkamer door een met een mes zwaaiende scholier. Sommige leerlingen kwamen tientallen keren te laat zonder dat er iets gebeurde. Een bovenbouwleerling sloeg de boel kort en klein en haalde uit naar een andere scholier; docenten sloten zichzelf met de belaagde scholier op in de wc, omdat hen dat toen het veiligst leek. Desondanks mochten de docenten niet zelf bellen naar de politie – hoewel dit een noodsituatie was – omdat daarvoor eerst overleg vereist was met een teamleider van de school.

Hogewind kwam in 2019 van het Calvijn College. Die school groeide onder haar leiding uit tot een van de beste vmbo’s van Amsterdam. Felix Rottenberg prees haar aan als ‘scholendokter’. Op IJburg gaat het haar minder goed af. In 2018 telde het IJburg College meer dan 1400 leerlingen, inmiddels zijn dat er nog maar 870. Het is een school die de laatste jaren haar populariteit verloor en waarvoor vorig jaar slechts drie leerlingen met een VWO-advies zich aanmeldden.

U zegt de incidenten te herkennen. In een brief aan uw team schreef u datzelfde weekend dat u het zichzelf kwalijk nam dat collega’s zich onveilig voelden. Aan ouders schreef u echter dat het artikel een beeld schetst waarin u zich niet herkent en dat het u verdriet doet.

“In die hectiek communiceer je zo goed mogelijk. Ik herken niet dat de school onveilig is zoals het in de krant te lezen was. Dat is een verschil. Als ik het nu in de context plaatst, dan is er een aantal zaken waar we in het onderwijs mee te maken hebben en IJburg in het bijzonder. We hadden te maken met stress door inflatie, een pandemie. Leraren moesten thuiswerken, maar ook leerlingen. Ze waren niet gewend om zich onder leeftijdsgenoten te bewegen en dat zagen we terug in hun gedrag. Binnen het onderwijs hebben we ons gericht op de ‘achterstanden’ en het inhalen daarvan, terwijl leerlingen en misschien docenten het ook wel nodig hadden om vooral sociale activiteiten met elkaar te ondernemen, of gewoon het gesprek aan te gaan over hoe het met je gaat. We hebben ook te maken met de oorlog van Oekraïne die voor onzekerheid zorgt en de segregatie in de stad.”

Daar heeft iedereen mee te maken gehad.

“Wat ik hoop, is dat we vooruit kunnen blikken in dit artikel. We hebben veel veranderd sindsdien. Ik zit weer dichter bij de teamleiders. We hebben vaker bilaterale overleggen, we beleggen beleidsonderwerpen, en als er problemen zijn weten teamleiders mij ook te vinden. We zijn een samenwerking met het mbo aan het uitbouwen en zijn in overleg met basisscholen over wat we kunnen doen aan de vroegselectie.”

“Ik vind net als Marjolein Moorman, onze onderwijswethouder, dat we kinderen veel te vroeg selecteren. Kinderen kunnen na de basisschool nog groeien. Ik wil daarom graag een brede school kunnen blijven. Al krijgen we die bonus voor een brede school niet. Die zijn we misgelopen door een procedurele fout bij de subsidieaanvraag. Zo’n aanvraag doe je voor vier jaar, dat is de tragiek van de subsidies. Het aanvragen ervan is ook een vak.”

Er is veel schoolbrochuretaal, waar is Jolanda Hogewind?

“Weet je wat ik lastig vind: de manier waarop we communiceren heeft alles te maken met het artikel uit juli. Er zijn allerlei aannames gedaan. Het is heel ingewikkeld voor mij dat we weer gaan kijken naar wat er mis is gegaan.”

Daar kunnen we niet omheen. We hebben de feiten en we hebben de dingen die u zegt, en die twee stroken niet met elkaar.

“Dan zijn we het er niet over eens wat er niet goed gaat. We zien dat er andere leerlingen binnenkomen dan in de eerste jaren (de school werd opgericht in 2006, red.). Destijds waren er meer havo-vwo-leerlingen dan nu. Er zijn geen problemen, we hebben nu andere uitdagingen en ik zet me volledig in om het goed te doen.”

Over welke uitdagingen heeft u het?

“Ik zie een grote groep leerlingen en ouders in de stad die denken dat ze niet meedoen. Dan heb ik het over de laagopgeleiden, de mensen in Nieuw-West, de ouders die niet zo goed de taal spreken en kinderen die op basis daarvan een schooladvies krijgen. We zien dat bepaalde groepen leerlingen niet op bepaalde scholen komen en ik zie ook dat de schoolpopulatie de ongelijke verdeling in de stad weerspiegelt. Ook bij ons.”

“Ik heb een missie om te verbinden en deze leerlingen te helpen. Ik kom uit de zorg en heb altijd de drang gehad om mensen te helpen binnen mijn eigen vermogen. Dat doe ik nu op het IJburg College door me in te zetten voor die brede brugklas, door de overgang van het middelbaar onderwijs naar het mbo makkelijker te maken voor onze leerlingen. Ik ben een verbinder en ik hoop dat we in het nieuwe jaar weer met elkaar kunnen verbinden in de stad en op school.”

Uw reactie op docenten die zeiden dat ze zich niet gehoord noch gezien voelen was: ‘De deur van mijn kamer staat altijd open.’ Meerdere van hen zeiden vervolgens: een leidinggevende hoort niet de hele tijd in een kamer te zitten, die moet zichtbaar zijn voor het team.

“Ik doe mijn best. Ik kan me ook voorstellen dat mensen het niet zo ervaren. Als het nodig is ben ik er, alleen is mijn tijd beperkt. Ik werk veertig tot zestig uur per week, als je nadenken over het werk niet meetelt. Ik denk heel veel na over de school. Ook ’s avonds.“

Heeft u het gevoel dat u goed uw werk kunt doen?

“Ja. Ik denk wel dat mijn werk heel lastig is. Het is veel om directeur en bestuurder te zijn. Het is een hybride functie die veel van je vraagt. Voor het bestuur is het belangrijk dat het IJburg College goed vertegenwoordigd wordt, anderzijds heeft deze school iemand nodig die de leiding heeft en er honderd procent voor zijn team is. Het is een grote opgave.”

Is het een te grote opgave?

“Ik zal niet zo snel zeggen dat iets een te grote opgave is. Wel denk ik dat het goed is als er minder schoolbesturen zijn. Ook denk ik dat het goed is als het IJburg College onder een ander bestuur gaat vallen. Ik ben daarover in gesprek en kan er verder nog niets over zeggen. Of ik zelf directeur of bestuurder wil blijven? Daar moet ik nog over nadenken. Ik weet het echt nog niet.”

Terugblik 2022 Mijn hoogtepunt: “Mijn zoon is vorig jaar afgestudeerd aan het conservatorium en mijn dochter heeft haar studie sociologie afgerond. Dat zijn persoonlijke hoogtepunten. En dat Ajax kampioen is geworden, dat is ook een hoogtepunt. En dat de Abdelhak Nouri Foundation is opgezet, waar ik voorzitter van het bestuur ben. Ik ken Nouri van zijn tijd op het Calvijn College, dat is een échte verbinder.” Mijn dieptepunt: “Het verschijnen van het artikel in Het Parool.” Persoon van het jaar: “Sofyan Mbarki. We hebben samengewerkt op het Calvijn College, hij weet als geen ander wat verbinden is en is dit jaar wethouder geworden. Ik hoorde hem laatst zeggen dat hij de stad leefbaar wil maken.” Wat zal u het meeste bijblijven? “De onrust. De inflatie, energieprijzen, oorlog, grote verschillen tussen mensen, de berichtgeving over ongewenst gedrag. Er is zo veel onrust.” Wat hoopt u volgend jaar niet meer terug te zien? “Het is heel ambitieus, maar ik zou zo graag willen dat we die vroegselectie van leerlingen in groep 8 stopzetten.”